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Петлюра и революция

Петлюра и революция - 22.05.2025 Украина.ру

Петлюра и революция

"Не было! Не было этого Симона вовсе на свете. (…) Просто миф, порождённый на Украине в тумане страшного 18-го года… И было другое — лютая ненависть. Было четыреста тысяч немцев, а вокруг них четырежды сорок раз четыреста тысяч мужиков с сердцами, горящими неутолённой злобой", – писал в "Белой гвардии" Михаил Булгаков

2025-05-22T08:00

2025-05-22T08:00

2025-05-22T08:00

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Семён Васильевич Петлюра, вошедший в историю под украинизированным именем Симон, разумеется существовал. Родился он в Полтаве 22 мая 1879 года. Его фамилия стала нарицательной, символизируя неподражаемую смесь борьбы за украинскую национальную идею и бандитизма. Лидер УНР, главный атаман армии и флота, и первый украинский националист, добившийся серьезных политических высот.ПолтаваБудущий военный лидер украинской революции был выходцем из семьи полтавских мещан. Отец занимался мелким бизнесом, имел несколько экипажей с наёмными извозчиками. Семён учился сначала в церковно-приходской школе, а затем в полтавской духовной семинарии. Однако, как и в случае со Сталиным, священника из него не получилось. Будучи семинаристом, Петлюра побывал на выступлении украинского радикала Николая Михновского и с тех пор навсегда увлекся украинской идеей.Под влиянием Михновского он вступил в Революционную украинскую партию. Это было движение, объединявшее все политические силы, сочувствствующие идее украинской независимости или хотя бы широкой автономии.Хотя Петлюру отчислили из семинарии за подпольную деятельность, это не мешало ему проявлять активность. В 1902 году он стал одним из организаторов сбора подписей с требованием ввести в учебный курс украиноведение. После отчисления части наиболее радикальных семинаристов, Петлюра организовал вместе с ними политический митинг.Кубань и ЛьвовПопав на карандаш полиции, Петлюра решил покинуть родные края. Компанию ему составил старый полтавский друг Прокопий Понятенко (будущий консул УНР в кубанском Екатеринодаре; что интересно, в 20-е годы вернулся в СССР и благополучно прожил там аж до 1971 года).Друзья осели на Кубани. У РУП к тому времени были ячейки не только на Украине, но и по всей империи. Одна из них — Черноморская свободная громада, находилась в Екатеринодаре, и беглец активно участвовал в её становлении. Его статьи начал печатать "Литературно-научный вестник", выходивший во Львове под редакцией знаменитого профессора Грушевского.Сам Петлюра в это время работал сельским учителем в одной из станиц. Затем перебрался в Екатеринодар, где преподавал в начальном училище.Петлюре удалось устроиться в экспедицию члена РАН Фёдора Щербины (будущий деятель проукраинской фракции Кубанской народной республики), который исследовал архивы кубанских казаков.В 1903 году Петлюру всё же арестовали, обнаружив его причастность к изготовлению в подпольной типографии антиправительственных прокламаций. Несколько месяцев он провёл под арестом, но был отпущен после того, как отец внёс за него залог.Освободившись, Петлюра вместе с Понятенко бежал в Львов. Помощь в переходе границы контрабандными тропами, опять же, оказали соратники. Во Львове он познакомился с активистами Зарубежного отдела РУП, много сотрудничал с местными украинскими изданиями, но надолго не задержался.ВозвращениеУже в следующем году в России была объявлена амнистия и он вернулся. К этому времени противоречия в РУП стали слишком сильны и движение раскололось на несколько политических партий. Петлюра, по убеждениям всегда бывший левым националистом, примкнул в УСДРП. Партия, несмотря на своё название, союзницей РСДРП не была.Петлюра осел в Киеве и сотрудничал с рядом новых изданий.В 1908 году он переехал в Петербург, а потом в Москву и именно в этот период начал обретать определённую известность.Он активно заводил контакты в украинских землячества двух крупнейших городов империи. Некоторое время Петлюра работал бухгалтером в страховой компании, но в итоге сосредоточился на редактировании журнала "Украинская жизнь". Журнал стал достаточно заметным явлением, в нём публиковались многие видные деятели украинского движения. Сотрудничал с изданием и Максим Горький, в то время находившийся в зените своей славы.МанифестВ самом начале Первой мировой войны Петлюра опубликовал в журнале манифест "Война и украинцы". Манифест был выдержан в радикально пророссийском тоне:"Противники России при переходе границы будут, конечно, стараться привлечь украинское население на свою сторону и всякими обещаниями политическими и национальными посулами посеять смуту среди него. Украинцы не поддадутся провокационным воздействиям и выполнят свой долг граждан России в это тяжёлое время до конца".Со стороны Петлюры это был достаточно смелый ход – значительная часть радикалов привыкла ориентироваться на Австрию, многие эмигранты сотрудничали с Союзом освобождения Украины, созданным австрийцами в Львове. Ожидалось, что Союз будет заниматься обработкой военнопленных и через своих агентов — пропагандой в самой России.Петлюра не отказался от украинской идеи. Скорее, в конфликте европейских колоссов он сделал ставку на победу России. И Россия, и Австро-Венгрия рассчитывали по итогам конфликта прирасти территориями за счёт Галиции (Россия), либо за счет всей Малороссии (Австро-Венгрия). Ну а после победы и объединения территорий и до автономии далеко.По ходу войны Петлюра устроился уполномоченным Всероссийского союза земств на Западном фронте.Не то, чтобы в Петлюре вдруг проснулся общерусский патриотизм. Просто Земгор, созданный для участия в снабжении армии общественными организациями, давал широкие перспективы. "Земгусары" разъезжали по военным частям, заводили полезные знакомства с солдатами и офицерами. Кроме того, у нечистых на руку дельцов имелись возможности пополнить свой карман на этой работе. Наконец, Земгор был местом притяжения всех оппозиционеров, очень многие "земгусары" были активными участниками февральского переворота.РеволюцияК моменту февральской революции Петлюра уже имел большие связи с армией по украинской линии. Эти связи и позволили ему в кратчайшие сроки организовать в Минске украинский съезд фронта, который без особых раздумий избрал Петлюру свои председателем.Петлюра не зря потратил время на Земгор. Раньше он был всего лишь журналистом и чуть-чуть бухгалтером. Теперь же он мог считать себя, не много, ни мало, представителем украинских фронтовиков. Именно в этом качестве Петлюра прибыл на 1-й всеукраинский войсковой съезд, состоявший в мае 1917 года в Киеве.Петлюра представлял фронт (хотя никогда не служил в армии), Михновский выступал делегатом от тыловых военных организаций, Винниченко от Центральной Рады, а матрос Письменный от флота. Все они вошли в состав президиума съезда.На съезде Петлюру ждал триумф. По результатам собрания был сформирован Украинский генеральный военный комитет, фактически ставший предтечей министерства (секретариата) по военным делам. Председателем комитета был избран Петлюра.Хотя в составе комитета было несколько генерал-майоров и полковников, заместителем Петлюры стал подпоручик Владимир Кедровский. На втором войсковом съезде была создана особая всеукраинская войсковая рада, представлявшая армию. Делегаты были включены в состав Центральной рады, что позволило Петлюре укрепить свои позиции в национальном органе власти, который создавался без его участия.Первостепенным вопросом для Петлюры была украинизация уже имевшихся частей армии. По мере развала фронта, Временное правительство стало возлагать на национализацию армейских частей некоторые надежды — ожидалось, что эта мера сделает эти части более боеспособными.Украинизация армииСледующей ступенью для Петлюры был генеральный секретариат по военным делам УНР, который должен был быть создан после провозглашения автономии.Однако секретарём по военным делам Петлюра сразу не стал. Против существования секретариата выступило Временное правительство. В итоге Петлюра этот пост получил, но уже после Октябрьской революции.Во главе УГВК Петлюре пришлось решать проблему полуботковцев.Украинский военный клуб имени гетмана Полуботка был создан весной 1917 года. Его главным вдохновителем был известный радикал Михновский. Сам он был убежденным и радикальным самостийником и негативно относился к Раде из-за ее постоянных колебаний и поисков компромиссов. Михновскому удалось собрать вокруг себя группу военных, разделявших его взгляды.Им даже удалось создать свою собственные военные части — украинские казачьи полки им. Полуботка и им. Хмельницкого, после чего они выдвинули ультиматумы как Раде, так и Временному правительству. Петлюре как главе УГВК пришлось вступить с ними в переговоры. Он пытался уговорить их не делать резких шагов, поскольку это может сильно навредить делу украинизации армии.Однако в июле 1917 года выступление все же состоялось. Оно оказалось провальным, как и июльское восстание большевиков в Петербурге. Полуботковцы захватили несколько зданий в Киеве, но их не поддержал даже полк им. Хмельницкого. Центральная Рада также не поддержала выступление и полуботковцы вынуждены были сложить оружие. Позднее они были направлены на Румынский фронт.***1917 год стал крайне удачным для Петлюры. Из известного в узких кругах журналиста и "земгусара" он превратился в главу армии пока еще только полунезависимой страны. В период с февраля по октябрь он проявлял сдержанность и аккуратно лавировал между разными политическими течениями.У него не было ярко выраженной проавстрийской направленности, чем грешили многие эмигранты. Не было у него и радикальной непримиримости Михновского. У него не было левизны и большевистских симпатий Виниченко, но и консерватизм Скоропадского был для него слишком правым.Это лавирование позволило Петлюре удержаться в обойме украинских лидеров в 1917 году. А уже в следующем году стать единственным и неоспоримым лидером сторонников независимости. Ему удалось затмить всех конкурентов как справа, так и слева и в годы Гражданской войны слова Директория и УНР ассоциировались исключительно с Петлюрой.

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Евгений Антонюк

история, история украины, симон петлюра, украина, революция, центральная рада, украинские националисты, унр, киев