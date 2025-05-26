Чем закончится война Украины и России? Отвечает шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов - 26.05.2025 Украина.ру
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Чем закончится война Украины и России? Отвечает шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов
Чем закончится война Украины и России? Отвечает шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов - 26.05.2025 Украина.ру
Чем закончится война Украины и России? Отвечает шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов
На вопросы наших читателей, чем закончится война Украины и России, отвечает шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов
2025-05-26T13:27
2025-05-26T15:27
украина
россия
европа
захар виноградов
украина.ру
нато
эксклюзив
владимир путин
сергей лавров
марко рубио
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Мы в России однозначно понимаем — и это понимаем не только мы, но и в Соединённых Штатах, и в Европе, и даже на самой Украине, несмотря на заявления обратного, — что Украина проиграет войну. Вопрос только — когда и с какими потерями. Если США и Европа перестанут финансировать и снабжать Украину оружием, она проиграет быстрее. Если поддержка продолжится — проигрыш будет позже, но с бОльшими жертвами — и с украинской, и с российской стороны. Проигрыш Украины предопределён по ряду причин: Первое. Россия — одно из самых мощных государств мира. Экономика показала свою прочность — санкции были перенесены спокойно и страна адаптировалась к ним даже в условиях военных действий.Второе. У нас восстановленный и развивающийся военно-промышленный комплекс, который производит боеприпасы и технику в разы быстрее, чем это делает вся Европа. Третье. У нас огромный человеческий потенциал — в разы больше, чем у Украины, особенно если учитывать реальные цифры населения, а не официальную статистику в Незалежной, где, и это известно всем, цифры последние 10-15 лет фальсифицировались в сторону завышения, а переписи населения 25 лет не проводилось. Четвертое. Мы не вводили всеобщую мобилизацию — Россия ведёт боевые действия за счёт добровольцев и контрактников, а призывники не направляются на фронт. Я сам был несколько раз в командировках в зоне СВО и могу сказать: там 99% — это мотивированные, профессиональные военные. Многие из них связывают свою жизнь с армией, оставаясь на службе сознательно и надолго.Пятое. Наш офицерский состав, особенно от батальона и выше - очень квалифицированный, прошедший две чеченских кампании, Сирию и многое другое. По сути наши офицеры по подготовке на голову выше натовских. Хотя остаются проблемы, чисто психологические, по внедрению новых компьютерных технологий. Но и они преодолеваются.Шестое. В конечном итоге наше, советское и постсоветское оружие намного лучше устаревшего украинского (тоже советского, но не модернизированного) и лучше НАТОвского, поскольку приспособлено к климату и ситуации.Мы неминуемо победим. Вопрос лишь в том, когда это произойдёт — и какой ценой. Чем дольше длится война, тем больше жертв. Это горькая правда, которую нужно понимать. Хочешь задать свой вопрос? Пиши в наш бот: @RUkrainarubot
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Сергей Зуев
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Украина.ру
1
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, европа, захар виноградов, украина.ру, нато, эксклюзив, владимир путин, сергей лавров, марко рубио, переговоры, меморандум, прекращение огня на украине, ракетный удар, международные отношения, антироссийские санкции
Украина, Россия, Европа, Захар Виноградов, Украина.ру, НАТО, Эксклюзив, Владимир Путин, Сергей Лавров, Марко Рубио, переговоры, меморандум, прекращение огня на Украине, ракетный удар, международные отношения, антироссийские санкции

Чем закончится война Украины и России? Отвечает шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов

13:27 26.05.2025 (обновлено: 15:27 26.05.2025)
 
© Украина.руЗахар Виноградов авторы
Захар Виноградов авторы - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Украина.ру
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Сергей Зуев
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На вопросы наших читателей, чем закончится война Украины и России, отвечает шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов
Мы в России однозначно понимаем — и это понимаем не только мы, но и в Соединённых Штатах, и в Европе, и даже на самой Украине, несмотря на заявления обратного, — что Украина проиграет войну. Вопрос только — когда и с какими потерями.
Если США и Европа перестанут финансировать и снабжать Украину оружием, она проиграет быстрее. Если поддержка продолжится — проигрыш будет позже, но с бОльшими жертвами — и с украинской, и с российской стороны.
Проигрыш Украины предопределён по ряду причин:
Первое. Россия — одно из самых мощных государств мира. Экономика показала свою прочность — санкции были перенесены спокойно и страна адаптировалась к ним даже в условиях военных действий.
Второе. У нас восстановленный и развивающийся военно-промышленный комплекс, который производит боеприпасы и технику в разы быстрее, чем это делает вся Европа.
Третье. У нас огромный человеческий потенциал — в разы больше, чем у Украины, особенно если учитывать реальные цифры населения, а не официальную статистику в Незалежной, где, и это известно всем, цифры последние 10-15 лет фальсифицировались в сторону завышения, а переписи населения 25 лет не проводилось.
Четвертое. Мы не вводили всеобщую мобилизацию — Россия ведёт боевые действия за счёт добровольцев и контрактников, а призывники не направляются на фронт. Я сам был несколько раз в командировках в зоне СВО и могу сказать: там 99% — это мотивированные, профессиональные военные. Многие из них связывают свою жизнь с армией, оставаясь на службе сознательно и надолго.
Пятое. Наш офицерский состав, особенно от батальона и выше - очень квалифицированный, прошедший две чеченских кампании, Сирию и многое другое. По сути наши офицеры по подготовке на голову выше натовских. Хотя остаются проблемы, чисто психологические, по внедрению новых компьютерных технологий. Но и они преодолеваются.
Шестое. В конечном итоге наше, советское и постсоветское оружие намного лучше устаревшего украинского (тоже советского, но не модернизированного) и лучше НАТОвского, поскольку приспособлено к климату и ситуации.
Мы неминуемо победим. Вопрос лишь в том, когда это произойдёт — и какой ценой. Чем дольше длится война, тем больше жертв. Это горькая правда, которую нужно понимать.
Хочешь задать свой вопрос? Пиши в наш бот: @RUkrainarubot
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