https://ukraina.ru/20250529/odin-shans-iz-tysyachi-kak-tarkovskiy-v-odesse-svoi-finansy-popravlyal-1063496797.html

"Один шанс из тысячи": как Тарковский в Одессе свои финансы поправлял

"Один шанс из тысячи": как Тарковский в Одессе свои финансы поправлял - 29.05.2025 Украина.ру

"Один шанс из тысячи": как Тарковский в Одессе свои финансы поправлял

29 мая 1969 года на советские киноэкраны вышел в наше время почти уже забытый боевик на тематику Великой Отечественной войны "Один шанс из тысячи". Он, возможно, и не стоил бы упоминания, если бы в его создании не была задействована целая плеяда советских кинодеятелей первой величины

2025-05-29T15:59

2025-05-29T15:59

2025-05-29T15:59

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После съёмок в 1966 году одной из самых знаковых своих картин "Андрей Рублёв" режиссёр Андрей Тарковский оказался в тяжёлом финансовом положении. Фильм советские чиновники от кино принимать отказывались – их не устраивало, что картина была слишком продолжительной – 195 минут. Впоследствии финальная версия длилась 186 минут. В картине также присутствовали кадры жестокого обращения с животными: там заживо сгорала корова (эту сцену в результате вырезали), и ломал ноги сброшенный ударом копья с лестницы конь (она частично в фильме осталась). Соответственно, "Андрея Рублева" не выпускали в прокат и не рассчитывались с режиссёром, требуя переделок.Тогда в 1967 году в знаменитой московской квартире режиссёра Левона Кочаряна на Большом Каретном было принято решение создать фильм. Кочарян был другом Высоцкого. Он первым сделал записи его песен на магнитную плёнку своего бобинника "Днепр-10" и оказал на поэта огромное влияние. Высоцкий посвятил квартире режиссёра свою знаменитую песню "Где мои 17 лет…"Творческую деятельность в кино Кочарян начал в 1957 году на фильме Сергея Герасимова "Тихий Дон" (1957), где он работал ассистентом режиссёра. С тех пор он дружил с приемным сыном Герасимова начинающим писателем Артуром Макаровым. Именно Макаров привел в квартиру на Большом Каретном Арсения Тарковского, с которым дружил и предложил поддержать его, создав совместно новый фильм. У Кочаряна был во всей этой затее свой интерес – он уже 10 лет работал в кино ассистентом, затем вторым режиссёром, но самостоятельной режиссёрской работы до сих пор не получил. А ведь ему уже было 37 лет.Вот эта троица: Кочарян, Макаров и Тарковский написала сценарий с довольно замысловатым сюжетом. В Крыму в 1943 году десантируются 70 советских десантников-диверсантов, которые должны усилить местное партизанское движение. Однако немцы на земле уже ждут десант и направляют на его ликвидацию карателей с собаками. В результате из всей группы после длительного преследования и боя выжить удается буквально десяти бойцам. Возглавляет выживших капитан Мигунько – по довоенной профессии филолог, знающий немецкий лучше любого из немцев.Советских диверсантов выручает местный житель, участник подполья, Денис Корнеевич Прохоренко. Он укрывает их в секретных пещерах, где от оккупантов спрятаны бочки с невероятно дорогим коллекционным вином.Кстати, эта история базируется на реальном факте. Винкомбинат "Массандра" осенью 1941 года не успел эвакуировать всю свою коллекцию вин, и порядка 170 тыс. бутылок замуровали в пещере в районе Ялты. Вместе с вином было оставлено знамя комбината "Массандра" и приказ, который заканчивался словами "мы непременно вернёмся, достанем замурованные вина и первый бокал поднимем за мужество советских воинов". Ещё 20 тыс. бочек вина пришлось просто вылить. В какой-то момент канализация на комбинате перестала справляться, и его работники трудились по колено в вине, а море у берега на несколько часов стало от него красным. Но вернёмся к фильму.В секретной пещере, наполненной огромными бочками с драгоценным вином, советские бойцы совершают свой первый подвиг… не пьют вино. И это при том, что среди них есть даже бывший урка-медвежатник – главный нарушитель дисциплины в группе. Боевые товарищи удерживают его от опрометчивого поступка – испробовать вожделенный напиток из запретной бочки.В результате засады в руки диверсантов попадает предатель – служащий немцам бывший белогвардеец Николай Леопольдович Двигубский. Он сопровождает в расположившуюся в Крыму школу диверсантов абвера немецкого офицера, который от рук десантников погибает. Командование приказывает диверсантам любой ценой раздобыть список курсантов и преподавателей школы. Действовать необходимо, даже если будет всего один шанс из тысячи на успех. Именно эта фраза и дала фильму своё название.Капитан Мигунько решается выдать себя за погибшего офицера абвера, использовав запуганного и завербованного им предателя Двигубского. Кстати, фамилию последнему сценаристы присвоили, взяв её у известного в советских творческих кругах художника студии "Мосфильм" Николая Львовича Двигубского. Пикантность состоит в том, что тот родился в 1936 году в Париже в семье белоэмигрантов. 20 лет спустя он вместе с родителями переехал в СССР и окончил ВГИК по специальности "художника-постановщика". Двигубский дружил с Тарковским и впоследствии работал у него в фильме "Зеркало".Капитан Мигунько успешно внедряется к немцам и выполняет задание, несмотря на то, что предатель Двигубский строит козни и пытается "соскочить с крючка" советских диверсантов. Однако, как доставить полученные данные своим? Попытка с угоном самолёта проваливается – немецкий пулеметчик успевает его повредить, и один из диверсантов, в прошлом летчик-истребитель, погибает, направив бесполезный теперь самолёт в ангар с топливом.Тогда Мигунько принимает решение угнать у врага торпедный катер. Прикрывая отход диверсантов, в руки к немцам попадает подпольщица, дочь подпольщика Прохоренко Нина. Перед этим она успевает убить Двигубского, предательски ранившего капитана Мигунько. Отчаливая от пирса, диверсанты пускают в берег торпеду и взрывают схвативших Нину врагов вместе с ней самой. Ну а катер удачно прорывается к своим.Пропитанный кровью главного героя пакет с бесценной информацией тот передает офицеру советской береговой обороны, роль которого сыграл не указанный в титрах режиссер Левон Кочарян. Роль же капитана Мигунько исполнил Анатолий Солоницын – Андрей Рублёв в последнем фильме Тарковского, и с тех пор актёр, появлявшийся во всех его работах. Правда в "Одном шансе из тысячи" он говорит не своим голосом, а голосом Анатолия Кузнецова – товарища Сухова из "Белого солнца пустыни".Роль предателя Двигубского исполнил знаковый для советского кино ленинградский актер Николай Николаевич Крюков. Лично автор с детства хорошо его помнит по ролям полковника Себастьян Морана из "Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (1980), захваченного беглыми зеками старого лесника из "В зоне особого внимания" (1978) шведского адмирала ярла Юленшерна из "Россия молодая" (1982).Пожилого подпольщика Дениса Корнеевича Прохоренко сыграл главный Папа Карло Советского Союза, киевский актер Николай Гринько. Сотрудничество с Тарковским у него началось ещё с его первого полного метра "Иваново детство" (1962) и затем продолжалось вплоть до "Сталкера" (1979), на котором они вдрызг разругались.Дочку подпольщика Нину Прохоренка сыграла одна из первых красавиц советского кинематографа полтавчанка Жанна Прохоренко. Совпадение её фамилии с фамилией главной героини скорее всего не случайно. Как раз в этот период, находясь официально замужем за режиссёром Евгением Васильевым, она фактически начала жить с одним из авторов сценария фильма Артуром Макаровым. Её самая известная и самая первая роль – девушка Шура из "Баллады о солдате" (1959).Одного из немецких офицеров, Шираха, сыграл Григорий Шпигель. Мало кто знает его фамилию, но уникальный голос наверняка помнят многие, в первую очередь по озвученным ролям мультфильмов, таких как Синьор Помидор в "Чипполино" (1961), Агент Ноль-Ноль-Икс в "Приключениях капитана Врунгеля" (1979) или Весельчак У в "Тайне третьей планеты" (1981).Роль майора Крахта по прозвищу "Циклоп" исполнил московский актер и каскадер, один из основателей Ассоциации каскадёров России, Олег Савосин. Зрители его хорошо помнят по роли члена банды "Чёрная кошка" с запоминающейся внешностью из "Место встречи изменить нельзя" (1979). Глаз ему повредили ещё в детстве в 5-летнем возрасте из рогатки. Сниматься же он начал в "Неуловимых мстителях" (1966). Хотя актёрского образования у Савосина не было, зато он сам выполнял конные трюки и дружил с Левоном Кочаряном (он его называл Лёхой). Тот, работая на фильме у своего друга Эдмонда Кеосаяна вторым режиссером, предложил поучаствовать другу в съемках. Теперь он пригласил Савосина на свою первую самостоятельную работу.В эпизодической роли в фильме сыграла легенда советского джаза Эдди Рознер. Немецкий еврей, он покинул Берлин с приходом Гитлера, бежал в Польшу. Но с началом Второй мировой войны Рознеру пришлось уехать ещё дальше на восток, в Советский Союз. В Минске он организовал джазовый оркестр, с которым гастролировал по всей стране. Не желая называться одинаково с Гитлером, Рознер сменил своё имя Адольф на американизированное Эдди. За импровизации на трубе, которой он виртуозно владел, сам великий Нил Армстронг, подписывая Рознеру свою пластинку, написал на ней "белому Армстронгу", на что джазмен, вручая в ответ собственный "винил", остроумно вывел на его обложке "чёрному Рознеру".Кстати, Кочарян уговаривал сняться в своём фильме и Владимира Высоцкого, но тот уже был занят в других проектах и отказался.О съёмках фильма удалось договориться с Одесской киностудией, там сценарий понравился, но основные съёмки шли в Ялте. Друзья-кинематографисты решили не только поправить свои финансовые и карьерные дела, но и хорошо отдохнуть за казённый счёт в Крыму. Роль немецкой школы диверсантов, например, сыграл Ливадийский дворец. Ну а секретным подвалом с наполненными вином бочками, стали подвалы винкомбината "Массандра".Однако во время работы над фильмом возникло одно серьёзное препятствие – у режиссера Левона Кочаряна обнаружили рак кожи на последних стадиях. Обстановка на съемочной площадке и так была непростая. Тарковский, на которого возложили функции художественного руководителя, обладал неуживчивым, откровенно сложным характером и часто устраивал скандалы. Узнав о болезни Кочаряна, он потребовал замены режиссёра. Но Кочарян, хоть врачи и давали ему всего месяц жизни, продолжал работу. Когда состояние его здоровья ухудшилось совсем, монтажом и досъёмками занялся его друг Эдмонд Кеосаян. В результате Кочарян прожил ещё год, и успел даже сняться в эпизодической роли в фильме "Корона Российской империи, или Снова неуловимые" (1970)."Один шанс из тысячи" вышел в большой прокат 29 мая 1969 года. Он собрал неплохую кассу – его посмотрели 28,6 млн. зрителей, и впоследствии он часто транслировался на телевидении. Однако с распадом СССР советские боевики, особенно не очень высокой художественной ценности, уже не могли конкурировать с голливудской кинопродукцией, и фильм стали понемногу забывать. Но его все равно до сих пор помнят, хотя бы даже потому, что он дал Тарковскому возможность поправить свои финансовые дела и закончить, наконец, "Андрея Рублёва", который для советского кинематографа является, безусловно, шедевром.

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