https://ukraina.ru/20250523/kak-vyekhat-s-ukrainy-v-rossiyu-bez-soglasiya-roditeley-na-vopros-otvechaet-ekspert-ukrainaru-pavel-1063327133.html

Как выехать с Украины в Россию без согласия родителей? На вопрос отвечает эксперт Украина.ру Павел Волков

Как выехать с Украины в Россию без согласия родителей? На вопрос отвечает эксперт Украина.ру Павел Волков - 23.05.2025 Украина.ру

Как выехать с Украины в Россию без согласия родителей? На вопрос отвечает эксперт Украина.ру Павел Волков

Живу в Хмельницком отдельно от родителей. Мне 16 лет. Я понимаю ситуацию между странами. Хочу жить в безопасной для себя стране — в России. Мечтаю принять присягу, учиться и работать на благо экономики РФ. Моя семья — убеждённые украинцы, никто не разделяет моих взглядов. Я могу пересечь границу. Как правильно это сделать?

2025-05-23T04:30

2025-05-23T04:30

2025-05-23T04:30

эксклюзив

россия

украина

украина.ру

павел волков

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Отвечает политический консультант Павел Волков: После 16 лет разрешение родителей для выезда из Украины не требуется — нужен только заграничный паспорт. Первый шаг — выехать из Украины в третью страну (например, в Турцию, Армению или Азербайджан), из которой возможен перелёт в Россию. Перед въездом в РФ нужно получить специальный QR-код — он обязателен для всех, у кого безвиз. Оформляется через приложение RUS ID, но из Украины делать это не нужно — только после выезда. Обрати внимание: нужно внимательно изучить правила выдачи QR-кода несовершеннолетним. Это важно. Также по указу Президента РФ с 2023 года, несовершеннолетним иностранцам для въезда в Россию не требуется нотариальное согласие родителей. Это не предъявляется на погранконтроле.Уважаемые читатели! Если у вас есть вопросы о ситуации, истории и других аспектах существования и будущего Украины, вы можете задать их нашим весьма опытным и знающим ситуацию и страну экспертам.Присылайте любой вопрос, который вас волнует, к нам в бот @RUkrainarubotСамые интересные и важные темы попадут на сайт с разбором и комментарием.

https://ukraina.ru/20250522/pochemu-ne-unichtozhayut-vysokopostavlennykh-voennykh-na-ukraine-otvechaet-ekspert-ukrainaru-vladimir-1063326764.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, россия, украина, украина.ру, павел волков