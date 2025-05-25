https://ukraina.ru/20250525/pochemu-rossiya-ne-bt-po-voenno-promyshlennomu-kompleksu-ukrainy-otvechaet-obozrevatel-gennadiy-alkhin-1063392466.html

Почему Россия не бьёт по Военно-промышленному комплексу Украины? Отвечает обозреватель Геннадий Алёхин

Почему Россия не бьёт по Военно-промышленному комплексу Украины? Отвечает обозреватель Геннадий Алёхин - 25.05.2025 Украина.ру

Почему Россия не бьёт по Военно-промышленному комплексу Украины? Отвечает обозреватель Геннадий Алёхин

Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Почему Россия не бьёт по производству на Украине, где изготавливают вооружения для украинских военных? Отвечает военный обозреватель издания Украина.ру Геннадий Алёхин

2025-05-25T20:33

2025-05-25T20:33

2025-05-25T20:33

россия

украина

харьковская область

геннадий алехин

вооруженные силы украины

нато

эксклюзив

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Противник, получая чувствительные удары со стороны российской армии на Донбасском, Курском и Харьковском направлениях, пытается вести воздушное наступление. Что это означает?Прежде всего — дроновые атаки.Украина активно использует беспилотники самолётного типа: "Лютый", "Фурия", "Лелека". Эти БПЛА дальнего радиуса действия могут лететь до 300 км и нести боевую часть от 30 до 70 кг.Цели ВСУ остаются прежними — энергетические и промышленные объекты в России, в том числе те, что обеспечивают армию.Пример — удары по Ростовской области:– 12 мая — удар по химическому заводу в Каменск-Шахтинске– 5 мая — другие попытки– 19 декабря 2024 года — ракетные удары Storm Shadow и ATACMSАналогичные удары наносятся и по Курской области, а также по регионам Центрального федерального округа: Воронеж, Тула, Калуга.Как мы этому противостоим?Да, системы ПВО работают, но без создания прочной санитарной зоны на границе с Украиной (в Черниговской, Сумской и Харьковской областях) эти атаки будут продолжаться.Высшее военно-политическое руководство России это понимает, и такая зона уже формируется.Пусть не так быстро, как хотелось бы, но процесс идёт.Хочешь задать свой вопрос? Пиши в наш бот: @RUkrainarubot

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Украина. ру

россия, украина, харьковская область, геннадий алехин, вооруженные силы украины, нато, эксклюзив