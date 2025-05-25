Стрелецкий бунт 1682 года против "регулярства". Как Россия создавала регулярную армию - 26.05.2025 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20250525/streletskiy-bunt-1682-goda-protiv-regulyarstva-kak-rossiya-sozdavala-regulyarnuyu-armiyu-1063392751.html
Стрелецкий бунт 1682 года против "регулярства". Как Россия создавала регулярную армию
Стрелецкий бунт 1682 года против "регулярства". Как Россия создавала регулярную армию - 26.05.2025 Украина.ру
Стрелецкий бунт 1682 года против "регулярства". Как Россия создавала регулярную армию
25 мая 1682 года в Москве начались события, ставшие реакцией на армейские реформы, начатые по итогам Чигиринской войны (1672-81 годов) в Малороссии. Вскоре после заключения Бахчисарайского договора с Османской империей и Крымским ханством правительство царя Фёдора Алексеевича приступило к переводу на регулярную основу стрелецких полков
2025-05-25T16:00
2025-05-26T20:57
история
москва
россия
речь посполитая
петр i
история
xvii век
мятеж
московское царство
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Царь Фёдор скоропостижно умер 7 мая 1682 года. Спустя две с половиной недели недовольные введением "регулярства" и злоупотреблениями командиров стрельцы ворвались в Кремль, где учинили расправу над представителями аристократического рода Нарышкиных. Принадлежавший к нему юный царевич Пётр Алексеевич (впоследствии император Пётр I) был от власти отодвинут в пользу своей старшей единокровной сестры Софьи, ставшей регентшей несовершеннолетних соправителей Петра и Ивана.На несколько месяцев столица Российского государства перешла под контроль распоясавшихся стрельцов и солдат московского гарнизона. Его лидер – князь Иван Хованский стал доминирующей фигурой нового правительства. Время руководства им Стрелецким приказом с мая по сентябрь 1682 года зачастую именуют "Хованщиной".Выступление стрельцов не было стихийным. Им руководила группа заговорщиков во главе с боярином Иваном Милославским. Его клан был недоволен усилением после смерти царя Фёдора конкурирующей "партии" Нарышкиных.Однако, как это уже не раз случалось в отечественной истории, действия заговорщиков порой открывали путь к власти весьма неожиданным кандидатам. Так случилось и в этот раз.Получив в свои руки мощнейший силовой ресурс, "отец стрельцов" быстро отодвинул в тень основного организатора заговора и обрёл почти царские амбиции. Ходили слухи, что происходивший из Гедиминовичей Хованский замышлял женить на царевне своего сына и сосредоточить в своих руках фактически самодержавную власть.Разумеется, достижение этих политических целей требовало удовлетворения интересов социальной базы "хованщины". После завершения расправ над неугодными боярами (в том числе и прославленными полководцами Григорием Ромодановским и Юрием Долгоруковым), военными и гражданскими чиновниками стрельцы потребовали переименовать себя в "надворную пехоту" (гвардию) и выплаты огромных денег. Речь шла о 240 тыс. рублей (по 10 рублей на человека), якобы заслуженных ими, но не выплаченных властями. Таких денег в казне не было и собирать их пришлось по всей стране.Также "служилые по прибору", как ещё именовали стрельцов, потребовали восстановления своих "стародавних прав и привилегий". Ключевым из таковых была возможность заниматься предпринимательством, что было крайне сложно совмещать с профессиональным военным делом Нового времени.Вот как впоследствии описывал состояние стрелецкого войска Андрей Матвеев – сподвижник Петра I и сын едва ли не главной жертвы восставших стрельцов, экс-главы правительства Артамона Матвеева:"Многие из московских стрельцов полки за нечастыми службами, за беспрестанным и гораздо прибыльным торгов внутри самой Москвы, в Китае, в Белом и Земляном городах, жили вольными слободами, за нерегулярным обучением тогда бывшим".Между тем с января 1682 года стрельцы были поставлены перед необходимостью постоянно находиться на службе и приступить к "регулярному" обучению на основе западноевропейских воинских уставов. Организацией же военной учёбы должны были руководить старшие офицеры, взятые из "полков нового строя" и назначенные "головами" или "полуголовами" стрелецких полков.Общее руководство введением "регулярства" в стрелецком войске, как указывает доктор исторических наук Сергей Минаков, возлагалось на думного дворянина Венедикта Змеёва. В начале 1782 года он возглавил одновременно Разрядный, Рейтарский, Иноземский и Пушкарский приказы, а накануне стрелецкого восстания был назначен ещё и заместителем главы Стрелецкого приказа.Тем самым многочисленные просьбы в стрелецких челобитных о том, чтобы в соответствующих полках порядкам "быти по-прежнему" фактически означали требование отказаться от унификации стрелецкого войска с регулярными солдатскими полками. Переименование же стрельцов в "надворную пехоту", по сути, означало удовлетворение этого их требования.Не по нраву стрелецкому войску было введение "регулярства" ещё и потому, что не все его участники оказывались на службе по доброй воле. К примеру тот же Змиёв, служа в 1670 году вятским воеводой, насильно мобилизовал 204 человека из посадских людей и отправил их в качестве стрельцов в Москву. Это, кстати, может объяснить ту жестокость, с которой действовали стрельцы в отношении своих командиров и столичной знати во время восстания 1682 года.Во время "Хованщины" о продолжении непопулярных в стрелецкой среде военных реформ не могло быть и речи. Но и после расправы с Хованским, организованной в сентябре 1682 года царевной Софьей, "показавшее зубы" войско предпочитали не трогать. В конце года Змиёва освободили от руководства Стрелецким приказом и на эту должность был назначен приближенный к царице думный дьяк Фёдор Шакловитый.Возобновление военной реформы, направленной на усиление русской регулярной пехоты, произошло в единоличное правление Петра I после неудачного Первого Азовского похода 1695 года. Начавшиеся же в 1704 году рекрутские наборы сделали курс на создание массовой профессиональной армии в России безальтернативным.Непростые процессы во второй половине XVII века происходили и у главного конкурента России за доминирование на востоке Европы Польско-литовском государстве. В правление Владислава IV удельный вес и значение регулярной пехоты в армии Речи Посполитой значительно возросли. Это соответствовало общей тенденции развития европейских армий по усилению их огневой мощи. Показателем высокого уровня развития польско-литовских вооружённых сил являлась выигранная у Москвы Смоленская война 1632-34 годов.Однако, как полагает доктор исторических наук Виталий Пенской, "вопреки тому, что общей тенденцией развития военного дела с конца XVI в. были его стремительная профессионализация и постепенный, явочным порядком, переход к регулярным армиям... Польско-литовское государство не смогло сохранить набранные ранее темпы".Военный историк констатирует, что профессионализации польской армии мешала политика жёсткой экономии на военных расходах, проводимая по разным причинам сеймами. В кризисные периоды парламент "скрипя зубы" одобрял военные ассигнования, но как только войны заканчивались армии распускались до очередной тревоги. "О каком регулярном обучении, сколачивании частей, обучении солдат и офицеров слаженным совместным действиям можно говорить, когда с началом очередной кампании скадрированные роты и хоругви пополняются пусть и опытными профессиональными солдатами-наемниками, но не сработавшихся с ветеранами!" – справедливо резюмирует Пенской.В совокупности с малочисленностью польско-литовских вооружённых сил (в разгар Северной войны лишь 18,7 тыс. человек), сокращением в них доли профессиональной пехоты это приводило к потере военного господства Речью Посполитой.Тем самым военно-политическое развитие двух государств, сошедшихся в борьбе за Поднепровье, во второй половине XVII – начале XVIII века пошло по разным траекториям. Царский режим в отличие от польских королей смог сломить сопротивление противников "регулярства" и благодаря этому обеспечить геополитическое доминирование Российского государства в Восточной Европе.
https://ukraina.ru/20230709/1047885373.html
https://ukraina.ru/20250524/1046424920.html
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Игорь Иваненко
Игорь Иваненко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
москва, россия, речь посполитая, петр i, история, xvii век, мятеж, московское царство
История, Москва, Россия, Речь Посполитая, Петр I, История, XVII век, мятеж, Московское царство

Стрелецкий бунт 1682 года против "регулярства". Как Россия создавала регулярную армию

16:00 25.05.2025 (обновлено: 20:57 26.05.2025)
 
Стрельцы
Стрельцы
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Игорь Иваненко
историк, политолог, кандидат политических наук, Эксперт Института русского зарубежья
Все материалы
25 мая 1682 года в Москве начались события, ставшие реакцией на армейские реформы, начатые по итогам Чигиринской войны (1672-81 годов) в Малороссии. Вскоре после заключения Бахчисарайского договора с Османской империей и Крымским ханством правительство царя Фёдора Алексеевича приступило к переводу на регулярную основу стрелецких полков
Царь Фёдор скоропостижно умер 7 мая 1682 года. Спустя две с половиной недели недовольные введением "регулярства" и злоупотреблениями командиров стрельцы ворвались в Кремль, где учинили расправу над представителями аристократического рода Нарышкиных. Принадлежавший к нему юный царевич Пётр Алексеевич (впоследствии император Пётр I) был от власти отодвинут в пользу своей старшей единокровной сестры Софьи, ставшей регентшей несовершеннолетних соправителей Петра и Ивана.
На несколько месяцев столица Российского государства перешла под контроль распоясавшихся стрельцов и солдат московского гарнизона. Его лидер – князь Иван Хованский стал доминирующей фигурой нового правительства. Время руководства им Стрелецким приказом с мая по сентябрь 1682 года зачастую именуют "Хованщиной".
Выступление стрельцов не было стихийным. Им руководила группа заговорщиков во главе с боярином Иваном Милославским. Его клан был недоволен усилением после смерти царя Фёдора конкурирующей "партии" Нарышкиных.
Однако, как это уже не раз случалось в отечественной истории, действия заговорщиков порой открывали путь к власти весьма неожиданным кандидатам. Так случилось и в этот раз.
Получив в свои руки мощнейший силовой ресурс, "отец стрельцов" быстро отодвинул в тень основного организатора заговора и обрёл почти царские амбиции. Ходили слухи, что происходивший из Гедиминовичей Хованский замышлял женить на царевне своего сына и сосредоточить в своих руках фактически самодержавную власть.
Стрельцы
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Чей Чигирин? Борьба за гетманскую столицу Борьба за гетманскую столицу Чигирин (сейчас – небольшой городок в Черкасской области) была одним из ярких эпизодов Руины – гражданской война, развернувшейся на Гетманщине после смерти Богдана Хмельницкого. Конкуренты в борьбе за власть привлекали на свою сторону армии соседей и зачастую стычка двух гетманов выглядела как война великих держав
Разумеется, достижение этих политических целей требовало удовлетворения интересов социальной базы "хованщины". После завершения расправ над неугодными боярами (в том числе и прославленными полководцами Григорием Ромодановским и Юрием Долгоруковым), военными и гражданскими чиновниками стрельцы потребовали переименовать себя в "надворную пехоту" (гвардию) и выплаты огромных денег. Речь шла о 240 тыс. рублей (по 10 рублей на человека), якобы заслуженных ими, но не выплаченных властями. Таких денег в казне не было и собирать их пришлось по всей стране.
Также "служилые по прибору", как ещё именовали стрельцов, потребовали восстановления своих "стародавних прав и привилегий". Ключевым из таковых была возможность заниматься предпринимательством, что было крайне сложно совмещать с профессиональным военным делом Нового времени.
Вот как впоследствии описывал состояние стрелецкого войска Андрей Матвеев – сподвижник Петра I и сын едва ли не главной жертвы восставших стрельцов, экс-главы правительства Артамона Матвеева:
"Многие из московских стрельцов полки за нечастыми службами, за беспрестанным и гораздо прибыльным торгов внутри самой Москвы, в Китае, в Белом и Земляном городах, жили вольными слободами, за нерегулярным обучением тогда бывшим".
Между тем с января 1682 года стрельцы были поставлены перед необходимостью постоянно находиться на службе и приступить к "регулярному" обучению на основе западноевропейских воинских уставов. Организацией же военной учёбы должны были руководить старшие офицеры, взятые из "полков нового строя" и назначенные "головами" или "полуголовами" стрелецких полков.
Василий Голицин - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
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Общее руководство введением "регулярства" в стрелецком войске, как указывает доктор исторических наук Сергей Минаков, возлагалось на думного дворянина Венедикта Змеёва. В начале 1782 года он возглавил одновременно Разрядный, Рейтарский, Иноземский и Пушкарский приказы, а накануне стрелецкого восстания был назначен ещё и заместителем главы Стрелецкого приказа.
Тем самым многочисленные просьбы в стрелецких челобитных о том, чтобы в соответствующих полках порядкам "быти по-прежнему" фактически означали требование отказаться от унификации стрелецкого войска с регулярными солдатскими полками. Переименование же стрельцов в "надворную пехоту", по сути, означало удовлетворение этого их требования.
Не по нраву стрелецкому войску было введение "регулярства" ещё и потому, что не все его участники оказывались на службе по доброй воле. К примеру тот же Змиёв, служа в 1670 году вятским воеводой, насильно мобилизовал 204 человека из посадских людей и отправил их в качестве стрельцов в Москву. Это, кстати, может объяснить ту жестокость, с которой действовали стрельцы в отношении своих командиров и столичной знати во время восстания 1682 года.
Во время "Хованщины" о продолжении непопулярных в стрелецкой среде военных реформ не могло быть и речи. Но и после расправы с Хованским, организованной в сентябре 1682 года царевной Софьей, "показавшее зубы" войско предпочитали не трогать. В конце года Змиёва освободили от руководства Стрелецким приказом и на эту должность был назначен приближенный к царице думный дьяк Фёдор Шакловитый.
Возобновление военной реформы, направленной на усиление русской регулярной пехоты, произошло в единоличное правление Петра I после неудачного Первого Азовского похода 1695 года. Начавшиеся же в 1704 году рекрутские наборы сделали курс на создание массовой профессиональной армии в России безальтернативным.
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Непростые процессы во второй половине XVII века происходили и у главного конкурента России за доминирование на востоке Европы Польско-литовском государстве. В правление Владислава IV удельный вес и значение регулярной пехоты в армии Речи Посполитой значительно возросли. Это соответствовало общей тенденции развития европейских армий по усилению их огневой мощи. Показателем высокого уровня развития польско-литовских вооружённых сил являлась выигранная у Москвы Смоленская война 1632-34 годов.
Однако, как полагает доктор исторических наук Виталий Пенской, "вопреки тому, что общей тенденцией развития военного дела с конца XVI в. были его стремительная профессионализация и постепенный, явочным порядком, переход к регулярным армиям... Польско-литовское государство не смогло сохранить набранные ранее темпы".
Военный историк констатирует, что профессионализации польской армии мешала политика жёсткой экономии на военных расходах, проводимая по разным причинам сеймами. В кризисные периоды парламент "скрипя зубы" одобрял военные ассигнования, но как только войны заканчивались армии распускались до очередной тревоги. "О каком регулярном обучении, сколачивании частей, обучении солдат и офицеров слаженным совместным действиям можно говорить, когда с началом очередной кампании скадрированные роты и хоругви пополняются пусть и опытными профессиональными солдатами-наемниками, но не сработавшихся с ветеранами!" – справедливо резюмирует Пенской.
В совокупности с малочисленностью польско-литовских вооружённых сил (в разгар Северной войны лишь 18,7 тыс. человек), сокращением в них доли профессиональной пехоты это приводило к потере военного господства Речью Посполитой.
Тем самым военно-политическое развитие двух государств, сошедшихся в борьбе за Поднепровье, во второй половине XVII – начале XVIII века пошло по разным траекториям. Царский режим в отличие от польских королей смог сломить сопротивление противников "регулярства" и благодаря этому обеспечить геополитическое доминирование Российского государства в Восточной Европе.
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