Подходит ли мир без Одессы в составе России и чего ждать в ближайшее время — Федосова - 22.05.2025 Украина.ру
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Подходит ли мир без Одессы в составе России и чего ждать в ближайшее время — Федосова
Подходит ли мир без Одессы в составе России и чего ждать в ближайшее время — Федосова - 22.05.2025 Украина.ру
Подходит ли мир без Одессы в составе России и чего ждать в ближайшее время — Федосова
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Виктория Федосова в эфире Украина.ру проанализировала дальнейшее развитие событий в глобальной политической игре, итоги шестилетнего правления Зеленского и ход президентских выборов в Румынии
2025-05-22T18:09
2025-05-22T18:09
новости
россия
румыния
одесса
владимир зеленский
петр порошенко
выборы
мир
украина
политика
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00:24 — Продолжение после телефонного разговора; 03:11 — Возможные сценарии развития конфликта; 07:26 — Какой мир нужен России? 11:16 – Итоги шестилетнего правления Зеленского; 15:53 – О ходе президентских выборов в Румынии. *В интервью упоминается Пётр Порошенко, внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, румыния, одесса, владимир зеленский, петр порошенко, выборы, мир, украина, политика, конфликт, видео
Новости, Россия, Румыния, Одесса, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, выборы, мир, Украина, политика, конфликт

Подходит ли мир без Одессы в составе России и чего ждать в ближайшее время — Федосова

18:09 22.05.2025
 
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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Виктория Федосова в эфире Украина.ру проанализировала дальнейшее развитие событий в глобальной политической игре, итоги шестилетнего правления Зеленского и ход президентских выборов в Румынии
00:24 — Продолжение после телефонного разговора;
03:11 — Возможные сценарии развития конфликта;
07:26 — Какой мир нужен России?
11:16 – Итоги шестилетнего правления Зеленского;
15:53 – О ходе президентских выборов в Румынии.
*В интервью упоминается Пётр Порошенко, внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
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