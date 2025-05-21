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Жизнь и смерть одного кошевого. Как Кость Гордиенко с Россией воевал

Жизнь и смерть одного кошевого. Как Кость Гордиенко с Россией воевал - 21.05.2025 Украина.ру

Жизнь и смерть одного кошевого. Как Кость Гордиенко с Россией воевал

Откуда и из какого рода происходил Кость Гордиенко и когда прибыл он на Запорожье, неизвестно. Он сразу появляется в летописях и документах в роли кошевого атамана Войска Запорожского. Даже толком неизвестно из каких он родом земель: одни историки XIX века считали, что с Волыни, другие – что с Полтавщины. Второе более вероятно

2025-05-21T08:00

2025-05-21T08:00

2025-05-21T08:00

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xviii век

швеция

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Что же касается образования Гордиенко, то можно с уверенностью сказать, что оно было, по тому времени, на высшем уровне. При встрече со шведским королем Карлом XII Кость приветствовал его речью на латыни. Кроме того, вместе с Филиппом Орликом он составлял "Договоры и постановления прав и вольностей войсковых Запорожского войска", который в современной Украине стараются выдать за старинную конституцию.Перед избранием Гордиенко кошевым атаманом Запорожской Сечи, вышел указ Петра I о строительстве возле неё в Каменном Затоне крепости с русским гарнизоном. Узнав об этом, кошевой написал царю письмо и в ультимативной форме потребовал отказаться от этих планов. В ответ Пётр послал на Сечь своего представителя боярина Протасова с подарками и приказом принять от казаков присягу на верность. Подарки, в отличие от присяги, казаки приняли, уехал Протасов ни с чем.Вскоре с полей Северной войны, зачастую самовольно, стали возвращаться первые запорожцы. Они рассказывали, что русские войска отбирают у них трофеи, бьют и даже топят. Насколько они соответствовали действительности, сегодня сказать сложно. Но, зная порядки в только формировавшейся в те годы русской армии, мздоимство её офицеров и переходящую зачастую в неуправляемость непокорность казаков, в том, что могли возникать определенные эксцессы, можно не сомневаться. Якобы именно в это время возникли презрительные прозвища "хохол" (или-за оселедца на головах запорожцев) и "кацап" (как цап – козёл; в смысле – бородатый).Эти рассказы так подействовали на сечевиков, что некоторые из них стали склоняться к идее перехода на сторону шведов. Тогда многие из запорожцев самовольно вернулись на Сечь, а некоторые из них остались в Польше, куда Мазепа также по просьбе Петра направлял казацкие контингенты.Испугавшись, что Пётр может бросить на подавление зарождавшегося бунта непокорных запорожцев войска, гетман написал ему письмо, в котором отмежевался от политики Гордиенко. Мазепа послал на Сечь своих людей, чтобы те от его имени добились отстранения Гордиенко от атаманства. Есть версия, что Мазепа даже хотел подослать к нему убийц, а пока добился, чтобы казаки отобрали у кошевого его булаву и передали её Герасиму Крысе.Однако Крыса держал булаву всего несколько месяцев, в конце того же 1703 года она снова вернулась к Гордиенко. Став кошевым, весной 1704 года он отправил 3 000 запорожцев на захват и уничтожение на Запорожье московских поселений. Казаки сожгли городки по притоку Днепра реке Самаре, Новосергеевский городок, разграбили окрестности Новобогородской крепости, но саму её захватить не смогли, так как не имели тяжёлых пушек. Кроме того, Гордиенко начал атаку на крепость в Каменном затоне.В 1705 году сенат, после переговоров с татарами, перенёс границы Запорожья. Гордиенко протестовал против того, что запорожские земли межуют без участия и согласия Запорожского коша и доказывал, что со времён Витовта граница с татарами начиналась от Старого Очакова и шла берегом моря и лиманом до самого устья Днепра, "где урочище Сто Могил. (…) Да ещё и море было наше, пока с берега конь доставал дно копытами; Днепр же всегда был Запорожский и никаких границ на нём не было". Однако, протесты остались без внимания, татарам достались низы рек Ингула, Висуни и Ингульца, от Буга граница протянулась до места впадения реки Каменки в Днепр. И без того настроенный антироссийcки Гордиенко утвердился в своих взглядах окончательно.Следующие два года кошевыми были ставленники Мазепы, но в 1708 году на Запорожскую Сечь прибыло посольство от мятежных донских казаков атамана Кондратия Булавина. Донцы просили запорожцев помочь им в восстании против Москвы. Однако кошевой атаман Пётр Сорочинский в помощи им отказал и потребовал покинуть Сечь. Тогда на совете казаки сняли Сорочинского и в который раз передали булаву Гордиенко. Но и он тоже отказался помогать Булавину, опасаясь нападений на Сечь Москвы и татар.В результате восстание Булавина русские войска подавили, при участии, в том числе, и казаков гетмана Мазепы и части верных ему запорожцев.В ноябре 1708 года Гордиенко получил от Мазепы письмо с призывом спасать Украину от российской неволи и присоединиться к войскам шведского короля Карла XII. Несмотря на всю прошлую их неприязнь, Гордиенко согласился. В это же самое время он получил и письмо и из Москвы, к которому прилагались денежные вознаграждения. Как и раньше, казаки подарки приняли, но ответ царю Петру отправили крайне нелицеприятный.После этого Гордиенко с тысячей казаков покинул Сечь и отправился к Мазепе, по дороге к нему присоединилось ещё 6 000 казаков, а также гарнизоны крепостей Старый и Новый Кодак, которые прикрывали Сечь от вторжения по Днепру. Однако, за ним пошли далеко не все казаки. Многие, когда поняли, что дело пахнет открытым противостоянием со своими русскими единоверцами, предпочли остаться верными присяге царю – украинское общество в очередной раз раскололось на два лагеря.По пути на соединение со шведами Гордиенко захватил Царичанку. Кроме того, ему удалось рассеять 3-тысячный отряд драгун фельдмаршала Меншикова, из которых около ста были убиты и ещё столько же попали в плен. Командующий русскими войсками стал срочно укреплять гарнизоны в городах по реке Орели. Но Гордиенко разгромил русские подразделения под Келебердой и, воспользовавшись замешательством русского командования, сумел выбить войска из поселений не только по Орели, но и по Ворскле. Так Гордиенко удалось ещё до соединения с Карлом XII, захватить значительную территорию Левобережной Украины. К нему стали присоединятся отряды местных повстанцев, только толку от них было мало, так как уже в то время воевать вилами и косами против ружей было как-то не резон, а огнестрельного оружия и артиллерии катастрофически не хватало.В Диканьке Гордиенко встретился с Мазепой, где он признал его гетманом. Вместе они отправились на соединение с Карлом XII в Великие Будища. Здесь Гордиенко на латыни поклялся королю в верности.В это время русская армия под командованием генерала Карла Рённе по Днепру дошла до Запорожской Сечи и учинила там расправу над казаками. Их успеху поспособствовало, что новый кошевой атаман Сорочинский отправился за помощью к татарам, в которой те, не желая конфликта с Москвой, отказали.У села Соколка, куда Рённе привел 7 000 солдат, в апреле 1708 года состоялась битва, в которой казаки и 3-тысячный отряда шведов под командованием генерала Карла Крузе нанесли русским войскам поражения, хоть Рённе потом и рапортовал об обратном. Но торжество шведов и переметнувшихся к ним казаков было недолгим: в январе подошли войска генерала Петра Яковлева и при поддержке перешедшего на сторону русских казацкого полковника Игната Галагана смогли окончательно разбить казаков и захватить Запорожскую Сечь. Остатки казаков ушли в Днепровские плавни. Русские войска двинулись вдоль Днепра на север на соединение с основными силами. По пути они реквизировали все плавсредства, а какие не могли забрать, те сжигали.8 июля 1709 года состоялась Полтавская битва, результатом которой стал полный разгром шведов вместе с казаками Мазепы и Гордиенко. Они, кстати, в битве участия практически не принимали.Когда большая часть шведской армии была уничтожена или попала в плен, а её остатки побежали к Днепру, вместе с ними рванули и казаки. И вот тут-то и оказалось, что плавсредств катастрофически не хватает. Гордиенко, Мазепа и Карл, конечно, переправились, но вот их войскам пришлось несладко. Конные запорожцы смогли в большинстве своем переплыть Днепр, ухватившись за гривы лошадей. Шведам же и пешим казакам, кто плохо умел плавать, повезло меньше. Многие пытались переплыть реку, используя доски и все что под руку попадется, в результате многие утонули, а кто остался на берегу – попал в плен. Пленных казаков за предательство пытали, а потом, тех, кто выжил, сослали в Сибирь или отправили на строительство Санкт-Петербурга.Гордиенко вместе со шведами и Мазепой отошел в Бендеры, там вскоре гетман и скончался. Порядка 8000 по украинским и 2000 по российским данным казаков-беженцев, собрались в устье реки Каменки, на татарских землях нижнего Поднепровья. Гордиенко не оставалось ничего другого, как тоже податься в Каменку и весной 1711 года его снова избрали кошевым атаманом этого изгнанного со своих земель войска. В том же году Каменскую Сечь разгромил русский экспедиционный корпус, и казаки Гордиенко отошли южнее, где с разрешения создали новую Алешковскую Сечь.В 1714 году турки окружили армию Петра во время её Прутского похода, и царю пришлось выкупать и себя, и свою армию. Гордиенко и пришедший на смену Мазепе гетман Филипп Орлик рассчитывали, что султан потребует от Москвы освобождения всей Украины, однако этого не случилось. Вообще, турки и татары хоть и позволили казакам поселиться на своей земле, но особо разгуляться не давали и внимательно следили, чтобы у них не было пушек.Так Гордиенко и метался на чужбине до последних своих дней. Умер кошевой атаман 20 мая 1733 года на территории нынешней Херсонской области. На его могиле и поныне стоит старинный каменный крест с надгробием.В свете современных событий, когда украинский народ вновь раздираем гражданской войной, в националистических кругах Гордиенко слывет героем и борцом за свободу Украины от "клятых москалей". И не хотят видеть новые "герои", как закончил свои дни предатель Гордиенко, метавшийся меж шведов, татар и турок, которые много чего ему обещали, да только мало что из обещанного делали.

https://ukraina.ru/20230320/1044415608.html

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https://ukraina.ru/20240708/1034313069.html

https://ukraina.ru/20230723/1048142697.html

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Алексей Стаценко

история, история украины, история малороссии, казаки, петр i, мазепа, запорожское казачество, xviii век, швеция