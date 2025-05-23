https://ukraina.ru/20250523/pochemu-rossiya-ne-bt-po-voennomu-proizvodstvu-na-ukraine-otvechaet-voennyy-ekspert-gennadiy-alekhin-1063359943.html

"Почему Россия не бьёт по военному производству на Украине?" Отвечает военный эксперт Геннадий Алехин

"Почему Россия не бьёт по военному производству на Украине?" Отвечает военный эксперт Геннадий Алехин - 23.05.2025 Украина.ру

"Почему Россия не бьёт по военному производству на Украине?" Отвечает военный эксперт Геннадий Алехин

Продолжаем отвечать на ваши вопросы.

2025-05-23T12:59

2025-05-23T12:59

2025-05-23T12:59

эксклюзив

украина

россия

геннадий алехин

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У нас спрашивают: Почему Россия не бьёт по производству на Украине, где изготавливают военное оборудование для украинских военных? Отвечает военный обозреватель Геннадий Алёхин: Противник, получая чувствительные удары со стороны российской армии на Донбасском, Курском и Харьковском направлениях, пытается вести воздушное наступление. Что это означает? Прежде всего — дроновые атаки. Украина активно использует беспилотники самолётного типа: "Лютый", "Фурия", "Лелека". Эти БПЛА дальнего радиуса действия могут лететь до 300 км и нести боевую часть от 30 до 70 кг. Цели ВСУ остаются прежними — энергетические и промышленные объекты в России, в том числе те, что обеспечивают армию. Пример — удары по Ростовской области: – 12 мая — удар по химическому заводу в Каменск-Шахтинске – 5 мая — другие попытки – 19 декабря 2024 года — ракетные удары Storm Shadow и ATACMS Аналогичные удары наносятся и по Курской области, а также по регионам Центрального федерального округа: Воронеж, Тула, Калуга. Как мы этому противостоим? Да, системы ПВО работают, но без создания прочной санитарной зоны на границе с Украиной (в Черниговской, Сумской и Харьковской областях) эти атаки будут продолжаться. Высшее военно-политическое руководство России это понимает, и такая зона уже формируется. Пусть не так быстро, как хотелось бы, но процесс идёт.Уважаемые читатели! Если у вас есть вопросы о ситуации, истории и других аспектах существования и будущего Украины, вы можете задать их нашим весьма опытным и знающим ситуацию и страну экспертам.Присылайте любой вопрос, который вас волнует, к нам в бот @RUkrainarubotСамые интересные и важные темы попадут на сайт с разбором и комментарием.

https://ukraina.ru/20250521/na-voprosy-chitateley-otvechaet-voennyy-obozrevatel-izdaniya-ukrainaru-gennadiy-alkhin-1063262917.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, россия, геннадий алехин