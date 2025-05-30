"Жаль, что "Орешник" всего один раз показали": Садулаев об ударе ВСУ, который нам нельзя пропустить - 30.05.2025 Украина.ру
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"Жаль, что "Орешник" всего один раз показали": Садулаев об ударе ВСУ, который нам нельзя пропустить
"Жаль, что "Орешник" всего один раз показали": Садулаев об ударе ВСУ, который нам нельзя пропустить - 30.05.2025 Украина.ру
"Жаль, что "Орешник" всего один раз показали": Садулаев об ударе ВСУ, который нам нельзя пропустить
Российский писатель, публицист, юрист и политический деятель Герман Садулаев в эфире Украина.ру рассказал об опыте украинской цифровизации на фронте и о делах в Украина.ру, 30.05.2025
2025-05-30T18:00
2025-05-30T18:00
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Российский писатель, публицист, юрист и политический деятель Герман Садулаев в эфире Украина.ру рассказал об опыте украинской цифровизации на фронте и о делах в российской армии, а также о необходимости создания единого волонтёрского центра и о задачах для ВС России на летнюю военную кампанию. 00:29 - Опыт украинской цифровизации на фронте;04:22 - О необходимости создания единого волонтёрского центра;05:49 - О создании единого авторынка для фронта;09:03 - О продвижении российских войск;10:07 - О борьбе с дронами ВСУ и возможных рисках;13:47 - О ресурсе операторов БПЛА у ВСУ;15:49 - Задача минимум на летнюю кампанию для ВС России;17:49 - Задача максимум на летнюю кампанию для ВС России;18:22 - Какие цели буферной зоны в продвижении России на фронте;20:54 - О запасе прочности сторон и готовности к затяжной войне;21:45 - О ротации личного состава ВС России; 23:38 - Эскалация или путь к переговорам?#Садулаев #БуфернаяЗона #война #БПЛА #дроны #ракеты #мобилизованные #Путин #Украина #НАТО #беспилотник #наступление #фронт #Европа #переговоры #СВО #Россия #ВСУ #волонтёры #снабжение #транспортТГ-канал Германа Садулаева - https://t.me/germansadulaevНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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новости, россия, вооруженные силы украины, украина.ру, нато, видео
Новости, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, НАТО, Видео

"Жаль, что "Орешник" всего один раз показали": Садулаев об ударе ВСУ, который нам нельзя пропустить

18:00 30.05.2025
 
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Российский писатель, публицист, юрист и политический деятель Герман Садулаев в эфире Украина.ру рассказал об опыте украинской цифровизации на фронте и о делах в российской армии, а также о необходимости создания единого волонтёрского центра и о задачах для ВС России на летнюю военную кампанию.

00:29 - Опыт украинской цифровизации на фронте;
04:22 - О необходимости создания единого волонтёрского центра;
05:49 - О создании единого авторынка для фронта;
09:03 - О продвижении российских войск;
10:07 - О борьбе с дронами ВСУ и возможных рисках;
13:47 - О ресурсе операторов БПЛА у ВСУ;
15:49 - Задача минимум на летнюю кампанию для ВС России;
17:49 - Задача максимум на летнюю кампанию для ВС России;
18:22 - Какие цели буферной зоны в продвижении России на фронте;
20:54 - О запасе прочности сторон и готовности к затяжной войне;
21:45 - О ротации личного состава ВС России;
23:38 - Эскалация или путь к переговорам?

#Садулаев #БуфернаяЗона #война #БПЛА #дроны #ракеты #мобилизованные #Путин #Украина #НАТО #беспилотник #наступление #фронт #Европа #переговоры #СВО #Россия #ВСУ #волонтёры #снабжение #транспорт

ТГ-канал Германа Садулаева - https://t.me/germansadulaev

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Орешник
Вчера, 17:40
Чем Россия может ответить на "дальнобойную" угрозу? Ответ на картеРоссии есть что противопоставить дальнобойным западным ракетам, вето на использование которых для ВСУ сняли в начале недели в Берлине. Об этом 29 мая на пресс-конференции в рамках 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности сказал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу
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