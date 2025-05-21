https://ukraina.ru/20250521/kalashnikov-pokazal-noveyshie-versii-avtomata-ak-12-razrabotannye-na-osnove-opyta-svo-1063301321.html

"Калашников" показал новейшие версии автомата АК-12, разработанные на основе опыта СВО

"Калашников" показал новейшие версии автомата АК-12, разработанные на основе опыта СВО - 21.05.2025 Украина.ру

"Калашников" показал новейшие версии автомата АК-12, разработанные на основе опыта СВО

Концерн "Калашников" 14 мая впервые представил сотрудникам федеральных СМИ новые версии автоматов АК-12, получивших наименование АК-12К и АК-12СК, а также новейший пулемет РПЛ-20.

2025-05-21T15:06

2025-05-21T15:06

2025-05-21T15:06

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Предприятие планирует осуществлять поставки нового оружия в зону СВО уже в ближайшие недели. Презентация оружия прошла в Центральном военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот".Генеральный директор АО "Концерн "Калашников" Алан Лушников на пресс-подходе сообщил журналистам, что новейшие изделия прошли апробацию в зоне СВО и получили только положительные отзывы.Укороченный автомат АК-12 (АК-12К) и малогабаритный АК-12 (АК-12СК) разработаны под патрон 5,45x39 мм и предназначены для уничтожения живой силы противника в условиях современного боя и ограниченного пространства.Модификации автоматов получили укороченный ствол. Длина АК-12К в боевом положении составляет 810 мм, в походном — 570 мм. Масса без магазина, ремня и дополнительных приспособлений составляет не более 3,4 кг.Малогабаритный АК-12СК является еще более компактным. Длина в боевом положении составляет 750 мм, в походном — 500 мм. Масса — 3,2 кг без магазина и дополнительного оборудования.На полигоне концерна один из инструкторов показал отработку стрельбы с АК-12К, а после этого такая возможность была предоставлена журналистам федеральных СМИ. Концерн "Калашников" также продемонстрировал новый ручной пулемет с ленточным питанием РПЛ-20, который ориентирован на поражение живой силы противника, а также огневых и транспортных средств.Пулемет оснащен лентой с патронами, которая расположена в коробке, прикрепленной снизу.Главный конструктор АО "Концерн "Калашников" Сергей Уржумцев на презентации изделий сообщил, что каждый пулемет будет комплектоваться специальным приспособлением для снаряжения лент патронами.По его словам, замеры производительности показали, что данное приспособление нисколько не уступает аналогам машинки системы Ракова, а сам пулемет разработан под калибр 5,45 мм.Отвечая на вопросы журналистов, Уржумцев подчеркнул, что создание пулемета обусловлено реальной потребностью штурмовых подразделений в легком пехотном оружии, обеспечивающем интенсивный и длительный огонь.По словам разработчиков, новое оружие получило отличные отзывы бойцов, воюющих в зоне СВО.— Я приведу слова одного из командующих: "Где вы были раньше? Если бы это было у нас еще тогда, возможно, и результат был бы совсем другой", — сказал главный конструктор.РПЛ-20 разработан с длиной ствола 590 мм и 415 мм, имеет возможность установки широкого выбора современного оборудования и приспособлений.Кроме того, в концерне "Калашников" начальник отдела боевой экипировки ООО НПФ "Техинком" Денис Салахов рассказал истории о самоотверженности российских бойцов, которым удалось остаться в строю после тяжелых ранений.Салахов рассказал о военнослужащем, который получил осколочное ранение в спину 120-мм мины, а после восстановления вернулся в строй и остался верным своим товарищам.Генеральный директор концерна Алан Лушников рассказал, что компания "Техинком", производящая основные общевойсковые бронежилеты 6Б45 для ВС России, вошла в состав "Калашникова". Кроме того, к концерну присоединилась КБ "Луггар" — фирма-разработчик прицелов для стрелкового вооружения, востребованных в период проведения СВО.

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Полина Сергеева

Полина Сергеева

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Полина Сергеева

россия, ск рф, калашников, автомат, сво, спецоперация