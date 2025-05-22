https://ukraina.ru/20250522/1063340272.html

Полковник Геннадий Алехин: Россия прорывает фронт ВСУ от Волчанска до Купянска, выигрывая воздушные дуэли

Полковник Геннадий Алехин: Россия прорывает фронт ВСУ от Волчанска до Купянска, выигрывая воздушные дуэли - 22.05.2025 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: Россия прорывает фронт ВСУ от Волчанска до Купянска, выигрывая воздушные дуэли

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-05-22T19:04

2025-05-22T19:04

2025-05-22T19:04

эксклюзив

спецоперация

волчанск

купянск

геннадий алехин

вооруженные силы украины

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Под Купянском штурмовые подразделения группировки "Запад" взяли под контроль двухкилометровый участок автодороги западнее населенного пункта Красное Первое, продвинулись на 400 метров в районе Фиголевки, а также существенно оттеснили противника в районах Двуречного и Дорошовки, сумев вынудить ВСУ уйти с позиций в лесу вблизи Колесниковки. По информации с мест, разведчики и десантники также провели зачистку участка железнодорожной линии протяженностью 500 метров.Действительно, после захвата плацдарма наши войска оснастили правый берег реки Оскол техникой и вооружением, а теперь расширяют зону контроля. Упорные бои на северном фасе, по направлению к Великому Бурлуку. Это важнейший логистический узел, с овладением которого открывается оперативный простор захода нашей группировки в тыл противника под Чугуевом и Купянском. Судя по радиоперехватам, противник сетует на нехватку боеприпасов, требует нарастить потрепанные подразделения личным составом. В общем, ситуация у них критическая. На левом берегу реки Оскол остаются только пехотные подразделения ВСУ.Активно ВС РФ действуют и на участке Волчанск — Липцы, штурмовые подразделения работают на правом берегу Травянского водохранилища, которое фактически протянулось от границы Белгородской и Харьковской областей до дамбы в Липцах. С этого направления может доставать до Харькова дальнобойная артиллерия и РСЗО. Они наносят огневые удары по окрестностям города (Циркуны, Дергачи), а разведывательные и ударные FPV дроны впервые появились в небе над Харьковом.Одновременно с успешными действиями группировки "Север", ведущими зачистку городской застройки Волчанска и наступление в направлении села Волчанские Хутора, в украинском сегменте начали массово появляться объявления о поиске пропавших без вести (уничтоженных) ВСУшников.Так, в последние дни на данном участке фронта существенные потери понесла 82 отдельная штурмовая бригада ВСУ. Здесь вошло в норму скрывать истинные потери личного состава и предоставлять наверх ложную информацию о состоянии дел на линии боевого соприкосновения.Также на Харьковском направлении развернулись воздушные дуэли беспилотников. Операторы-дроноводы ВС РФ сбивают тяжелые вражеские коптеры "Баба Яга", которые могут нести как контейнеры с противопехотными минами, так и тяжелые противотанковые ТМ-62.Минобороны РФ опубликовало кадры объективного контроля уничтожения спутникового терминала связи "Starlink". Выждав подходящий момент, оператор боевого БПЛА 1431-го мотострелкового полка умело управляя дроном с системой сбросов боеприпасов, точным попаданием боеприпаса уничтожил терминал.Как заявил начальник штаба 13-й бригады ВСУ "Хартия" Евгений Помагайбус, зафиксировано активное сосредоточение российских войск на Харьковском направлении, что может свидетельствовать о подготовке ВС РФ к новым наступательным операциям. По его словам, наша армия действует по привычной тактике комбинированного воздействия: массированное применение артиллерии, ударных и разведывательных дронов, тяжелой техники с одновременной переброской пехотных подразделений. Он также отметил, часто ВС РФ имитируют нанесение удара на одном участке, тогда как настоящее продвижение идет в другом.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20250521/1063307093.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

эксклюзив, спецоперация, волчанск, купянск, геннадий алехин, вооруженные силы украины