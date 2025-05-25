https://ukraina.ru/20250525/kak-budet-deystvovat-rf-pri-napadenii-nato-otvechaet-voennyy-obozrevatel-gennadiy-alkhin-1063394046.html
Как будет действовать РФ при нападении НАТО? Отвечает военный обозреватель Геннадий Алёхин
Как будет действовать РФ при нападении НАТО? Отвечает военный обозреватель Геннадий Алёхин - 25.05.2025 Украина.ру
Как будет действовать РФ при нападении НАТО? Отвечает военный обозреватель Геннадий Алёхин
На вопросы наших читателей отвечает военный обозреватель издания Украина.ру Геннадий Алёхин
2025-05-25T14:14
2025-05-25T14:14
2025-05-25T14:15
россия
украина
харьковская область
геннадий алехин
нато
вооруженные силы украины
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Россия будет действовать адекватно. Но я выскажу свою личную точку зрения.Страны НАТО не пошлют свои войска на территорию Украины.В лучшем случае они попытаются ввести миротворческий контингент на запад страны.На практике они поставляют технику, вооружение, беспилотники, а также — под видом добровольцев — наёмников частных военных компаний.Не в массовом порядке, но регулярно пополняют учебные центры ВСУ инструкторами, которые готовят тероборонщиков и мобилизованных юношей 18–24 лет.Наёмники действительно воюют — особенно в составе диверсионно-мобильных групп ВСУ.Они действуют в Курском приграничье, на территории Харьковской области — под Волчанском, Купянском, Липцами.По радиоперехватам слышны польская, немецкая и даже французская речь.Хочешь задать свой вопрос? Пиши в наш бот: @RUkrainarubot
россия
украина
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, украина, харьковская область, геннадий алехин, нато, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Харьковская область, Геннадий Алехин, НАТО, Вооруженные силы Украины
Как будет действовать РФ при нападении НАТО? Отвечает военный обозреватель Геннадий Алёхин
14:14 25.05.2025 (обновлено: 14:15 25.05.2025)
На вопросы наших читателей отвечает военный обозреватель издания Украина.ру Геннадий Алёхин
Россия будет действовать адекватно. Но я выскажу свою личную точку зрения.
Страны НАТО не пошлют свои войска на территорию Украины.
В лучшем случае они попытаются ввести миротворческий контингент на запад страны.
На практике они поставляют технику, вооружение, беспилотники, а также — под видом добровольцев — наёмников частных военных компаний.
Не в массовом порядке, но регулярно пополняют учебные центры ВСУ инструкторами, которые готовят тероборонщиков и мобилизованных юношей 18–24 лет.
Наёмники действительно воюют — особенно в составе диверсионно-мобильных групп ВСУ.
Они действуют в Курском приграничье, на территории Харьковской области — под Волчанском
, Купянском
, Липцами.
По радиоперехватам слышны польская, немецкая и даже французская речь.
Хочешь задать свой вопрос? Пиши в наш бот: @RUkrainarubot