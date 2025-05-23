https://ukraina.ru/20250523/pochemu-rossiya-ne-bt-po-voennomu-proizvodstvu-na-ukraine-otvechaet-voennyy-ekspert-gennadiy-alekhin-1063359943.html
"Почему Россия не бьёт по военному производству на Украине?" Отвечает военный эксперт Геннадий Алехин
"Почему Россия не бьёт по военному производству на Украине?" Отвечает военный эксперт Геннадий Алехин - 23.05.2025 Украина.ру
"Почему Россия не бьёт по военному производству на Украине?" Отвечает военный эксперт Геннадий Алехин
Продолжаем отвечать на ваши вопросы.
2025-05-23T12:59
2025-05-23T12:59
2025-05-23T12:59
эксклюзив
украина
россия
геннадий алехин
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_0:48:900:554_1920x0_80_0_0_2ccfe5ad634350f786822a0fad6137d4.jpg
У нас спрашивают: Почему Россия не бьёт по производству на Украине, где изготавливают военное оборудование для украинских военных? Отвечает военный обозреватель Геннадий Алёхин: Противник, получая чувствительные удары со стороны российской армии на Донбасском, Курском и Харьковском направлениях, пытается вести воздушное наступление. Что это означает? Прежде всего — дроновые атаки. Украина активно использует беспилотники самолётного типа: "Лютый", "Фурия", "Лелека". Эти БПЛА дальнего радиуса действия могут лететь до 300 км и нести боевую часть от 30 до 70 кг. Цели ВСУ остаются прежними — энергетические и промышленные объекты в России, в том числе те, что обеспечивают армию. Пример — удары по Ростовской области: – 12 мая — удар по химическому заводу в Каменск-Шахтинске – 5 мая — другие попытки – 19 декабря 2024 года — ракетные удары Storm Shadow и ATACMS Аналогичные удары наносятся и по Курской области, а также по регионам Центрального федерального округа: Воронеж, Тула, Калуга. Как мы этому противостоим? Да, системы ПВО работают, но без создания прочной санитарной зоны на границе с Украиной (в Черниговской, Сумской и Харьковской областях) эти атаки будут продолжаться. Высшее военно-политическое руководство России это понимает, и такая зона уже формируется. Пусть не так быстро, как хотелось бы, но процесс идёт.Уважаемые читатели! Если у вас есть вопросы о ситуации, истории и других аспектах существования и будущего Украины, вы можете задать их нашим весьма опытным и знающим ситуацию и страну экспертам.Присылайте любой вопрос, который вас волнует, к нам в бот @RUkrainarubotСамые интересные и важные темы попадут на сайт с разбором и комментарием.
https://ukraina.ru/20250521/na-voprosy-chitateley-otvechaet-voennyy-obozrevatel-izdaniya-ukrainaru-gennadiy-alkhin-1063262917.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, украина, россия, геннадий алехин
"Почему Россия не бьёт по военному производству на Украине?" Отвечает военный эксперт Геннадий Алехин
Продолжаем отвечать на ваши вопросы.
У нас спрашивают: Почему Россия не бьёт по производству на Украине, где изготавливают военное оборудование для украинских военных?
Отвечает военный обозреватель Геннадий Алёхин:
Противник, получая чувствительные удары со стороны российской армии на Донбасском, Курском и Харьковском направлениях, пытается вести воздушное наступление.
Что это означает? Прежде всего — дроновые атаки. Украина
активно использует беспилотники самолётного типа: "Лютый", "Фурия", "Лелека". Эти БПЛА дальнего радиуса действия могут лететь до 300 км и нести боевую часть от 30 до 70 кг. Цели ВСУ
остаются прежними — энергетические и промышленные объекты в России
, в том числе те, что обеспечивают армию.
Пример — удары по Ростовской области: – 12 мая — удар по химическому заводу в Каменск-Шахтинске – 5 мая — другие попытки – 19 декабря 2024 года — ракетные удары Storm Shadow и ATACMS Аналогичные удары наносятся и по Курской области, а также по регионам Центрального федерального округа: Воронеж, Тула, Калуга.
Как мы этому противостоим? Да, системы ПВО работают, но без создания прочной санитарной зоны на границе с Украиной (в Черниговской, Сумской и Харьковской областях) эти атаки будут продолжаться.
Высшее военно-политическое руководство России это понимает, и такая зона уже формируется. Пусть не так быстро, как хотелось бы, но процесс идёт.
Уважаемые читатели! Если у вас есть вопросы о ситуации, истории и других аспектах существования и будущего Украины, вы можете задать их нашим весьма опытным и знающим ситуацию и страну экспертам. Присылайте любой вопрос, который вас волнует, к нам в бот @RUkrainarubot
Самые интересные и важные темы попадут на сайт с разбором и комментарием.