Рогов: армия РФ освободила более 75% территории Запорожской области - 28.05.2025 Украина.ру
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Рогов: армия РФ освободила более 75% территории Запорожской области
Рогов: армия РФ освободила более 75% территории Запорожской области - 28.05.2025 Украина.ру
Рогов: армия РФ освободила более 75% территории Запорожской области
Благодаря успехам на поле боя российские войска освободили более 75 процентов площади Запорожской области. Об этом 28 мая агентству РИА Новости рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
2025-05-28T10:04
2025-05-28T10:04
новости
россия
запорожская область
украина
владимир рогов
вооруженные силы украины
вс рф
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Отмечается, что такого результата армии РФ удалось достичь за последние месяцы. По словам Рогова, ВС РФ продолжают шаг за шагом освобождать Запорожскую область.Рогов подчеркнул, что это стало возможно благодаря мужеству и героизму российских военнослужащих из подразделений группировки "Днепр". За последнее время именно эти войска освободили целый ряд сел, включая Лобковое, Малые Щербаки, Степовое, Щербаки.Подробнее о том, как проходило освобождение одного из вышеперечисленных населенных пунктов, — в публикации Разведка армии РФ: ВСУ отступают у Малых Щербаков в Запорожской области.Во вторник, 27 мая, украинский аналитический ресурс DeepState посетовал, что впервые с декабря 2024 года российские военные смогли освободить более 100 квадратных километров территории всего за неделю.
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новости, россия, запорожская область, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Запорожская область, Украина, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Рогов: армия РФ освободила более 75% территории Запорожской области

10:04 28.05.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРазминирование освобожденных территорий в Курской области
Разминирование освобожденных территорий в Курской области - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Благодаря успехам на поле боя российские войска освободили более 75 процентов площади Запорожской области. Об этом 28 мая агентству РИА Новости рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
Отмечается, что такого результата армии РФ удалось достичь за последние месяцы. По словам Рогова, ВС РФ продолжают шаг за шагом освобождать Запорожскую область.
"Освобожденная площадь Запорожской области впервые превысила три четверти и составила 20 570 квадратных километров, или 75,67 процента", — сообщил собеседник агентства.
Рогов подчеркнул, что это стало возможно благодаря мужеству и героизму российских военнослужащих из подразделений группировки "Днепр". За последнее время именно эти войска освободили целый ряд сел, включая Лобковое, Малые Щербаки, Степовое, Щербаки.
Подробнее о том, как проходило освобождение одного из вышеперечисленных населенных пунктов, — в публикации Разведка армии РФ: ВСУ отступают у Малых Щербаков в Запорожской области.
Во вторник, 27 мая, украинский аналитический ресурс DeepState посетовал, что впервые с декабря 2024 года российские военные смогли освободить более 100 квадратных километров территории всего за неделю.
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