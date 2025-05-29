https://ukraina.ru/20250529/vmeste-my-by-sdelali-bystree-ekspert-o-dostizheniyakh-rossii-v-elektronike-i-sotrudnichestve-s-kitaem-1063466168.html

"Вместе мы бы сделали быстрее": эксперт о достижениях России в электронике и сотрудничестве с Китаем

"Вместе мы бы сделали быстрее": эксперт о достижениях России в электронике и сотрудничестве с Китаем - 29.05.2025 Украина.ру

"Вместе мы бы сделали быстрее": эксперт о достижениях России в электронике и сотрудничестве с Китаем

О реальных достижениях в области отечественного производства электронных компонентов в интервью изданию Украина.ру рассказал основатель и главный редактор проекта "Сделано у нас" Роман Ковригин (позывной "Букварь")

2025-05-29T03:30

2025-05-29T03:30

2025-05-29T03:30

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По мнению эксперта, 30-40% дрона сейчас можно собрать из отечественных деталей. А если распределять эти детали по важности, то от импортных приёмников уже можно полностью отказаться и "летать только на нашем", указал он.Ковригин описал текущее состояние отрасли: "Один только "Гермес" говорит, что на них работают пять заводов". Он отметил масштабы производства: "Речь идёт о миллионах штук, о полноценном серьёзном производстве".Он подчеркнул важность этого этапа для технологической независимости. Ковригин также отметил перспективы сотрудничества: "Я бы в этом деле объединил усилия с Китаем — вместе мы бы сделали это быстрее". По его мнению, такое партнерство могло бы ускорить развитие критически важных технологий.Полный текст материала Владимира Зотова "Роман Ковригин о будущей войне: Это будет война дронов, но для этого нужны дешевые технологии" на сайте Украина.ру.Также на тему использования БПЛА в зоне СВО — в материале "Влад Шлепченко: России для быстрого наступления нужно прикрыть склады и повыбивать украинских дроноводов" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250527/operatsiya-truba-ekspert-obyasnil-kak-podzemnye-operatsii-mogut-stat-klyuchom-k-proryvu-oborony-vsu-1063438077.html

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