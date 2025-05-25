https://ukraina.ru/20250525/planeta-vozvratitsya-vo-vremena-feodalizma-ischenko-o-dvenadtsatiletnikh-rozhenitsakh-1063404317.html

Планета возвратится во времена феодализма? Ищенко о двенадцатилетних роженицах

Планета возвратится во времена феодализма? Ищенко о двенадцатилетних роженицах - 25.05.2025 Украина.ру

Планета возвратится во времена феодализма? Ищенко о двенадцатилетних роженицах

ВЦИОМ представил пять основных сценариев развития демографии в России к 2036 году. Реалистичность этих сценариев в своём еженедельном влоге на Украина.ру прокомментировал политолог Ростислав Ищенко

2025-05-25T18:12

2025-05-25T18:12

2025-05-25T18:13

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Сейчас в России, как и в Европе, наблюдается старение населения и снижение рождаемости. Возможен сценарий, если старение населения продолжится, а спад рождаемости не удастся остановить.Идеальным вариантом считается раннее материнство (с 20 лет), массовая многодетность, увеличение продолжительности жизни и улучшение её качества. Существует и экзотический вариант, кажущийся сегодня маловероятным: недостаток рабочей силы частично компенсируется роботами, а новые технологии помогают людям и снижают чрезмерную физическую и опасную нагрузку.ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

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