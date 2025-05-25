https://ukraina.ru/20250525/kak-budet-deystvovat-rf-pri-napadenii-nato-otvechaet-voennyy-obozrevatel-gennadiy-alkhin-1063394046.html

Как будет действовать РФ при нападении НАТО? Отвечает военный обозреватель Геннадий Алёхин

Как будет действовать РФ при нападении НАТО? Отвечает военный обозреватель Геннадий Алёхин - 25.05.2025 Украина.ру

Как будет действовать РФ при нападении НАТО? Отвечает военный обозреватель Геннадий Алёхин

На вопросы наших читателей отвечает военный обозреватель издания Украина.ру Геннадий Алёхин

2025-05-25T14:14

2025-05-25T14:14

2025-05-25T14:15

россия

украина

харьковская область

геннадий алехин

нато

вооруженные силы украины

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Россия будет действовать адекватно. Но я выскажу свою личную точку зрения.Страны НАТО не пошлют свои войска на территорию Украины.В лучшем случае они попытаются ввести миротворческий контингент на запад страны.На практике они поставляют технику, вооружение, беспилотники, а также — под видом добровольцев — наёмников частных военных компаний.Не в массовом порядке, но регулярно пополняют учебные центры ВСУ инструкторами, которые готовят тероборонщиков и мобилизованных юношей 18–24 лет.Наёмники действительно воюют — особенно в составе диверсионно-мобильных групп ВСУ.Они действуют в Курском приграничье, на территории Харьковской области — под Волчанском, Купянском, Липцами.По радиоперехватам слышны польская, немецкая и даже французская речь.Хочешь задать свой вопрос? Пиши в наш бот: @RUkrainarubot

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2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

россия, украина, харьковская область, геннадий алехин, нато, вооруженные силы украины