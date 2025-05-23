Экономический блицкриг и санкции: как Запад пытался победить Россию — Школьников

Важны все нюансы. Зачем Киеву менять состав переговорной группы В пятницу, 23 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что в вопросе переговоров с Украиной важны все нюансы. Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать сообщения о возможных изменениях в составе переговорной группы Киева.""Имеют значение все нюансы", — сказал он.