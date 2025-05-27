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Основатель ТГ-канала "Рыбарь" о прорыве фронта от Сум и подземной лодке в степях Украины

Основатель ТГ-канала "Рыбарь" о прорыве фронта от Сум и подземной лодке в степях Украины - 27.05.2025 Украина.ру

Основатель ТГ-канала "Рыбарь" о прорыве фронта от Сум и подземной лодке в степях Украины

Военный блогер, руководитель проекта "Рыбарь" Михаил Звинчук в эфире Украина.ру объяснил, почему украинский фронт всё ещё держится и в чём его слабые места... Украина.ру, 27.05.2025

2025-05-27T14:54

2025-05-27T14:54

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Военный блогер, руководитель проекта "Рыбарь" Михаил Звинчук в эфире Украина.ру объяснил, почему украинский фронт всё ещё держится и в чём его слабые места. Кроме того, он рассказал, передаётся ли актуальный боевой опыт в военные академии и на что ВС России нужно делать ставку, чтобы победить в СВО. 00:27 – Планы России на весенне-летнюю кампанию;07:13 – Для чего ВС РФ улучшают тактические позиции?09:08 – Как бороться с дронами?13:05 – Продвижение на первой-второй линии обороны противника;15:08 – Подземная война на СВО;15:59 – Какими будут боевые действия в современных конфликтах? 16:52 – Качество офицерского состава на войне;18:22 – На что России нужно делать ставку, чтобы одержать победу?19:36 – Бюрократические преграды для ВС России;20:16 – Как будет решаться исход СВО?23:06 – Удачные и несбывшиеся прогнозы "Рыбаря".#Звинчук #Рыбарь #Артёмовск #Бахмут #Сумы #Локня #СВО #беспилотник #ВСУ #ВСРФ #Путин #буфер #Юнаковка #Суджа #Россия #Украина #фронт #война #Харьков #Днепр #Комар #Покровск #Красноармейск #Мирноград #Константиновка #Донбасс #ДНР #дрон #БПЛА #штурм #ПВО #законы #Трамп #США #Стамбул #Мексика #Китай #Гренландия #пропаганда #Сирия #Румыния #ЕС #Судан #ЧёрноеМоре #Армения #Африка #Арктика #Купянск #ВолчанскТГ-канал Михаила Звинчука: https://t.me/rybarНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

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