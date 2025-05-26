https://ukraina.ru/20250526/chem-zakonchitsya-voyna-ukrainy-i-rossii-otvechaet-shef-redaktor-izdaniya-ukrainaru-zakhar-vinogradov-1063415946.html

Чем закончится война Украины и России? Отвечает шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов

Чем закончится война Украины и России? Отвечает шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов - 26.05.2025 Украина.ру

Чем закончится война Украины и России? Отвечает шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов

На вопросы наших читателей, чем закончится война Украины и России, отвечает шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов

2025-05-26T13:27

2025-05-26T13:27

2025-05-26T15:27

украина

россия

европа

захар виноградов

украина.ру

нато

эксклюзив

владимир путин

сергей лавров

марко рубио

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Мы в России однозначно понимаем — и это понимаем не только мы, но и в Соединённых Штатах, и в Европе, и даже на самой Украине, несмотря на заявления обратного, — что Украина проиграет войну. Вопрос только — когда и с какими потерями. Если США и Европа перестанут финансировать и снабжать Украину оружием, она проиграет быстрее. Если поддержка продолжится — проигрыш будет позже, но с бОльшими жертвами — и с украинской, и с российской стороны. Проигрыш Украины предопределён по ряду причин: Первое. Россия — одно из самых мощных государств мира. Экономика показала свою прочность — санкции были перенесены спокойно и страна адаптировалась к ним даже в условиях военных действий.Второе. У нас восстановленный и развивающийся военно-промышленный комплекс, который производит боеприпасы и технику в разы быстрее, чем это делает вся Европа. Третье. У нас огромный человеческий потенциал — в разы больше, чем у Украины, особенно если учитывать реальные цифры населения, а не официальную статистику в Незалежной, где, и это известно всем, цифры последние 10-15 лет фальсифицировались в сторону завышения, а переписи населения 25 лет не проводилось. Четвертое. Мы не вводили всеобщую мобилизацию — Россия ведёт боевые действия за счёт добровольцев и контрактников, а призывники не направляются на фронт. Я сам был несколько раз в командировках в зоне СВО и могу сказать: там 99% — это мотивированные, профессиональные военные. Многие из них связывают свою жизнь с армией, оставаясь на службе сознательно и надолго.Пятое. Наш офицерский состав, особенно от батальона и выше - очень квалифицированный, прошедший две чеченских кампании, Сирию и многое другое. По сути наши офицеры по подготовке на голову выше натовских. Хотя остаются проблемы, чисто психологические, по внедрению новых компьютерных технологий. Но и они преодолеваются.Шестое. В конечном итоге наше, советское и постсоветское оружие намного лучше устаревшего украинского (тоже советского, но не модернизированного) и лучше НАТОвского, поскольку приспособлено к климату и ситуации.Мы неминуемо победим. Вопрос лишь в том, когда это произойдёт — и какой ценой. Чем дольше длится война, тем больше жертв. Это горькая правда, которую нужно понимать. Хочешь задать свой вопрос? Пиши в наш бот: @RUkrainarubot

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

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