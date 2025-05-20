https://ukraina.ru/20250520/vash-vopros--otvet-eksperta-ukrainaru-vladimira-skachko-1063262353.html
Ваш вопрос — ответ эксперта Украина.ру Владимира Скачко
Ваш вопрос — ответ эксперта Украина.ру Владимира Скачко - 20.05.2025 Украина.ру
Ваш вопрос — ответ эксперта Украина.ру Владимира Скачко
Дорогие читатели, публикуем ответы на ваши вопросы — острые, прямые, без прикрас. Сегодня — о переговорах и роли США свое экспертное мнение выскажет обозреватель Украина.ру Владимир Скачко.
2025-05-20T13:33
2025-05-20T13:33
2025-05-20T13:33
украина
сша
россия
владимир скачко
владимир путин
украина.ру
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переговоры
переговоры по украине 2025
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/14/1063261348_72:0:1978:1072_1920x0_80_0_0_ee9e05ab42c141a04d88c6d9facf2f76.jpg
Вопрос читателя: "Путин сказал: РФ готова к прямым переговорам с Украиной, без предварительных условий и посредников. Почему тогда в Стамбул летят американцы? Думаю, им стоит заявить прямо сейчас, что в переговорах РФ–Украина посредников не предусмотрено. Пусть не тратят деньги налогоплательщиков США. Это была бы хорошая пощёчина проходимцам вроде Трампа. Он мерзавец — сделку с Украиной заключил, теперь пусть сидит в стороне". Публикуем ответ обозревателя Украина.ру Владимира Скачко: Американцы присутствуют на российско-украинских переговорах в Стамбуле и на других площадках, потому что украинская проблематика рассматривается гораздо шире, чем просто столкновение между российскими и украинскими солдатами. Это часть комплексной проблемы новой глобальной безопасности — на Украине, в Европе и во всём мире. Это первый момент. Если брать глубже, теоретически, то американцам выгодна война на Украине. Может, не в формате тотальной бойни, но как фактор давления на переговорах — она им нужна. С одной стороны, если им не нужна война, они могут предложить России прекратить её — но взамен потребовать что-то себе. Это — игра на торг. А с другой стороны — более мерзкой — война для США решает сразу две задачи: 1. Ослабляет Россию, оттягивая её ресурсы — военные, дипломатические, экономические. 2. Обескровливает Европу, превращая её в стагнационный регион, теряющий самостоятельность. А зачем США, которые исповедуют стратегию управляемого хаоса, отказываться от такого инструмента? Американцы хотят присутствовать, потому что: – во-первых, это инерция мирового гегемона, – а во-вторых — холодный прагматизм: держать под контролем инструмент, который можно использовать в своих национальных интересах. Что они говорят — неважно. Важно, что они делают. Как говорят сами американцы: “Только бизнес. Ничего личного.”
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Ваш вопрос — ответ эксперта Украина.ру Владимира Скачко
Дорогие читатели, публикуем ответы на ваши вопросы — острые, прямые, без прикрас. Сегодня — о переговорах и роли США свое экспертное мнение выскажет обозреватель Украина.ру Владимир Скачко.
Вопрос читателя: "Путин сказал: РФ готова к прямым переговорам с Украиной, без предварительных условий и посредников. Почему тогда в Стамбул летят американцы? Думаю, им стоит заявить прямо сейчас, что в переговорах РФ–Украина посредников не предусмотрено. Пусть не тратят деньги налогоплательщиков США. Это была бы хорошая пощёчина проходимцам вроде Трампа. Он мерзавец — сделку с Украиной заключил, теперь пусть сидит в стороне".
Публикуем ответ обозревателя Украина.ру Владимира Скачко:
Американцы присутствуют на российско-украинских переговорах в Стамбуле
и на других площадках, потому что украинская проблематика рассматривается гораздо шире, чем просто столкновение между российскими и украинскими солдатами. Это часть комплексной проблемы новой глобальной безопасности — на Украине, в Европе
и во всём мире. Это первый момент.
Если брать глубже, теоретически, то американцам выгодна война на Украине. Может, не в формате тотальной бойни, но как фактор давления на переговорах — она им нужна.
С одной стороны, если им не нужна война, они могут предложить России
прекратить её — но взамен потребовать что-то себе. Это — игра на торг.
А с другой стороны — более мерзкой — война для США
решает сразу две задачи:
1. Ослабляет Россию, оттягивая её ресурсы — военные, дипломатические, экономические.
2. Обескровливает Европу, превращая её в стагнационный регион, теряющий самостоятельность.
А зачем США, которые исповедуют стратегию управляемого хаоса, отказываться от такого инструмента? Американцы хотят присутствовать, потому что:
– во-первых, это инерция мирового гегемона,
– а во-вторых — холодный прагматизм: держать под контролем инструмент, который можно использовать в своих национальных интересах.
Что они говорят — неважно. Важно, что они делают. Как говорят сами американцы: “Только бизнес. Ничего личного.”