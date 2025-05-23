Экономический блицкриг и санкции: как Запад пытался победить Россию — Школьников - 23.05.2025 Украина.ру
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Экономический блицкриг и санкции: как Запад пытался победить Россию — Школьников
Экономический блицкриг и санкции: как Запад пытался победить Россию — Школьников - 23.05.2025 Украина.ру
Экономический блицкриг и санкции: как Запад пытался победить Россию — Школьников
Специалист в области геостратегии и геополитики Андрей Школьников объяснил, как США будут выходить из конфликта и какую задачу уже решила Россия. Украина.ру, 23.05.2025
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Специалист в области геостратегии и геополитики Андрей Школьников объяснил, как США будут выходить из конфликта и какую задачу уже решила Россия. ТГ-канал Андрея Школьникова: https://t.me/s/geostrategrus
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видео, россия, запад, сша, переговоры
Видео, Россия, Запад, США, переговоры

Экономический блицкриг и санкции: как Запад пытался победить Россию — Школьников

16:06 23.05.2025
 
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Специалист в области геостратегии и геополитики Андрей Школьников объяснил, как США будут выходить из конфликта и какую задачу уже решила Россия.
ТГ-канал Андрея Школьникова: https://t.me/s/geostrategrus
14:53
Важны все нюансы. Зачем Киеву менять состав переговорной группыВ пятницу, 23 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что в вопросе переговоров с Украиной важны все нюансы. Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать сообщения о возможных изменениях в составе переговорной группы Киева.""Имеют значение все нюансы", — сказал он.
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