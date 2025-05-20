https://ukraina.ru/20250520/zelenskiy-u-vlasti-uzhe-6-let-kak-izmenilas-ukraina-s-diktatorom-narkomanom-posmotrite-eto-silno--1063270077.html

Зеленский у власти уже 6 лет: как изменилась Украина с диктатором-наркоманом. Посмотрите, это сильно

Зеленский у власти уже 6 лет: как изменилась Украина с диктатором-наркоманом. Посмотрите, это сильно - 20.05.2025 Украина.ру

Зеленский у власти уже 6 лет: как изменилась Украина с диктатором-наркоманом. Посмотрите, это сильно

Украина в этом году отмечает шестую годовщину пребывания у власти нелегитимного Зеленского. Человек успешно представляет пародию на президента с 2019 года. Украина.ру, 20.05.2025

2025-05-20T14:55

2025-05-20T14:55

2025-05-20T14:56

видео

украина

владимир зеленский

президентские выборы

президент

президент украины

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Украина в этом году отмечает шестую годовщину пребывания у власти нелегитимного Зеленского. Человек успешно представляет пародию на президента с 2019 года. Посмотрите это видео, чтобы лучше понять текущую ситуацию на Украине. Авторы сделали акцент на тех обещаниях, которые глава киевского режима давал в 2019 году, и на том, к чему пришла страна под его руководством.

https://ukraina.ru/20250520/ofitserskiy-bunt-vsu-popytki-prorvat-gosgranitsu-rf-i-ostroe-razocharovanie-evropy-glavnoe-na-1300-1063261504.html

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