"Вместе мы бы сделали быстрее": эксперт о достижениях России в электронике и сотрудничестве с Китаем
О реальных достижениях в области отечественного производства электронных компонентов в интервью изданию Украина.ру рассказал основатель и главный редактор проекта "Сделано у нас" Роман Ковригин (позывной "Букварь")
По мнению эксперта, 30-40% дрона сейчас можно собрать из отечественных деталей. А если распределять эти детали по важности, то от импортных приёмников уже можно полностью отказаться и "летать только на нашем", указал он.
Ковригин описал текущее состояние отрасли: "Один только "Гермес" говорит, что на них работают пять заводов". Он отметил масштабы производства: "Речь идёт о миллионах штук, о полноценном серьёзном производстве".
Журналист рассказал о практических результатах: "Сейчас мы разрабатываем на 130 нм, после чего 60% вообще всего, что нам надо, мы сможем закрывать своим оборудованием".
Он подчеркнул важность этого этапа для технологической независимости. Ковригин также отметил перспективы сотрудничества: "Я бы в этом деле объединил усилия с Китаем — вместе мы бы сделали это быстрее".
По его мнению, такое партнерство могло бы ускорить развитие критически важных технологий.
Полный текст материала Владимира Зотова "Роман Ковригин о будущей войне: Это будет война дронов, но для этого нужны дешевые технологии" на сайте Украина.ру.
Также на тему использования БПЛА в зоне СВО — в материале "Влад Шлепченко: России для быстрого наступления нужно прикрыть склады и повыбивать украинских дроноводов" на сайте Украина.ру.
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