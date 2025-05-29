https://ukraina.ru/20250529/okhotitsya-na-putina-bespolezno-a-na-zelenskogo--veselo-kazakov-ob-otmene-neprikosnovennosti-1063502052.html

Охотиться на Путина бесполезно, а на Зеленского – весело: Казаков об отмене неприкосновенности

Охотиться на Путина бесполезно, а на Зеленского – весело: Казаков об отмене неприкосновенности - 29.05.2025 Украина.ру

Охотиться на Путина бесполезно, а на Зеленского – весело: Казаков об отмене неприкосновенности

Сопредседатель Клуба народного единства Александр Казаков, член Совета по внешней и оборонной политике в студии Украина.ру объяснил, к чему может привести атака Украина.ру, 29.05.2025

2025-05-29T17:50

2025-05-29T17:50

2025-05-29T17:50

видео

россия

курская область

харьков

владимир путин

владимир зеленский

александр казаков

украина.ру

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Сопредседатель Клуба народного единства Александр Казаков, член Совета по внешней и оборонной политике в студии Украина.ру объяснил, к чему может привести атака на вертолёт с президентом России Владимиром Путиным в Курской области, а также рассказал, почему ВС России не будут штурмовать Харьков и как может быть устроена буферная зона. 00:27 – Угрозы Мерца и поставки дальнобойных ракет;05:13 – Массированная атака БПЛА на Москву и ответ России;09:47 – Атака на вертолёт с Путиным в Курской области;14:58 – Весенне-летнее наступление ВС России;26:28 – Буферная зона в российском приграничье;*В интервью упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.#Казаков #Мерц #Зеленский #Германия #Европа #Украина #СВО #война #Запад ТГ-канал Александра Казакова - https://t.me/ale_kazakovНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

https://ukraina.ru/20250529/chem-rossiya-mozhet-otvetit-na-dalnoboynuyu-ugrozu-otvet-na-karte-1063500926.html

россия

курская область

харьков

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