Как выехать с Украины в Россию без согласия родителей? На вопрос отвечает эксперт Украина.ру Павел Волков - 23.05.2025 Украина.ру
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Как выехать с Украины в Россию без согласия родителей? На вопрос отвечает эксперт Украина.ру Павел Волков
Как выехать с Украины в Россию без согласия родителей? На вопрос отвечает эксперт Украина.ру Павел Волков - 23.05.2025 Украина.ру
Как выехать с Украины в Россию без согласия родителей? На вопрос отвечает эксперт Украина.ру Павел Волков
Живу в Хмельницком отдельно от родителей. Мне 16 лет. Я понимаю ситуацию между странами. Хочу жить в безопасной для себя стране — в России. Мечтаю принять присягу, учиться и работать на благо экономики РФ. Моя семья — убеждённые украинцы, никто не разделяет моих взглядов. Я могу пересечь границу. Как правильно это сделать?
2025-05-23T04:30
2025-05-23T04:30
эксклюзив
россия
украина
украина.ру
павел волков
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Отвечает политический консультант Павел Волков: После 16 лет разрешение родителей для выезда из Украины не требуется — нужен только заграничный паспорт. Первый шаг — выехать из Украины в третью страну (например, в Турцию, Армению или Азербайджан), из которой возможен перелёт в Россию. Перед въездом в РФ нужно получить специальный QR-код — он обязателен для всех, у кого безвиз. Оформляется через приложение RUS ID, но из Украины делать это не нужно — только после выезда. Обрати внимание: нужно внимательно изучить правила выдачи QR-кода несовершеннолетним. Это важно. Также по указу Президента РФ с 2023 года, несовершеннолетним иностранцам для въезда в Россию не требуется нотариальное согласие родителей. Это не предъявляется на погранконтроле.Уважаемые читатели! Если у вас есть вопросы о ситуации, истории и других аспектах существования и будущего Украины, вы можете задать их нашим весьма опытным и знающим ситуацию и страну экспертам.Присылайте любой вопрос, который вас волнует, к нам в бот @RUkrainarubotСамые интересные и важные темы попадут на сайт с разбором и комментарием.
https://ukraina.ru/20250522/pochemu-ne-unichtozhayut-vysokopostavlennykh-voennykh-na-ukraine-otvechaet-ekspert-ukrainaru-vladimir-1063326764.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, украина, украина.ру, павел волков
Эксклюзив, Россия, Украина, Украина.ру, Павел Волков

Как выехать с Украины в Россию без согласия родителей? На вопрос отвечает эксперт Украина.ру Павел Волков

04:30 23.05.2025
 
Павел Волков авторы
Павел Волков авторы
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Сергей Зуев
Все материалы
Живу в Хмельницком отдельно от родителей. Мне 16 лет. Я понимаю ситуацию между странами. Хочу жить в безопасной для себя стране — в России. Мечтаю принять присягу, учиться и работать на благо экономики РФ. Моя семья — убеждённые украинцы, никто не разделяет моих взглядов. Я могу пересечь границу. Как правильно это сделать?
Отвечает политический консультант Павел Волков:
После 16 лет разрешение родителей для выезда из Украины не требуется — нужен только заграничный паспорт.
Первый шаг — выехать из Украины в третью страну (например, в Турцию, Армению или Азербайджан), из которой возможен перелёт в Россию.
Перед въездом в РФ нужно получить специальный QR-код — он обязателен для всех, у кого безвиз. Оформляется через приложение RUS ID, но из Украины делать это не нужно — только после выезда.
Обрати внимание: нужно внимательно изучить правила выдачи QR-кода несовершеннолетним. Это важно.
Также по указу Президента РФ с 2023 года, несовершеннолетним иностранцам для въезда в Россию не требуется нотариальное согласие родителей. Это не предъявляется на погранконтроле.
Уважаемые читатели! Если у вас есть вопросы о ситуации, истории и других аспектах существования и будущего Украины, вы можете задать их нашим весьма опытным и знающим ситуацию и страну экспертам.
Присылайте любой вопрос, который вас волнует, к нам в бот @RUkrainarubot
Самые интересные и важные темы попадут на сайт с разбором и комментарием.
Владимир Скачко авторы - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Вчера, 12:59
"Почему не уничтожают высокопоставленных военных на Украине?" Отвечает эксперт Украина.ру Владимир СкачкоПродолжаем отвечать на вопросы наших читателей. Почему до сих пор не уничтожают высокопоставленных военных на Украине?
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