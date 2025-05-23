https://ukraina.ru/20250523/novorossiyskiy-gollivud-u-chrnogo-morya-1063364733.html

Новороссийский "Голливуд" у Чёрного моря

Новороссийский "Голливуд" у Чёрного моря - 23.05.2025 Украина.ру

Новороссийский "Голливуд" у Чёрного моря

23 мая 1919 года вернувшаяся накануне, в апреле, Советская власть провела национализацию всей остававшейся в Одессе киносъёмочной аппаратуры, оборудования и павильонов. Этот день считался в СССР днём создания первой советской киностудии – Одесской. Называлась она тогда "Киносекцией политотдела 41-й дивизии РККА" (Подив-41)

2025-05-23T16:00

2025-05-23T16:00

2025-05-23T16:00

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фильм

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История развития одесского кино имеет глубокие корни, и, по подтверждённым документально данным, вполне может поспорить за первенство с братьями Люмьер.В 1893 году одесский изобретатель Иосиф Андреевич Тимченко совместно с профессором Московского университета физиком Николаем Алексеевичем Любимовым разработал "улитку" – скачковый механизм, который позволял прерывисто менять кадры в стробоскопе. Этот же механизм использовался в кинетоскопе – первом в мире киносъёмочном аппарате, опередившем на два года братьев Люмьер. Тимченко спроектировал его совместно с Михаилом Фёдоровичем Фрейденбергом. Кинетоскоп использовал для съёмки дисковую фотопластинку. Его впервые продемонстрировали в январе 1894 года на 9-м съезде русских естествоиспытателей и врачей. Показанные фильмы "Скачущий всадник" и "Копьеметатель" были сняты на одесском ипподроме. С этого момента берёт отсчёт развитие отечественного кинематографа вообще, и украинского – в частности.Однако регулярное производство фильмов в Одессе началось только в 1907 году и не на отечественной, а на импортной кинотехнике с использованием в основном импортных же материалов.По заказу французской киностудии "Гамон" одесский кинематографист Мирон Осипович Гроссман начал снимать по всей Российской империи видовые хроникальные фильмы. Одновременно по адресу Дерибасовская, 18 он открыл кинопрокатную контору, а в 1912 году создал одну из первых в России, и первую в Одессе и, соответственно, в Новороссии кинофабрику "Мирограф". В том же году он выпустил свой первый игровой кинофильм "Катакомбы". В 1913 году на территории дачного участка своего брата по адресу Французский бульвар, 16 Гроссман построил небольшой стеклянный павильон и лабораторию по обработке плёнки.Следом в Одессе появились другие киностудии, например "Мизрах" (1913), которая в том числе снимала фильмы, пропагандировавшие возвращение евреев в Палестину. Создатели студии профинансировали первую в стране зарубежную киноэкспедицию в "землю обетованную", где был снят кинохроникальный фильм "Жизнь евреев в Палестине". Впоследствии "Мизрах" также сняла и прокатывала фильмы "Жизнь евреев в Америке" и "Война и евреи".Во время Первой мировой войны почти полностью иссяк импорт иностранных кинофильмов, что дало толчок развитию отечественного кинопроизводства.В 1916 году из Варшавы в Одессу эвакуировался собственник известнейших польских киностудий "Сила" и "Космофильм" Мордко Товбин. Он стал компаньоном Гроссмана. Возможно, благодаря, в том числе, и этому, в период 1916-17 годов студия "Мирограф" сняла сразу 10 фильмов.После Октябрьской революции в Южную Пальмиру из Москвы бежал ещё один известнейший российский кинопредприниматель Дмитрий Харитонов. На Французском бульваре, 33, неподалеку от стеклянного павильона компании "Мирограф" он построил свой большой стеклянный съёмочный павильон. Кстати, современная Одесская киностудия находится по тому же адресу.В 1917 году на улице Староинститутской, напротив нынешнего Морского университета, своё киноателье возвёл ещё один предприниматель – К.П. Борисов.Весной 1918 года для съемок одного из своих фильмов Харитонов привёз в Одессу звезду дореволюционного российского кино Веру Холодную. Здесь она снялась в последнем в своей жизни так и не состоявшемся фильме "Княжна Тараканова", после чего 16 февраля 1919 года умерла от "испанки". Её смерть стала символом конца частного одесского кинематографа.Уже 6 апреля 1919 года в Одессу вошла Красная армия, и 23 мая состоялась упоминавшаяся выше национализация всей местной кинопромышленности. После этого летом большевикам вновь пришлось оставить город и забрать с собой конфискованную кинотехнику. Фото- киноматериалы так же вывезли, но, по-видимому, не все, так как негативы первых снятых киносекцией Подива-41 короткометражных игровых фильмов "Пауки и мухи", "Четыре месяца у Деникина" и "Красные по белым" контрразведка белых просто смыла. Их содержание неизвестно, но нет оснований сомневаться, что оно имело пропагандистский характер.После ухода красных одесское общество "Киножизнь" сняло фильм "Саботажники" (1919) с рабочим названием "Смерть Леонида Андреева", об уходе из жизни известного русского писателя. Это кинопроизведение также не сохранилось.В Одессу красные вернулись навсегда 8 февраля 1920 года, и с тех пор киножизнь в городе вновь забурлила. Причем первые 10 лет бурлила она едва ли не сильнее, чем где-либо на территории бывшей империи.На базе частных предприятий Харитонова, Гроссмана и Борисова было образовано Одесское отделение Всеукраинского кинокомитета (ВУКК). Правда, павильон Гроссмана был разрушен, а Харитонова – разграблен, но новую власть это не демотивировало. Огромную территорию вокруг последнего оградили каменным забором и развернули масштабное строительство. Одновременно снимались фильмы, например, "Два мира" (1920), который тоже не сохранился.13 марта 1922 года на базе ВУКК было сформировано Всеукраинское фотокиноуправление (ВУФКУ), в которое вошли ялтинские киноателье Ермольева и Ханжонкова, а также студии Гроссмана, Харитонова и Борисова в Одессе. Через 3 года ВУФКУ стало второй по мощности государственной кинофирмой в СССР после "Совкино".В Одессе 31 марта 1922 года 1-я госкинофабрика Всеукраинского фотокиноуправления (ВУФКУ) выпустила в прокат свой первый игровой фильм "Шведская спичка". Вскоре её стали называть Одесской кинофабрикой. Уже в 1926 году здесь трудились 7 режиссёров (в том числе Александр Довженко), 9 операторов, 4 художника, 30 актёров. Всего в штате состояло 319 человек со средним окладом 60 рублей и максимальным – 300.Фабрика была едва ли не лучшей в стране по техническому оснащению. Её обеспечили новейшей съёмочной и осветительной аппаратурой, кинолабораторией с новейшим оснащением. Она обладала кинокопировальной мощностью в 2,5 млн метров плёнки ежегодно, а вскоре и 9 млн метров. До завершения в декабре 1928 года строительства Киевской кинофабрики, одесская в УССР оставалась единственным крупным кинопредприятием.В "Одесскую киностудию" её переименовали в 1938 году. К 1941 году она выпускала по 5-10 фильмов в год, многие из которых были посвящены морской теме. Уже с тех времён и до распада СССР студия стала на ней специализироваться. Специально для морских комбинированных съемок в конце главной аллеи, за площадкой для натурной съемки, на самом обрыве был построен единственный в стране бассейн, в котором плоскость воды зрительно сливалась с настоящим морем. Его впоследствии уничтожил оползень. Новый бассейн построили в 1952 году.До войны в старом бассейне снимали кадры для экранизаций романа Жюля Верна "Таинственный остров" (1941) и повести Юрия Крымова "Танкер "Дербент" (1941), фильмы "Морской пост" (1938), "Моряки" (1939) и "Дочь моряка" (1941).С началом войны студию эвакуировали в Ташкент, но в Узбекистан отправились далеко не все – многие работники студии и актёры остались защищать родной город и погибли. Те же сотрудники, кто все же доехал до Ташкента, принимали участие в создании таких фильмов, как "Морской ястреб" (1941), "Два бойца" (1943), "Насреддин в Бухаре" (1943), "Человек № 217" (1944), "Я – черноморец" (1944) и др.За время оккупации румыны разграбили имущество студии и уничтожили то, что не могли вывезти. Непосредственно перед освобождением города на территории студии располагалась какая-то немецкая воинская часть, использовавшая съёмочные павильоны под конюшни. Когда немцы отступали, они подожгли часть зданий. В результате оказались полностью разрушенными и поврежденными 32 из них.После войны 10 лет студия не существовала. На её месте работала Черноморская кинофабрика, служившая производственной базой для экспедиций других киностудий. С 1951-го по 1955 годы она являлась филиалом "Мосфильма".В 1955 году студия возродилась. Сюда были приглашены молодые выпускники ВГИКа: режиссёры, операторы, художники и экономисты. Их привлекали возможность стремительного карьерного роста и быстрого получения самостоятельных работ. Уже 26 ноября 1956 года на экраны вышел первый "блокбастер" студии – фильм Феликса Миронера и Марлена Хуциева "Весна на Заречной улице".С тех пор Одесская киностудия стала одним из наиболее успешных кинопредприятий страны, на котором трудились такие знаковые для СССР режиссёры, как Станислав Говорухин, Георгий Юнгвальд-Хилькевич, Пётр Тодоровский и др. Одесская киностудия специализировалась на приключенческом и историческом кино, особенно морской направленности, а также на производстве детских фильмов, что делало её продукцию невероятно популярной, и приносило стране огромные доходы.К сожалению, всё это закончилось с обретением Украиной так называемой независимости. В 90-е Одесская киностудия захирела, к середине 00-х жизнь в ней едва теплилась. На сегодня она пришла практически в полное запустение.

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https://ukraina.ru/20190523/1023673518.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

история, одесса, ссср, одесская киностудия, кино, кинематограф, фильм