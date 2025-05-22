https://ukraina.ru/20250522/podkhodit-li-mir-bez-odessy-v-sostave-rossii-i-chego-zhdat-v-blizhayshee-vremya--fedosova-1063343125.html
Подходит ли мир без Одессы в составе России и чего ждать в ближайшее время — Федосова
Подходит ли мир без Одессы в составе России и чего ждать в ближайшее время — Федосова - 22.05.2025 Украина.ру
Подходит ли мир без Одессы в составе России и чего ждать в ближайшее время — Федосова
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Виктория Федосова в эфире Украина.ру проанализировала дальнейшее развитие событий в глобальной политической игре, итоги шестилетнего правления Зеленского и ход президентских выборов в Румынии
2025-05-22T18:09
2025-05-22T18:09
2025-05-22T18:09
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00:24 — Продолжение после телефонного разговора; 03:11 — Возможные сценарии развития конфликта; 07:26 — Какой мир нужен России? 11:16 – Итоги шестилетнего правления Зеленского; 15:53 – О ходе президентских выборов в Румынии. *В интервью упоминается Пётр Порошенко, внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, румыния, одесса, владимир зеленский, петр порошенко, выборы, мир, украина, политика, конфликт, видео
Новости, Россия, Румыния, Одесса, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, выборы, мир, Украина, политика, конфликт
Подходит ли мир без Одессы в составе России и чего ждать в ближайшее время — Федосова
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Виктория Федосова в эфире Украина.ру проанализировала дальнейшее развитие событий в глобальной политической игре, итоги шестилетнего правления Зеленского и ход президентских выборов в Румынии
00:24 — Продолжение после телефонного разговора;
03:11 — Возможные сценарии развития конфликта;
07:26 — Какой мир нужен России?
11:16 – Итоги шестилетнего правления Зеленского;
15:53 – О ходе президентских выборов в Румынии.
*В интервью упоминается Пётр Порошенко, внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.