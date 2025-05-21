Меньше денег ляжет на дно. Дешевая ликвидация последствий крушения танкеров "Волганефть" на Черном море - 21.05.2025 Украина.ру
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Меньше денег ляжет на дно. Дешевая ликвидация последствий крушения танкеров "Волганефть" на Черном море
Меньше денег ляжет на дно. Дешевая ликвидация последствий крушения танкеров "Волганефть" на Черном море - 21.05.2025 Украина.ру
Меньше денег ляжет на дно. Дешевая ликвидация последствий крушения танкеров "Волганефть" на Черном море
Как известно, 15 декабря 2024 года в Черном море потерпели крушение два танкера "Волгонефть-212, 239", перевозившие мазут М-100. И остатки танкеров с мазутом находятся на дне Черного моря, представляя собой угрозу экологической катастрофы.
2025-05-21T04:49
2025-05-21T04:49
черное море
авария
владимир путин
ликвидация
последствия
европарламент
мчс
эксклюзив
мчс рф
ес
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Известно также, что президент России Владимир Путин 13 и 18 февраля 2025 года распорядился:– для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море использовать российские научные разработки;– оперативно избавиться от мазута на дне Черного моря в танкерах, которые: "Сейчас представляют собой "мину замедленного действия".Установлен и срок исполнения поручений президента РФ – до 01 июня 2025 года представить главе государства усовершенствованные способы предупреждения и ликвидации разливов нефти и ее продуктов в России, в том числе в морской среде, подготовить предложения по привлечению дополнительных сил и средств.И уже даже есть план, как все можно сделать – построить защитные сооружения над местом аварии (коффердамы) и поднять мазут наверх. Для последующей утилизации. Стоимость – 85 млрд рублей. Возможность "освоить" эти деньги может застить глаза многим. Это, похоже, сейчас и происходит, хотя времени для исполнения президентских распоряжений – с гулькин нос.А вот что по этому поводу думает кандидат химических наук, начальник отдела промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (ПБОТОС), главный инженер проектов по экологии и промышленной безопасности и внештатный эксперт Главной экспертизы проектов (ГЭП МЧС) по планам ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов (ПЛАРН) в 2007 году Александр Истошин.Он – человек опытный: независимый эксперт по оценке пожарного риска и стажер депутата Европарламента межпарламентской рабочей группы Россия – ЕС в сфере энергетики, юрист Высшей школы экономики (ВШЭ). И он уверен: денег можно затратить меньше, а толку будет больше. И угроз экологии – тоже.Александр Истошин утверждает, что работа будет всем, если всеми миром на угрозу навалиться и подойти к этому по-новому:– Этапы реализации утвержденной технологии ликвидации последствий ЧС:– 1 этап, с фрагментов танкеров срежут выступающие элементы конструкций и поднимут их на поверхность;– 2 этап, временная локализация фрагментов танкеров на дне, посредством ограждения защитными коффердамами на глубине до 20 метров (3 фрагмента). Каждый фрагмент весит более 1,5 тысячи тонн;– 3 этап, будет проведена полная откачка мазута из фрагментов под куполами (на стадии обсуждения);–- 4 этап, подъем фрагментов танкеров и самих коффердамов на утилизацию.Для строительства коффердамов потребуется 4,5 тысячи тонн материалов, что сравнимо по массе мазуту, который нужно удалить из танкеров, потом эти материалы требуется утилизировать.Воздействие на окружающую среду при строительстве коффердамов не определено;Росприроднадзор определил ущерб окружающей среде порядка 85 миллиардов рублей, что составляет седьмую часть, выделяемых средств на национальный проект "Экология" в 2025–2030 годах.Предполагаемый затратный коффердам, о которого можно отказатьсяУтверждение, что использование коффердамов обеспечит экологическую безопасность в районе крушения танкеров, при выполнении работ по подъему, не обосновано, так как в мировой практике использование кофердамов для подъема затонувших судов не осуществлялось.Альтернативным способом является не откачка мазута из фрагментов затонувших танкеров на поверхность Черного моря (20 м), а слив мазута с использованием емкости топливного бака дизельных подводных лодок проекта 677 "Лада", емкость которых составляет 172 тонны. Таким образом потребуется около 22 всплытия и погружения для поднятия на поверхность 3913 тонн мазута.После слива мазута из фрагментов танкеров, финишной очисткой может являться биохимический способ очистки.Специалистами Федерального государственного бюджетного учреждения науки Тихоокеанского океанологического института имени Виктора Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии наук проведена апробация: "Комплексной технологии для очистки нефтезагрязненных песков с пляжа города Анапа" с 10 февраля по 12 марта 2025 года. Определена живучесть организмов в условиях мазутного загрязнения, а также интенсивная деградации нефтепродуктов в песке. Степень деградации нефтепродуктов, в песке пляжа города Анапы, через 2 недели более 90 %.Таким образом, "мину замедленного действия", коими являются фрагменты танкеров с мазутом на дне моря, возможно деактивировать путем полного извлечения мазута, не поднимая фрагменты на поверхность, путем слива мазута на дне моря, что позволит сократить расходы до 8,5 млрд. руб., (то есть - в 10 раз!) как минимум и направить средства в "нужное русло" по национальному проекту "Экология".Предлагаемая, в настоящая время, технология использования коффердамов принята, в первую очередь, из-за того, что нет технологий откачки мазута со дна моря и требуется их подъем на поверхность моря.Строительство коффердамов очень затратная технология, вызывающая вторичное загрязнение морской среды. Также, учитывая, что основные работы будут осуществляется на поверхности моря вероятность атаки дронами с территории Украины очень высока.Привлечение к реализации данного проекта ВМФ России будет первым случаем, в мировой практике, когда военный флот будет принимать участие в ликвидации последствий ЧС на море.
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20250109/1060167855.html
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Владимир Скачко
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черное море, авария, владимир путин, ликвидация, последствия, европарламент, мчс, эксклюзив, мчс рф, ес, россия, анапа
Черное море, авария, Владимир Путин, ликвидация, последствия, Европарламент, МЧС, Эксклюзив, МЧС РФ, ЕС, Россия, Анапа

Меньше денег ляжет на дно. Дешевая ликвидация последствий крушения танкеров "Волганефть" на Черном море

04:49 21.05.2025
 
© Оперштаб Краснодарский край
© Оперштаб Краснодарский край
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Как известно, 15 декабря 2024 года в Черном море потерпели крушение два танкера "Волгонефть-212, 239", перевозившие мазут М-100. И остатки танкеров с мазутом находятся на дне Черного моря, представляя собой угрозу экологической катастрофы.
Известно также, что президент России Владимир Путин 13 и 18 февраля 2025 года распорядился:
– для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море использовать российские научные разработки;
– оперативно избавиться от мазута на дне Черного моря в танкерах, которые: "Сейчас представляют собой "мину замедленного действия".
Установлен и срок исполнения поручений президента РФ – до 01 июня 2025 года представить главе государства усовершенствованные способы предупреждения и ликвидации разливов нефти и ее продуктов в России, в том числе в морской среде, подготовить предложения по привлечению дополнительных сил и средств.
И уже даже есть план, как все можно сделать – построить защитные сооружения над местом аварии (коффердамы) и поднять мазут наверх. Для последующей утилизации. Стоимость – 85 млрд рублей. Возможность "освоить" эти деньги может застить глаза многим. Это, похоже, сейчас и происходит, хотя времени для исполнения президентских распоряжений – с гулькин нос.
А вот что по этому поводу думает кандидат химических наук, начальник отдела промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (ПБОТОС), главный инженер проектов по экологии и промышленной безопасности и внештатный эксперт Главной экспертизы проектов (ГЭП МЧС) по планам ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов (ПЛАРН) в 2007 году Александр Истошин.
Он – человек опытный: независимый эксперт по оценке пожарного риска и стажер депутата Европарламента межпарламентской рабочей группы Россия – ЕС в сфере энергетики, юрист Высшей школы экономики (ВШЭ). И он уверен: денег можно затратить меньше, а толку будет больше. И угроз экологии – тоже.
Александр Истошин утверждает, что работа будет всем, если всеми миром на угрозу навалиться и подойти к этому по-новому:
– Этапы реализации утвержденной технологии ликвидации последствий ЧС:
– 1 этап, с фрагментов танкеров срежут выступающие элементы конструкций и поднимут их на поверхность;
– 2 этап, временная локализация фрагментов танкеров на дне, посредством ограждения защитными коффердамами на глубине до 20 метров (3 фрагмента). Каждый фрагмент весит более 1,5 тысячи тонн;
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
– 3 этап, будет проведена полная откачка мазута из фрагментов под куполами (на стадии обсуждения);
–- 4 этап, подъем фрагментов танкеров и самих коффердамов на утилизацию.
Для строительства коффердамов потребуется 4,5 тысячи тонн материалов, что сравнимо по массе мазуту, который нужно удалить из танкеров, потом эти материалы требуется утилизировать.
Воздействие на окружающую среду при строительстве коффердамов не определено;
Росприроднадзор определил ущерб окружающей среде порядка 85 миллиардов рублей, что составляет седьмую часть, выделяемых средств на национальный проект "Экология" в 2025–2030 годах.
© ecologyofrussia.ru
© ecologyofrussia.ru
Предполагаемый затратный коффердам, о которого можно отказаться
Утверждение, что использование коффердамов обеспечит экологическую безопасность в районе крушения танкеров, при выполнении работ по подъему, не обосновано, так как в мировой практике использование кофердамов для подъема затонувших судов не осуществлялось.
Альтернативным способом является не откачка мазута из фрагментов затонувших танкеров на поверхность Черного моря (20 м), а слив мазута с использованием емкости топливного бака дизельных подводных лодок проекта 677 "Лада", емкость которых составляет 172 тонны. Таким образом потребуется около 22 всплытия и погружения для поднятия на поверхность 3913 тонн мазута.
После слива мазута из фрагментов танкеров, финишной очисткой может являться биохимический способ очистки.
Специалистами Федерального государственного бюджетного учреждения науки Тихоокеанского океанологического института имени Виктора Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии наук проведена апробация: "Комплексной технологии для очистки нефтезагрязненных песков с пляжа города Анапа" с 10 февраля по 12 марта 2025 года. Определена живучесть организмов в условиях мазутного загрязнения, а также интенсивная деградации нефтепродуктов в песке. Степень деградации нефтепродуктов, в песке пляжа города Анапы, через 2 недели более 90 %.
Таким образом, "мину замедленного действия", коими являются фрагменты танкеров с мазутом на дне моря, возможно деактивировать путем полного извлечения мазута, не поднимая фрагменты на поверхность, путем слива мазута на дне моря, что позволит сократить расходы до 8,5 млрд. руб., (то есть - в 10 раз!) как минимум и направить средства в "нужное русло" по национальному проекту "Экология".
Предлагаемая, в настоящая время, технология использования коффердамов принята, в первую очередь, из-за того, что нет технологий откачки мазута со дна моря и требуется их подъем на поверхность моря.
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
9 января, 17:25
Путин оценил работу по ликвидации последствий разлива мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Черном море после крушения танкеров в декабре стал самым серьезным экологическим вызовом для России за последние годы. И меры, предпринимаемые в настоящее время для ликвидации его последствий, недостаточные. Такое мнение 9 января высказал президент РФ Владимир Путин
Строительство коффердамов очень затратная технология, вызывающая вторичное загрязнение морской среды. Также, учитывая, что основные работы будут осуществляется на поверхности моря вероятность атаки дронами с территории Украины очень высока.
Привлечение к реализации данного проекта ВМФ России будет первым случаем, в мировой практике, когда военный флот будет принимать участие в ликвидации последствий ЧС на море.
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Черное мореаварияВладимир ПутинликвидацияпоследствияЕвропарламентМЧСЭксклюзивМЧС РФЕСРоссияАнапа
 
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