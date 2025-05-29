Охотиться на Путина бесполезно, а на Зеленского – весело: Казаков об отмене неприкосновенности
Сопредседатель Клуба народного единства Александр Казаков, член Совета по внешней и оборонной политике в студии Украина.ру объяснил, к чему может привести атака на вертолёт с президентом России Владимиром Путиным в Курской области, а также рассказал, почему ВС России не будут штурмовать Харьков и как может быть устроена буферная зона.
00:27 – Угрозы Мерца и поставки дальнобойных ракет;
05:13 – Массированная атака БПЛА на Москву и ответ России;
09:47 – Атака на вертолёт с Путиным в Курской области;
14:58 – Весенне-летнее наступление ВС России;
26:28 – Буферная зона в российском приграничье;
*В интервью упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
#Казаков #Мерц #Зеленский #Германия #Европа #Украина #СВО #война #Запад
ТГ-канал Александра Казакова - https://t.me/ale_kazakov
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
00:27 – Угрозы Мерца и поставки дальнобойных ракет;
05:13 – Массированная атака БПЛА на Москву и ответ России;
09:47 – Атака на вертолёт с Путиным в Курской области;
14:58 – Весенне-летнее наступление ВС России;
26:28 – Буферная зона в российском приграничье;
*В интервью упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
#Казаков #Мерц #Зеленский #Германия #Европа #Украина #СВО #война #Запад
ТГ-канал Александра Казакова - https://t.me/ale_kazakov
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
17:40Чем Россия может ответить на "дальнобойную" угрозу? Ответ на картеРоссии есть что противопоставить дальнобойным западным ракетам, вето на использование которых для ВСУ сняли в начале недели в Берлине. Об этом 29 мая на пресс-конференции в рамках 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности сказал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу
Подписывайся на