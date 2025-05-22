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Подходит ли мир без Одессы в составе России и чего ждать в ближайшее время — Федосова

Подходит ли мир без Одессы в составе России и чего ждать в ближайшее время — Федосова - 22.05.2025 Украина.ру

Подходит ли мир без Одессы в составе России и чего ждать в ближайшее время — Федосова

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Виктория Федосова в эфире Украина.ру проанализировала дальнейшее развитие событий в глобальной политической игре, итоги шестилетнего правления Зеленского и ход президентских выборов в Румынии

2025-05-22T18:09

2025-05-22T18:09

2025-05-22T18:09

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00:24 — Продолжение после телефонного разговора; 03:11 — Возможные сценарии развития конфликта; 07:26 — Какой мир нужен России? 11:16 – Итоги шестилетнего правления Зеленского; 15:53 – О ходе президентских выборов в Румынии. *В интервью упоминается Пётр Порошенко, внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, румыния, одесса, владимир зеленский, петр порошенко, выборы, мир, украина, политика, конфликт, видео