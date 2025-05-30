Речь Посполитая как почти идеальное государство. Кто придумал идею украинского мессианства - 30.05.2025 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20250530/rech-pospolitaya-kak-pochti-idealnoe-gosudarstvo-kto-pridumal-ideyu-ukrainskogo-messianstva-1063527195.html
Речь Посполитая как почти идеальное государство. Кто придумал идею украинского мессианства
Речь Посполитая как почти идеальное государство. Кто придумал идею украинского мессианства - 30.05.2025 Украина.ру
Речь Посполитая как почти идеальное государство. Кто придумал идею украинского мессианства
30 мая 1847 года закончилось следствие по делу Кирилло-Мефодиевского братства. Вскрывшиеся факты вызвали озабоченность правоохранителей – шеф жандармов граф Алексей Орлов констатировал, что "в Киеве и Малороссии славянофильство превращается в украйнофильство". Этот вывод следовал, в частности, из знакомства с главным документом мефодиевцев
2025-05-30T16:00
2025-05-30T16:00
история
история
история украины
российская империя
киев
украина
польша
литва
тарас шевченко
xix век
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Кирилло-Мефодиевское братство действительно было объединением малороссийских интеллектуалов не просто славянофильского толка, но попытавшегося обосновать необходимость независимости Украины во второй половине 1840-х годов.В их программном документе братства утверждалось следующее:"Лежит Украина в могиле, но не умерла. (…) Ибо голос Украины не умолкнул. Встанет Украина из своей могилы и опять воззовёт к братьям славянам, и восстанет Славянщина, и не останется ни царя, ни царевича, ни графа, ни герцога, ни сиятельства, ни превосходительства, ни пана, ни боярина, ни крестьянина, ни холопа ни в Великороссии, ни в Польше, ни в Украине, ни в Чехиию. (…) И Украина сделается независимою Речью Посполитою в союзе славянском".Организаторами братства являлись преподаватель истории Киевского университета Николай Костомаров, служащий канцелярии генерал-губернатора Николай Гулак и выпускник Киевского университета Василий Белозерский. В кружке также числились Пантелеймон Кулиш, Тарас Шевченко, Николай Савич и другие.Следствие показало, что в общей сложности в организацию входило 12 человек. Правда сами участники настаивали, что в их рядах насчитывалось около 100 человек.Процитированное выше сочинение известно под названием "Закон Божий", или "Книга бытия украинского народа". Считается, что его автором является Костомаров. Хотя он сам говорил об использовании в качестве основы для написания этой программы "национального возрождения" произведения "Книги польского народа и польского пилигримства" известного польского литератора и публициста Адама Мицкевича.Последний известен очень критичным отношением к Российской империи. Его жизнь окончилась в 1855 году в Константинополе, где он собирался сформировать польский легион для участия в войне европейско-османской коалиции против России.Сам же труд Мицкевича, использованный Костомаровым, считается ярчайшим выражением идеи польского мессианства, которая, как видно, воодушевляла и основоположников украинского национального движения.Так, Мицкевич пишет:"И умертвили польский народ, и опустили в могилу. (…) Но народ польский не умер; тело его лежит во гробе, а душа его вышла из земли, то есть из жизни государственной и публичной, сошла в бездонное пекло — до домашней жизни людей, терпящих неволю в стране и вне страны своей. (…) А третьего дня душа вернётся к телу своему, и народ воскреснет из мёртвых и все народы Европы выведет из неволи. И два дня уже минули; один кончился с первым взятием Варшавы, другой кончился со вторым взятием Варшавы, а третий придёт и не закончится".Тем самым, и поляки и украинцы предстают не только как народы-страдальцы, но и поводыри, способные указать путь к свободе другим нациям. Правда, у Мицкевича есть великодержавный замах на европейское лидерство, Костомаров же более скромен. В его построениях Украина – зачинатель освобождения "Славянщины".Удивительно, но романтиков "национального возрождения" роднит и схожее отношение к историческому прошлому.Мицкевич так описывает историю Речи Посполитой:"Большой народ, Литва, соединился с Польшей, как мужчина с женой, две души в одном теле. А не было никогда раньше такого соединения народов. Но потом будет. Поскольку это объединение и бракосочетание Литвы с Польшей является образцом следующего объединения всех христианских людей во имя Веры и Вольности".Не далеко от него ушёл и лидер кирилло-мефодиевцев. Костомаров пишет, что Украина, принадлежавшая Литве, "соединилась… с Польшею как сестра с сестрою, как единый народ славянский с другим народом славянским нераздельно и несмесимо, по образу ипостасей божественных нераздельных и несмесимых, так как некогда соединятся все народы славянские между собою. (…) И хотела Украина снова жить с Польшею по-братски, но Польша никаким образом не хотела отречься от своего панства".Под таковым желанием нового воссоединения с Польшей очевидно подразумеваются попытки казачьей старшины прийти к компромиссу с польскими элитами в рамках Зборовского мира 1649 года и других аналогичных событий.Вполне логично, что на таком фундаменте зиждется концепция международных отношений, основанная на немалых амбициях. Мицкевич очень образно высказал идею о том, что "верующие народы" – прежде всего поляки, ирландцы, бельгийцы и другие более добродетельны нежели французы, англичане и немцы. Эти "старшие европейские братья" хоть и более богаты, а также прославлены, чем "верующие", но менее лояльны к общим христианским ценностям.Костомаров же выдвинул идею о неравенстве благодати. Таковой по его мнение было изначально лишены "жиды", а за тем божьей милости по разным причинам оказались недостойны "племена греческое, романское, немецкое". И только лишь славянское племя продолжает сохранять благодать.При этом делалась заявка на приоритет украинского начала в славянской семье как лидера славянского освобождения. "Тогда скажут все народы, указывая на то место, где на карте будет нарисована Украина: "Вот камень, его же не брегоша зиждущий, той бысть во главу угла".Безусловно, в сочинениях Мицкевича и Костомарова есть и серьёзные отличия. К примеру поляк воспевает древнеримско-христианский период истории Европы. Он возвышает императоров, помазанных как священников, для него христианская империя (Pax Christiana) очевидный идеал. В связи с этим формула о большей верности христианству его соотечественников приобретает политический подтекст, впрочем, как и пассаж о Польше как искупительнице для христианских народов.Костомаров же осуждает любую монархию: "как бы ни был добродетельный человек, но если он станет властвовать самодержавно, то впадёт в порок". Вероятно, это объясняется негативным отношением к Российской империи, а значит и существовавшему в ней соединению верховных светской и церковной властей.Сильно выделялись взгляды кирилло-мефодиевцев славянофильством. В других своих работах кружок развивал тему Славянского союза как совокупности отдельных республик "Речей Посполитых").Тем не менее, как полагает кандидат философских наук Андрей Тесля, костомаровская "Книга бытия…" – текст, написанный "поверх" "Книги народа польского". Он использует ключевые образы и логику последнего, перерабатывая их в направлении большей секуляризации (например, "христианство" здесь лишено конфессиональной привязки, меньше уделяется внимания религиозной истории).Так что идея украинского мессианства имеет вполне очевидные польские корни. И оно стало вполне реальным фактором международной политики, к примеру, после прихода к власти большевиков. Само назначение на должность главы правительства Украинской СССР одного из лидеров Коминтерна, этнического болгарина и румынского подданного Христиана Раковского означало активное использование украинского ресурса на дунайско-балканском направлении.Руководство УССР во главе с Раковским считало в начале 1920-х Болгарию и Румынию, а также государства бывшей Австро-Венгрии сферой своего влияния. Харьков (столица УССР) активно вмешивался в деятельность местных компартий. Что даже вызывало протесты.Большую активность проявлял Заграничный отдел КП(б) Украины ("Закордот"), являвшийся фактически спецслужбой. Его сотрудники спровоцировали Татарбунарское восстание крестьян в Бессарабии 1924 года.Затем по мере централизации СССР и отказа от идеи мировой революции революционное миссионерство Киева сошло на нет. Но сегодня мы вновь видим, что стремление части украинцев "освободить Славянщину" также используется в чьих-то геополитических интересах.
https://ukraina.ru/20250516/1027711167.html
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Игорь Иваненко
Игорь Иваненко
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96
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, история украины, российская империя, киев, украина, польша, литва, тарас шевченко, xix век
История, История, история Украины, Российская империя, Киев, Украина, Польша, Литва, Тарас Шевченко, XIX век

Речь Посполитая как почти идеальное государство. Кто придумал идею украинского мессианства

16:00 30.05.2025
 
© Public domainНиколай Иванович Костомаров
Николай Иванович Костомаров
© Public domain
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Игорь Иваненко
историк, политолог, кандидат политических наук, Эксперт Института русского зарубежья
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30 мая 1847 года закончилось следствие по делу Кирилло-Мефодиевского братства. Вскрывшиеся факты вызвали озабоченность правоохранителей – шеф жандармов граф Алексей Орлов констатировал, что "в Киеве и Малороссии славянофильство превращается в украйнофильство". Этот вывод следовал, в частности, из знакомства с главным документом мефодиевцев
Кирилло-Мефодиевское братство действительно было объединением малороссийских интеллектуалов не просто славянофильского толка, но попытавшегося обосновать необходимость независимости Украины во второй половине 1840-х годов.
В их программном документе братства утверждалось следующее:
"Лежит Украина в могиле, но не умерла. (…) Ибо голос Украины не умолкнул. Встанет Украина из своей могилы и опять воззовёт к братьям славянам, и восстанет Славянщина, и не останется ни царя, ни царевича, ни графа, ни герцога, ни сиятельства, ни превосходительства, ни пана, ни боярина, ни крестьянина, ни холопа ни в Великороссии, ни в Польше, ни в Украине, ни в Чехиию. (…) И Украина сделается независимою Речью Посполитою в союзе славянском".
Организаторами братства являлись преподаватель истории Киевского университета Николай Костомаров, служащий канцелярии генерал-губернатора Николай Гулак и выпускник Киевского университета Василий Белозерский. В кружке также числились Пантелеймон Кулиш, Тарас Шевченко, Николай Савич и другие.
Следствие показало, что в общей сложности в организацию входило 12 человек. Правда сами участники настаивали, что в их рядах насчитывалось около 100 человек.
Николай Иванович Костомаров
16 мая, 16:00История
Николай Костомаров: русский историк, так и не ставший "справжнім українцем"16 мая 1817 года в слободе Юрасовка Острогожского уезда Воронежской губернии появился на свет выдающийся русский историк Николай Иванович Костомаров. Его труды по сей день переиздаются и легко читаются, а некоторые моменты его биографии понуждают апологетов украинства считать его одним из "отцов-основателей" этого движения
Процитированное выше сочинение известно под названием "Закон Божий", или "Книга бытия украинского народа". Считается, что его автором является Костомаров. Хотя он сам говорил об использовании в качестве основы для написания этой программы "национального возрождения" произведения "Книги польского народа и польского пилигримства" известного польского литератора и публициста Адама Мицкевича.
Последний известен очень критичным отношением к Российской империи. Его жизнь окончилась в 1855 году в Константинополе, где он собирался сформировать польский легион для участия в войне европейско-османской коалиции против России.
Сам же труд Мицкевича, использованный Костомаровым, считается ярчайшим выражением идеи польского мессианства, которая, как видно, воодушевляла и основоположников украинского национального движения.
Так, Мицкевич пишет:
"И умертвили польский народ, и опустили в могилу. (…) Но народ польский не умер; тело его лежит во гробе, а душа его вышла из земли, то есть из жизни государственной и публичной, сошла в бездонное пекло — до домашней жизни людей, терпящих неволю в стране и вне страны своей. (…) А третьего дня душа вернётся к телу своему, и народ воскреснет из мёртвых и все народы Европы выведет из неволи. И два дня уже минули; один кончился с первым взятием Варшавы, другой кончился со вторым взятием Варшавы, а третий придёт и не закончится".
25 декабря 2023, 06:09Культура
"Иноагенты" прекрасной эпохи. К юбилею Адама МицкевичаРодившийся 24 декабря 1798 года в Виленской губернии Российской империи Адам Мицкевич, в Польше считается польским поэтом, в Белоруссии — белорусским, а в Литве — литовским
Тем самым, и поляки и украинцы предстают не только как народы-страдальцы, но и поводыри, способные указать путь к свободе другим нациям. Правда, у Мицкевича есть великодержавный замах на европейское лидерство, Костомаров же более скромен. В его построениях Украина – зачинатель освобождения "Славянщины".
Удивительно, но романтиков "национального возрождения" роднит и схожее отношение к историческому прошлому.
Мицкевич так описывает историю Речи Посполитой:
"Большой народ, Литва, соединился с Польшей, как мужчина с женой, две души в одном теле. А не было никогда раньше такого соединения народов. Но потом будет. Поскольку это объединение и бракосочетание Литвы с Польшей является образцом следующего объединения всех христианских людей во имя Веры и Вольности".
Не далеко от него ушёл и лидер кирилло-мефодиевцев. Костомаров пишет, что Украина, принадлежавшая Литве, "соединилась… с Польшею как сестра с сестрою, как единый народ славянский с другим народом славянским нераздельно и несмесимо, по образу ипостасей божественных нераздельных и несмесимых, так как некогда соединятся все народы славянские между собою. (…) И хотела Украина снова жить с Польшею по-братски, но Польша никаким образом не хотела отречься от своего панства".
Николай Иванович Костомаров
11 апреля, 16:03История
Украинский философ, предвосхитивший Ленина и Джорджа Оруэлла
Под таковым желанием нового воссоединения с Польшей очевидно подразумеваются попытки казачьей старшины прийти к компромиссу с польскими элитами в рамках Зборовского мира 1649 года и других аналогичных событий.
Вполне логично, что на таком фундаменте зиждется концепция международных отношений, основанная на немалых амбициях. Мицкевич очень образно высказал идею о том, что "верующие народы" – прежде всего поляки, ирландцы, бельгийцы и другие более добродетельны нежели французы, англичане и немцы. Эти "старшие европейские братья" хоть и более богаты, а также прославлены, чем "верующие", но менее лояльны к общим христианским ценностям.
Костомаров же выдвинул идею о неравенстве благодати. Таковой по его мнение было изначально лишены "жиды", а за тем божьей милости по разным причинам оказались недостойны "племена греческое, романское, немецкое". И только лишь славянское племя продолжает сохранять благодать.
При этом делалась заявка на приоритет украинского начала в славянской семье как лидера славянского освобождения. "Тогда скажут все народы, указывая на то место, где на карте будет нарисована Украина: "Вот камень, его же не брегоша зиждущий, той бысть во главу угла".
Безусловно, в сочинениях Мицкевича и Костомарова есть и серьёзные отличия. К примеру поляк воспевает древнеримско-христианский период истории Европы. Он возвышает императоров, помазанных как священников, для него христианская империя (Pax Christiana) очевидный идеал. В связи с этим формула о большей верности христианству его соотечественников приобретает политический подтекст, впрочем, как и пассаж о Польше как искупительнице для христианских народов.
Митинг За европейскую Украину в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
2 ноября 2024, 16:00История
"Великий льох": Шевченко как исторический мифотворецТворчество Тараса Шевченко составляло определённую сложность для идеологов КПСС. С одной стороны, он был провозглашён "революционным демократом" (что бы это ни значило) и, таким образом, предшественником большевиков. С другой стороны, его откровенный национализм не умещался даже во вполне толерантные границы "ленинской национальной политики"
Костомаров же осуждает любую монархию: "как бы ни был добродетельный человек, но если он станет властвовать самодержавно, то впадёт в порок". Вероятно, это объясняется негативным отношением к Российской империи, а значит и существовавшему в ней соединению верховных светской и церковной властей.
Сильно выделялись взгляды кирилло-мефодиевцев славянофильством. В других своих работах кружок развивал тему Славянского союза как совокупности отдельных республик "Речей Посполитых").
Тем не менее, как полагает кандидат философских наук Андрей Тесля, костомаровская "Книга бытия…" – текст, написанный "поверх" "Книги народа польского". Он использует ключевые образы и логику последнего, перерабатывая их в направлении большей секуляризации (например, "христианство" здесь лишено конфессиональной привязки, меньше уделяется внимания религиозной истории).
Так что идея украинского мессианства имеет вполне очевидные польские корни. И оно стало вполне реальным фактором международной политики, к примеру, после прихода к власти большевиков. Само назначение на должность главы правительства Украинской СССР одного из лидеров Коминтерна, этнического болгарина и румынского подданного Христиана Раковского означало активное использование украинского ресурса на дунайско-балканском направлении.
Руководство УССР во главе с Раковским считало в начале 1920-х Болгарию и Румынию, а также государства бывшей Австро-Венгрии сферой своего влияния. Харьков (столица УССР) активно вмешивался в деятельность местных компартий. Что даже вызывало протесты.
- РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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Христиан Раковский: "украинский президент" и "единственный европеец в партии"11 сентября 1941 года был расстрелян Христиан Раковский, бывший диктатор советской Украины, "самый интернациональный человек" СССР и политик, которым восхищался Троцкий. Раковский оставался в живых дольше всех крупных оппозиционных фигур из числа старых большевиков. Но во время стремительного наступления немцев на Москву пришел и его черёд
Большую активность проявлял Заграничный отдел КП(б) Украины ("Закордот"), являвшийся фактически спецслужбой. Его сотрудники спровоцировали Татарбунарское восстание крестьян в Бессарабии 1924 года.
Затем по мере централизации СССР и отказа от идеи мировой революции революционное миссионерство Киева сошло на нет. Но сегодня мы вновь видим, что стремление части украинцев "освободить Славянщину" также используется в чьих-то геополитических интересах.
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