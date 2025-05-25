https://ukraina.ru/20250525/planeta-vozvratitsya-vo-vremena-feodalizma-ischenko-o-dvenadtsatiletnikh-rozhenitsakh-1063404317.html
Планета возвратится во времена феодализма? Ищенко о двенадцатилетних роженицах
Планета возвратится во времена феодализма? Ищенко о двенадцатилетних роженицах - 25.05.2025 Украина.ру
Планета возвратится во времена феодализма? Ищенко о двенадцатилетних роженицах
ВЦИОМ представил пять основных сценариев развития демографии в России к 2036 году. Реалистичность этих сценариев в своём еженедельном влоге на Украина.ру прокомментировал политолог Ростислав Ищенко
2025-05-25T18:12
2025-05-25T18:12
2025-05-25T18:13
видео
россия
украина
европа
ростислав ищенко
демография
робот
искусственный интеллект
технологии
экономика
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Сейчас в России, как и в Европе, наблюдается старение населения и снижение рождаемости. Возможен сценарий, если старение населения продолжится, а спад рождаемости не удастся остановить.Идеальным вариантом считается раннее материнство (с 20 лет), массовая многодетность, увеличение продолжительности жизни и улучшение её качества. Существует и экзотический вариант, кажущийся сегодня маловероятным: недостаток рабочей силы частично компенсируется роботами, а новые технологии помогают людям и снижают чрезмерную физическую и опасную нагрузку.ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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видео, россия, украина, европа, ростислав ищенко, демография, робот, искусственный интеллект, технологии, экономика, промышленность, рождаемость, видео
Видео, Россия, Украина, Европа, Ростислав Ищенко, демография, робот, искусственный интеллект, технологии, экономика, промышленность, рождаемость
Планета возвратится во времена феодализма? Ищенко о двенадцатилетних роженицах
18:12 25.05.2025 (обновлено: 18:13 25.05.2025)
ВЦИОМ представил пять основных сценариев развития демографии в России к 2036 году. Реалистичность этих сценариев в своём еженедельном влоге на Украина.ру прокомментировал политолог Ростислав Ищенко
Сейчас в России, как и в Европе, наблюдается старение населения и снижение рождаемости. Возможен сценарий, если старение населения продолжится, а спад рождаемости не удастся остановить.
Идеальным вариантом считается раннее материнство (с 20 лет), массовая многодетность, увеличение продолжительности жизни и улучшение её качества. Существует и экзотический вариант, кажущийся сегодня маловероятным: недостаток рабочей силы частично компенсируется роботами, а новые технологии помогают людям и снижают чрезмерную физическую и опасную нагрузку.