Зеленский у власти уже 6 лет: как изменилась Украина с диктатором-наркоманом. Посмотрите, это сильно - 20.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250520/zelenskiy-u-vlasti-uzhe-6-let-kak-izmenilas-ukraina-s-diktatorom-narkomanom-posmotrite-eto-silno--1063270077.html
Зеленский у власти уже 6 лет: как изменилась Украина с диктатором-наркоманом. Посмотрите, это сильно
Зеленский у власти уже 6 лет: как изменилась Украина с диктатором-наркоманом. Посмотрите, это сильно - 20.05.2025 Украина.ру
Зеленский у власти уже 6 лет: как изменилась Украина с диктатором-наркоманом. Посмотрите, это сильно
Украина в этом году отмечает шестую годовщину пребывания у власти нелегитимного Зеленского. Человек успешно представляет пародию на президента с 2019 года. Украина.ру, 20.05.2025
2025-05-20T14:55
2025-05-20T14:56
видео
украина
владимир зеленский
президентские выборы
президент
президент украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/14/1063269957_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e4ba46c99aa0a494a87118e51fba7ad1.jpg
Украина в этом году отмечает шестую годовщину пребывания у власти нелегитимного Зеленского. Человек успешно представляет пародию на президента с 2019 года. Посмотрите это видео, чтобы лучше понять текущую ситуацию на Украине. Авторы сделали акцент на тех обещаниях, которые глава киевского режима давал в 2019 году, и на том, к чему пришла страна под его руководством.
https://ukraina.ru/20250520/ofitserskiy-bunt-vsu-popytki-prorvat-gosgranitsu-rf-i-ostroe-razocharovanie-evropy-glavnoe-na-1300-1063261504.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/14/1063269957_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5fbce7183ec88b53e66405ba9c7db37c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, украина, владимир зеленский, президентские выборы, президент, президент украины
Видео, Украина, Владимир Зеленский, президентские выборы, президент, президент Украины

Зеленский у власти уже 6 лет: как изменилась Украина с диктатором-наркоманом. Посмотрите, это сильно

14:55 20.05.2025 (обновлено: 14:56 20.05.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
Украина в этом году отмечает шестую годовщину пребывания у власти нелегитимного Зеленского. Человек успешно представляет пародию на президента с 2019 года.
Посмотрите это видео, чтобы лучше понять текущую ситуацию на Украине. Авторы сделали акцент на тех обещаниях, которые глава киевского режима давал в 2019 году, и на том, к чему пришла страна под его руководством.
Дональд Трамп рассказывает о телефонном разговоре с Владимиром Путиным 19 мая 2025 года
13:00
"Офицерский бунт" ВСУ, попытки прорвать госграницу РФ и "острое разочарование" Европы. Главное на 13:00После разговора с президентом РФ глава Белого дома заявил лидерам Евросоюза, что США не будут вводить против России новые санкции, что стало "острым разочарованием" для европейцев. Офис президента Украины боится "офицерского бунта" ВСУ, поэтому ищет замену нынешнему главкому украинской армии. ВСУ не оставляют попыток вернуться в Курскую область
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоУкраинаВладимир Зеленскийпрезидентские выборыпрезидентпрезидент Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:28Магическая цифра шесть: к годовщине инаугурации Зеленского
15:08Продолжение переговоров — после летней кампании ВС РФ. О чём поговорили Путин и Трамп?
14:55Зеленский у власти уже 6 лет: как изменилась Украина с диктатором-наркоманом. Посмотрите, это сильно
14:51Россия к контактам с Украиной готова, теперь слово за Киевом — Захарова
14:05"Демократия – ффсе!" Выводы из проката президентских выборов в Румынии
13:51Трамп попросил Путина предложить Украине то, с чем можно согласиться - Axios
13:33Ваш вопрос — ответ эксперта Украина.ру Владимира Скачко
13:25"Аж всё свело": Хаматова* призналась, что скучает по России
13:12Теперь у Трампа на Украине три дороги. Какую он выберет, покажет время
13:11Ее место займет ветеран СВО: вологодский губернатор уволил главу муниципалитета за слова ее дочери об СВО
13:02Фотоальбом Победы: генерал, командир 1-го Чехословацкого армейского корпуса Людвик Свобода
13:00Дмитриев рассказал о титанических усилиях Запада, направленных на срыв диалога РФ и США
13:00"Офицерский бунт" ВСУ, попытки прорвать госграницу РФ и "острое разочарование" Европы. Главное на 13:00
12:52"Победа Путина": Европа ошеломлена разговором президента России с Трампом
12:48"Сдают своих России". На Украине начали активно мухлевать с военнопленными
12:25ФСБ перекрыла два канала поставок кокаина в РФ, задержан украинец
12:19Быстрый или долгий срыв? О двух сценариях переговоров с Украиной и целях Запада — Колташов
11:41Железняк обвинил Зеленского в появлении многомиллиардной дыры в бюджете Украины
11:05"Дикие гуси" под Северском и Красноармейском, ВСУ грезят о Курске: фронтовая сводка
10:33Мариуполь: 10 эпизодов войны, которые нельзя забыть, — взгляд из бункера. К 3-й годовщине освобождения
Лента новостейМолния