"Вместе мы бы сделали быстрее": эксперт о достижениях России в электронике и сотрудничестве с Китаем - 29.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250529/vmeste-my-by-sdelali-bystree-ekspert-o-dostizheniyakh-rossii-v-elektronike-i-sotrudnichestve-s-kitaem-1063466168.html
"Вместе мы бы сделали быстрее": эксперт о достижениях России в электронике и сотрудничестве с Китаем
"Вместе мы бы сделали быстрее": эксперт о достижениях России в электронике и сотрудничестве с Китаем - 29.05.2025 Украина.ру
"Вместе мы бы сделали быстрее": эксперт о достижениях России в электронике и сотрудничестве с Китаем
О реальных достижениях в области отечественного производства электронных компонентов в интервью изданию Украина.ру рассказал основатель и главный редактор проекта "Сделано у нас" Роман Ковригин (позывной "Букварь")
2025-05-29T03:30
2025-05-29T03:30
новости
россия
китай
украина.ру
технологии
дроны
бпла
беспилотники
сотрудничество
производство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/01/1052530693_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_aec902bbc348a7ee65a12d4aa70c1e85.jpg
По мнению эксперта, 30-40% дрона сейчас можно собрать из отечественных деталей. А если распределять эти детали по важности, то от импортных приёмников уже можно полностью отказаться и "летать только на нашем", указал он.Ковригин описал текущее состояние отрасли: "Один только "Гермес" говорит, что на них работают пять заводов". Он отметил масштабы производства: "Речь идёт о миллионах штук, о полноценном серьёзном производстве".Он подчеркнул важность этого этапа для технологической независимости. Ковригин также отметил перспективы сотрудничества: "Я бы в этом деле объединил усилия с Китаем — вместе мы бы сделали это быстрее". По его мнению, такое партнерство могло бы ускорить развитие критически важных технологий.Полный текст материала Владимира Зотова "Роман Ковригин о будущей войне: Это будет война дронов, но для этого нужны дешевые технологии" на сайте Украина.ру.Также на тему использования БПЛА в зоне СВО — в материале "Влад Шлепченко: России для быстрого наступления нужно прикрыть склады и повыбивать украинских дроноводов" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250527/operatsiya-truba-ekspert-obyasnil-kak-podzemnye-operatsii-mogut-stat-klyuchom-k-proryvu-oborony-vsu-1063438077.html
россия
китай
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/01/1052530693_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_4dc111f2c385c55f8ae5652f734e4cc0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, китай, украина.ру, технологии, дроны, бпла, беспилотники, сотрудничество, производство, завод, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация
Новости, Россия, Китай, Украина.ру, технологии, дроны, БПЛА, беспилотники, сотрудничество, производство, завод, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация

"Вместе мы бы сделали быстрее": эксперт о достижениях России в электронике и сотрудничестве с Китаем

03:30 29.05.2025
 
© Украина.ру / Игорь ГомольскийБеспилотники
Беспилотники - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Украина.ру / Игорь Гомольский
Читать в
ДзенTelegram
О реальных достижениях в области отечественного производства электронных компонентов в интервью изданию Украина.ру рассказал основатель и главный редактор проекта "Сделано у нас" Роман Ковригин (позывной "Букварь")
По мнению эксперта, 30-40% дрона сейчас можно собрать из отечественных деталей. А если распределять эти детали по важности, то от импортных приёмников уже можно полностью отказаться и "летать только на нашем", указал он.
Ковригин описал текущее состояние отрасли: "Один только "Гермес" говорит, что на них работают пять заводов". Он отметил масштабы производства: "Речь идёт о миллионах штук, о полноценном серьёзном производстве".

Журналист рассказал о практических результатах: "Сейчас мы разрабатываем на 130 нм, после чего 60% вообще всего, что нам надо, мы сможем закрывать своим оборудованием".

Он подчеркнул важность этого этапа для технологической независимости. Ковригин также отметил перспективы сотрудничества: "Я бы в этом деле объединил усилия с Китаем — вместе мы бы сделали это быстрее".
По его мнению, такое партнерство могло бы ускорить развитие критически важных технологий.
Полный текст материала Владимира Зотова "Роман Ковригин о будущей войне: Это будет война дронов, но для этого нужны дешевые технологии" на сайте Украина.ру.
Также на тему использования БПЛА в зоне СВО — в материале "Влад Шлепченко: России для быстрого наступления нужно прикрыть склады и повыбивать украинских дроноводов" на сайте Украина.ру.
ВС РФ освободили промышленную зону в Судже
27 мая, 21:00
Операция "Труба": эксперт объяснил, как подземные операции могут стать ключом к прорыву обороны ВСУИспользование подземных коммуникаций и туннелей может кардинально изменить ситуацию на фронте, позволив российским войскам обходить укрепленные районы ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКитайУкраина.рутехнологиидроныБПЛАбеспилотникисотрудничествопроизводствозаводСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:25Грозят "начиненными самокатами": что известно об угрозах Мединскому и странном поведении Умерова
10:02Мастер-класс между раундами переговоров
10:01Время и место: Лавров озвучил новости о переговорах
09:43Угрозы семье Мединского, меморандум и переговоры. Главное на утро 29 мая
08:00Гибель Византии и "Ротшильды" XV века
07:00Сделка с Трампом и услуга Турции. Дмитрий Выдрин о том, как РФ закончить войну на Украине за пару месяцев
06:10Михаил Мягков: Сейчас Россия делает все, чтобы летом устроить ВСУ аналог Белорусской операции 1944 года
06:00Артиллерийский ад под Волчанском: Алехин раскрыл, как ГВ "Север" сжимает смертельное кольцо вокруг ВСУ
05:45Кошмар для ВСУ под Харьковом: военный эксперт раскрыл, как российские FPV-дроны меняют правила боя
05:30Ловушка для ВСУ: эксперт рассказал, как группировка "Север" режет логистику врага под Волчанском
05:15"Дроны будут ползать, прыгать и зарываться в землю": Роман Ковригин рассказал о конце эры РЭБ
05:07"Убийства в ТЦК — не исключение, а система". Как проходит "бусификация" в Харькове
05:00Сенсационный рекорд "Герани": Алехин раскрыл, как российские дроны выводят из строя украинскую ПВО
04:50Майкл Бом: Трамп не верит в успешность переговоров РФ и Украины, но "золотая лихорадка" не дает ему покоя
04:49Переменные восстановления: почему мирная жизнь в Новороссию возвращается с разной скоростью
04:35"Зеленский готов убить вас всех". Украинские эксперты и политики теряют всякую надежду
04:30Российские FPV-дроны над Харьковом: Алехин рассказал, как ВСУ теряют тыловую безопасность
04:25Западные лидеры пугают Европу русскими, а воюют до последнего украинца. Украина в международном контексте
04:15"Гермес", "Пеппа", "Кузнечик": эксперт о том, почему российские системы управления БПЛА лучше западных
04:00"Перед нами разыгрывается ситуация позднего СССР" – политолог о мрачном будущем Евросоюза
Лента новостейМолния