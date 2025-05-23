https://ukraina.ru/20250523/istoricheskiy-mif-khto-tak-ukrants--chogo-voni-khochut-istoriya-ukrainy-po-grushevskomu-1062903239.html

Исторический миф. "Хто такі українці і чого вони хочуть". История Украины по Грушевскому

Исторический миф. "Хто такі українці і чого вони хочуть". История Украины по Грушевскому - 23.05.2025 Украина.ру

Исторический миф. "Хто такі українці і чого вони хочуть". История Украины по Грушевскому

23 мая 1917 года была опубликована брошюра М.С. Грушевского "Кто такие украинцы и чего они хотят", которая дала обширный материал для злословия последующим критикам. Впрочем, эта небольшая публицистическая работа базировалась на исторической концепции, описанной Грушевским в десятитомной "Истории Украины-Руси", издававшейся с 1898 по 1936 год

2025-05-23T08:00

2025-05-23T08:00

2025-05-23T08:00

история

история

история украины

украина

михаил грушевский

тарас шевченко

олесь бузина

центральная рада

российская империя

гетманщина

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Брошюра была написана уже в Киеве под влиянием политического момента – Центральной Раде надо было срочно изложить свою политическую программу.Естественно, тут есть некоторая странность – что же это за национальность такая, если принадлежащим к ней людям надо объяснять, кто они такие и чего они хотят? Однако, никакой проблемы в принципе нет.Слово "украинцы" употребляется в ней в двух смыслах – как этноним и как обозначение политического движения.Во втором случае это выглядит примерно так (цитата из работы 1904 года "Обычная схема русской истории"):"Малороссами называли всяких людей украинского рода из Украины, и таких, что им безразлично было и к Украине, и украинской жизни. А украинцами называют людей таких, что добро украинского народа ставили целью своей жизни и о нём хотели заботиться".С этнонимом тоже не всё однозначно. Местное население что на Галичине, что в Приднепровье изначально называло себя "русинами" или "русскими", а искусственные конструкты "малороссиянин" и "украинец" принимало неохотно. Широко известен факт, что Грушевский воспользовался термином "Украина-Русь", придуманным поляком Паулином Свенцицким, по настоянию Владимира Антоновича, который полагал, что "историю Украины" галицкие русины просто не поймут…Понятие "Малая Россия" (так же, как и странная формулировка "Киев – мать городам русским") является калькой с греческого: греки разделяли Малую Грецию (на Балканском полуострове) и Великую Грецию (она же – с колониями). Именно потому созданная в XIV веке Галицкая митрополия называлась Малорусской. Такой оборот был естественен для греков, но непонятен для славян – почему это они "маленькие русские"?"Украина", как пишет Грушевский, суть "окраина", а отдельному народу несколько странно помещать себя не в центр своего мира, а обозначать в качестве окраинной части чего-то большего.В качестве зачинателя украинства он ссылается на Тараса Шевченко, который нигде и никогда не называл себя украинцем, хотя и использовал слово Украина ("Заповіт").На момент революции бытовало несколько вариантов этнического самоименования, которые хороши были описаны в мемуарах петлюровского генерала Юрия Тютюнника:"Прибыло около семи тысяч. Открыв собрание, я предложил:- Кто из вас украинец, поднимите руки!Поднялось не более трёхсот рук.- Малороссы! Поднимите руки!Подняли руки около половины присутствующих.- Хохлы! Поднимите руки!Вновь подняли руки добрая треть".Олесь Бузина сопровождает этот фрагмент издевательским комментарием в духе "не тот народ попался", но здесь типичная логическая ошибка – важно не как люди себя называют, а как не называют. И те, и другие, и третьи не считали себя великороссами (хотя возможно и считали русскими – ибо в официальной документации имперского ещё МВД были русские с разбивкой на велико-, мало- и белорусов).Собственно, тема программы ЦР нас в данном случае не особенно интересует, потому обратимся к первому разделу произведения – историческому.Грушевский построил модель непрерывного существования украинской нации в истории. Естественно – за счёт изъятия части истории общерусской. Такая операция, в соответствии с его работой 1904 года "Обычная схема русской истории" оправдана тем, что следование логике престолонаследования является устаревшим приёмом (в чём с ним трудно не согласиться). Грушевский также пишет о "конкуренции нескольких понятий: истории Российского государства (…), истории России, то есть того, что было на её территории, истории "русских народностей" и, наконец, – истории великорусского народа". Конкуренция эта, однако, отчасти вымышлена – не имея возможности писать об истории украинской государственности он пытается доказать, что такую ситуацию можно эмулировать в истории народов государственных…Украинцев Грушевский ведёт от Киевской Руси, где уже была своя Украина – Переяславское княжество, а потом от населения окраинных земель Речи Посполитой. Правда, он почему-то "забывает", что у Московской Руси были свои "украины" – южное пограничье, где существовал Украинный разряд (административно-военная единица) с центром в Туле, а позже и южнее – Слободская Украина.На самом деле это смягчённый вариант, потому что в "Истории Украины-Руси" старт даётся от антов. Анты, венеты и склавины описаны римским историком VI века Иорданом и известно о них немногое. До сих пор нельзя даже точно сказать, действительно ли они были предками славян. Но Грушевский ещё тогда знал, что они "украинцы".Киевская Русь, по его версии, является государством украинским. Далее, в соответствии с "Обычная схемой…" "Киевский период перешёл не во Владимиро-Московский, а в Галицко-Волынский XIII в., затем литовско-польский XIV-XVI вв. Владимиро-Московское государство не было ни наследницей, ни преемницей Киевской, оно выросло на своём корне".В публицистике он указывает, что не возражает против общей культурной основы русского и украинского народов и оправдывает выделение отдельного украинского народа разными историческими путями русских и украинцев. Однако в "Обычной схеме…" он пишет, что "история сформирования великорусской народности до сих пор не выяснена", чем ставит под вопрос общее происхождение двух народов.Современные последователи Грушевского, вроде автора пропагандистской галиматьи "Страна Моксель или Московия" Владимира Белинского, прямо указывают, что русские – помесь татар и финно-угорцев. Однако такая версия показалась ему, по-видимому, недостаточно политкорректной – ведь ему совершенно не нужен был конфликт с русскокультурным населением Украины...В какой-то степени говорить о преемственности разумеется можно.Преемственность Киевской Руси по отношению к антам конечно фантастическая, но вообще можно с уверенность сказать, что Рюрик не принёс государственность на Русь – тут уже была своя система власти, потому в древнерусской истории фигурируют князья, а не ярлы и конунги, и вече, а не тинг.100% была преемственность Галицко-Волынского княжества по отношению к Киеву, но вот почему Грушевский отказывает в такой преемственности Владимиро-Суздальскому княжеству понять мудрено (если речь идёт об этнической составляющей, то и на Галичине русы мешались с потомками карпов).С Литвой сложнее, но тут Грушевский идёт на жульническую операцию – оказывается, украинские земли были прикреплены к Литве "механически", в отличие от белорусских земель, которые были более тесно связаны с Литвой. В общем, по Грушевскому, у украинцев в Великом княжестве Литовском было своё государство. Только Гедимин этого не знал.После объединения Литвы с Польшей вес православного элемента существенно сократился (хотя тот же Иван Мазепа, будучи православным, даже был придворным польского короля), но всё же даже Грушевский не отваживается говорить о преемственности государственности после Люблинской унии.В этом случае преемственность приходится сооружать из гумуса и веток. Так у украинцев появляется своя "государственность" – Запорожская Сечь. Ну это примерно так же, как если бы Ямайка, например, провозгласила бы себя преемницей пиратов Порт-Ройала… Сейчас-то нам кажется абсурдным, но Грушевский опирался, с одной стороны, на народную традицию героизации запорожских казаков, а с другой – на актуальную реальность донских казаков как сил правопорядка в Российской империи.Справедливости ради укажем, что созданная по итогам Освободительной войны государственная организация (Гетманщина) с новой элитой в виде православной шляхты и казацкой старшины продержалась довольно долго – в виде автономии в составе России (надо отметить, что Россия вовсе не была цельным образованием – в её составе было множество самоуправляющихся территорий).После разгона Сечи в XVIII веке никаких возможностей придумывать преемственность государственной жизни уже не оставалось… А если попытаться взглянуть на Российскую империю как государство всех трёх славянских народов, строившейся и укрепляемой в том числе малороссами, то вся его концепция окажется не нужна – равно как деятельность Центральной Рады и создание УНР.Кстати, последователи Грушевского также столкнулись с этой проблемой – у них за Мазепой сразу начинаются "визвольні змагання" 1917-20 годов, потом – украинизация и "расстрелянное возрождение" (вообще непонятно каким боком, учитывая, что творцы всего этого были запрещены в рамках декоммунизации), потом – УПА* (которую самые смелые исследователи называют "армией без государства"), а потом вдруг сразу – современная Украина.Вполне реальная государственность УССР игнорируется, так же как и вполне виртуальная государственность УНР "в екзилі" (в изгнании – слово "экзыль" в украинском языке отсутствует). Последнее вызывает даже некоторое недоумение – ведь последний глава УНР Николай Плавьюк поделился "клейнодами" с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком…Разумеется, сам Грушевский ничего не придумал, но и не надо считать, что всё это ему внушили в австрийском генштабе.Исторические взгляды Грушевского в основном соответствуют таковым же в изложении Тараса Шевченко. Последний, конечно, не историк, но плотно общался с таким выдающимся специалистом как Николай Костомаров. Т.е., эта концепция не появилась с неба, а стала плодом деятельности малороссийской интеллигенции на протяжении длительного времени.Что до сомнений в происхождении русских от приднепровских славян, то такое направление существовало в российской историографии – взять, хотя бы, Константина Кавелина. Правда, это направление заглохло из-за самоочевидной неадекватности – достаточно посмотреть на место впадения Лыбеди в Трубеж, что для Приднепровья – географический бред, а для Рязани – непосредственно наблюдаемая реальность.Естественно, концепция эта за пределами Украины всерьёз не воспринимается, но это в общем и не нужно – она ориентирована на внутреннее потребление. Потому, кстати, мы не увидели вменяемой реакции на статью Владимира Путина – написанное в ней просто не помещается в картину мира по Грушевскому.По сути это типичная фолк-хистори, просто более наукообразная чем концепции "Мыколы Галычанца" или Анатолия Фоменко (всё же автор – достаточно квалифицированный историк, работавший с источниками) и, главное, возведённая в статус базовой.

https://ukraina.ru/20200723/1028331967.html

https://ukraina.ru/20190324/1023070273.html

https://ukraina.ru/20200201/1026505358.html

https://ukraina.ru/20231112/1050795246.html

https://ukraina.ru/20241102/1058580231.html

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