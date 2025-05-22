Полковник Геннадий Алехин: Россия прорывает фронт ВСУ от Волчанска до Купянска, выигрывая воздушные дуэли - 22.05.2025 Украина.ру
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Полковник Геннадий Алехин: Россия прорывает фронт ВСУ от Волчанска до Купянска, выигрывая воздушные дуэли
Полковник Геннадий Алехин: Россия прорывает фронт ВСУ от Волчанска до Купянска, выигрывая воздушные дуэли - 22.05.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Россия прорывает фронт ВСУ от Волчанска до Купянска, выигрывая воздушные дуэли
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-05-22T19:04
2025-05-22T19:04
эксклюзив
спецоперация
волчанск
купянск
геннадий алехин
вооруженные силы украины
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Под Купянском штурмовые подразделения группировки "Запад" взяли под контроль двухкилометровый участок автодороги западнее населенного пункта Красное Первое, продвинулись на 400 метров в районе Фиголевки, а также существенно оттеснили противника в районах Двуречного и Дорошовки, сумев вынудить ВСУ уйти с позиций в лесу вблизи Колесниковки. По информации с мест, разведчики и десантники также провели зачистку участка железнодорожной линии протяженностью 500 метров.Действительно, после захвата плацдарма наши войска оснастили правый берег реки Оскол техникой и вооружением, а теперь расширяют зону контроля. Упорные бои на северном фасе, по направлению к Великому Бурлуку. Это важнейший логистический узел, с овладением которого открывается оперативный простор захода нашей группировки в тыл противника под Чугуевом и Купянском. Судя по радиоперехватам, противник сетует на нехватку боеприпасов, требует нарастить потрепанные подразделения личным составом. В общем, ситуация у них критическая. На левом берегу реки Оскол остаются только пехотные подразделения ВСУ.Активно ВС РФ действуют и на участке Волчанск — Липцы, штурмовые подразделения работают на правом берегу Травянского водохранилища, которое фактически протянулось от границы Белгородской и Харьковской областей до дамбы в Липцах. С этого направления может доставать до Харькова дальнобойная артиллерия и РСЗО. Они наносят огневые удары по окрестностям города (Циркуны, Дергачи), а разведывательные и ударные FPV дроны впервые появились в небе над Харьковом.Одновременно с успешными действиями группировки "Север", ведущими зачистку городской застройки Волчанска и наступление в направлении села Волчанские Хутора, в украинском сегменте начали массово появляться объявления о поиске пропавших без вести (уничтоженных) ВСУшников.Так, в последние дни на данном участке фронта существенные потери понесла 82 отдельная штурмовая бригада ВСУ. Здесь вошло в норму скрывать истинные потери личного состава и предоставлять наверх ложную информацию о состоянии дел на линии боевого соприкосновения.Также на Харьковском направлении развернулись воздушные дуэли беспилотников. Операторы-дроноводы ВС РФ сбивают тяжелые вражеские коптеры "Баба Яга", которые могут нести как контейнеры с противопехотными минами, так и тяжелые противотанковые ТМ-62.Минобороны РФ опубликовало кадры объективного контроля уничтожения спутникового терминала связи "Starlink". Выждав подходящий момент, оператор боевого БПЛА 1431-го мотострелкового полка умело управляя дроном с системой сбросов боеприпасов, точным попаданием боеприпаса уничтожил терминал.Как заявил начальник штаба 13-й бригады ВСУ "Хартия" Евгений Помагайбус, зафиксировано активное сосредоточение российских войск на Харьковском направлении, что может свидетельствовать о подготовке ВС РФ к новым наступательным операциям. По его словам, наша армия действует по привычной тактике комбинированного воздействия: массированное применение артиллерии, ударных и разведывательных дронов, тяжелой техники с одновременной переброской пехотных подразделений. Он также отметил, часто ВС РФ имитируют нанесение удара на одном участке, тогда как настоящее продвижение идет в другом.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20250521/1063307093.html
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
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96
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+7 495 645 66 01
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, спецоперация, волчанск, купянск, геннадий алехин, вооруженные силы украины
Эксклюзив, Спецоперация, Волчанск, Купянск, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины

Полковник Геннадий Алехин: Россия прорывает фронт ВСУ от Волчанска до Купянска, выигрывая воздушные дуэли

19:04 22.05.2025
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Украина.ру
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Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Под Купянском штурмовые подразделения группировки "Запад" взяли под контроль двухкилометровый участок автодороги западнее населенного пункта Красное Первое, продвинулись на 400 метров в районе Фиголевки, а также существенно оттеснили противника в районах Двуречного и Дорошовки, сумев вынудить ВСУ уйти с позиций в лесу вблизи Колесниковки. По информации с мест, разведчики и десантники также провели зачистку участка железнодорожной линии протяженностью 500 метров.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Действительно, после захвата плацдарма наши войска оснастили правый берег реки Оскол техникой и вооружением, а теперь расширяют зону контроля. Упорные бои на северном фасе, по направлению к Великому Бурлуку. Это важнейший логистический узел, с овладением которого открывается оперативный простор захода нашей группировки в тыл противника под Чугуевом и Купянском. Судя по радиоперехватам, противник сетует на нехватку боеприпасов, требует нарастить потрепанные подразделения личным составом. В общем, ситуация у них критическая. На левом берегу реки Оскол остаются только пехотные подразделения ВСУ.
Активно ВС РФ действуют и на участке Волчанск — Липцы, штурмовые подразделения работают на правом берегу Травянского водохранилища, которое фактически протянулось от границы Белгородской и Харьковской областей до дамбы в Липцах. С этого направления может доставать до Харькова дальнобойная артиллерия и РСЗО. Они наносят огневые удары по окрестностям города (Циркуны, Дергачи), а разведывательные и ударные FPV дроны впервые появились в небе над Харьковом.
Одновременно с успешными действиями группировки "Север", ведущими зачистку городской застройки Волчанска и наступление в направлении села Волчанские Хутора, в украинском сегменте начали массово появляться объявления о поиске пропавших без вести (уничтоженных) ВСУшников.
Так, в последние дни на данном участке фронта существенные потери понесла 82 отдельная штурмовая бригада ВСУ. Здесь вошло в норму скрывать истинные потери личного состава и предоставлять наверх ложную информацию о состоянии дел на линии боевого соприкосновения.
Также на Харьковском направлении развернулись воздушные дуэли беспилотников. Операторы-дроноводы ВС РФ сбивают тяжелые вражеские коптеры "Баба Яга", которые могут нести как контейнеры с противопехотными минами, так и тяжелые противотанковые ТМ-62.
Минобороны РФ опубликовало кадры объективного контроля уничтожения спутникового терминала связи "Starlink". Выждав подходящий момент, оператор боевого БПЛА 1431-го мотострелкового полка умело управляя дроном с системой сбросов боеприпасов, точным попаданием боеприпаса уничтожил терминал.
Как заявил начальник штаба 13-й бригады ВСУ "Хартия" Евгений Помагайбус, зафиксировано активное сосредоточение российских войск на Харьковском направлении, что может свидетельствовать о подготовке ВС РФ к новым наступательным операциям. По его словам, наша армия действует по привычной тактике комбинированного воздействия: массированное применение артиллерии, ударных и разведывательных дронов, тяжелой техники с одновременной переброской пехотных подразделений. Он также отметил, часто ВС РФ имитируют нанесение удара на одном участке, тогда как настоящее продвижение идет в другом.
СВО
ДНР
Курская и Сумская области
Белгородская и Харьковская области
Роман Алехин СВО - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Вчера, 15:51
Военный эксперт Роман Алехин: ВСУ прут на Теткино по подземным ходам, а Россия накрыла полигон в ШосткеЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер из Курска Роман Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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ЭксклюзивСпецоперацияВолчанскКупянскГеннадий АлехинВооруженные силы Украины
 
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Заголовок открываемого материала
19:04Полковник Геннадий Алехин: Россия прорывает фронт ВСУ от Волчанска до Купянска, выигрывая воздушные дуэли
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