Ваш вопрос — ответ эксперта Украина.ру Владимира Скачко - 20.05.2025 Украина.ру
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Ваш вопрос — ответ эксперта Украина.ру Владимира Скачко
Ваш вопрос — ответ эксперта Украина.ру Владимира Скачко - 20.05.2025 Украина.ру
Ваш вопрос — ответ эксперта Украина.ру Владимира Скачко
Дорогие читатели, публикуем ответы на ваши вопросы — острые, прямые, без прикрас. Сегодня — о переговорах и роли США свое экспертное мнение выскажет обозреватель Украина.ру Владимир Скачко.
2025-05-20T13:33
2025-05-20T13:33
украина
сша
россия
владимир скачко
владимир путин
украина.ру
чем закончились переговоры
переговоры
переговоры по украине 2025
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Вопрос читателя: "Путин сказал: РФ готова к прямым переговорам с Украиной, без предварительных условий и посредников. Почему тогда в Стамбул летят американцы? Думаю, им стоит заявить прямо сейчас, что в переговорах РФ–Украина посредников не предусмотрено. Пусть не тратят деньги налогоплательщиков США. Это была бы хорошая пощёчина проходимцам вроде Трампа. Он мерзавец — сделку с Украиной заключил, теперь пусть сидит в стороне". Публикуем ответ обозревателя Украина.ру Владимира Скачко: Американцы присутствуют на российско-украинских переговорах в Стамбуле и на других площадках, потому что украинская проблематика рассматривается гораздо шире, чем просто столкновение между российскими и украинскими солдатами. Это часть комплексной проблемы новой глобальной безопасности — на Украине, в Европе и во всём мире. Это первый момент. Если брать глубже, теоретически, то американцам выгодна война на Украине. Может, не в формате тотальной бойни, но как фактор давления на переговорах — она им нужна. С одной стороны, если им не нужна война, они могут предложить России прекратить её — но взамен потребовать что-то себе. Это — игра на торг. А с другой стороны — более мерзкой — война для США решает сразу две задачи: 1. Ослабляет Россию, оттягивая её ресурсы — военные, дипломатические, экономические. 2. Обескровливает Европу, превращая её в стагнационный регион, теряющий самостоятельность. А зачем США, которые исповедуют стратегию управляемого хаоса, отказываться от такого инструмента? Американцы хотят присутствовать, потому что: – во-первых, это инерция мирового гегемона, – а во-вторых — холодный прагматизм: держать под контролем инструмент, который можно использовать в своих национальных интересах. Что они говорят — неважно. Важно, что они делают. Как говорят сами американцы: “Только бизнес. Ничего личного.”
украина
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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1
5
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96
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Украина.ру
1
5
4.7
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, сша, россия, владимир скачко, владимир путин, украина.ру, чем закончились переговоры, переговоры, переговоры по украине 2025
Украина, США, Россия, Владимир Скачко, Владимир Путин, Украина.ру, чем закончились переговоры, переговоры, переговоры по Украине 2025

Ваш вопрос — ответ эксперта Украина.ру Владимира Скачко

13:33 20.05.2025
 
© Украина.ру / коллаж Украина.РуРубрика "Вопрос — Ответ" с экспертами Украина.ру. Владимир Скачко
Рубрика Вопрос — Ответ с экспертами Украина.ру. Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Украина.ру / коллаж Украина.Ру
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Сергей Зуев
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Дорогие читатели, публикуем ответы на ваши вопросы — острые, прямые, без прикрас. Сегодня — о переговорах и роли США свое экспертное мнение выскажет обозреватель Украина.ру Владимир Скачко.
Вопрос читателя: "Путин сказал: РФ готова к прямым переговорам с Украиной, без предварительных условий и посредников. Почему тогда в Стамбул летят американцы? Думаю, им стоит заявить прямо сейчас, что в переговорах РФ–Украина посредников не предусмотрено. Пусть не тратят деньги налогоплательщиков США. Это была бы хорошая пощёчина проходимцам вроде Трампа. Он мерзавец — сделку с Украиной заключил, теперь пусть сидит в стороне".
Публикуем ответ обозревателя Украина.ру Владимира Скачко:
Американцы присутствуют на российско-украинских переговорах в Стамбуле и на других площадках, потому что украинская проблематика рассматривается гораздо шире, чем просто столкновение между российскими и украинскими солдатами. Это часть комплексной проблемы новой глобальной безопасности — на Украине, в Европе и во всём мире. Это первый момент.
Если брать глубже, теоретически, то американцам выгодна война на Украине. Может, не в формате тотальной бойни, но как фактор давления на переговорах — она им нужна.
С одной стороны, если им не нужна война, они могут предложить России прекратить её — но взамен потребовать что-то себе. Это — игра на торг.
А с другой стороны — более мерзкой — война для США решает сразу две задачи:
1. Ослабляет Россию, оттягивая её ресурсы — военные, дипломатические, экономические.
2. Обескровливает Европу, превращая её в стагнационный регион, теряющий самостоятельность.
А зачем США, которые исповедуют стратегию управляемого хаоса, отказываться от такого инструмента? Американцы хотят присутствовать, потому что:
– во-первых, это инерция мирового гегемона,
– а во-вторых — холодный прагматизм: держать под контролем инструмент, который можно использовать в своих национальных интересах.
Что они говорят — неважно. Важно, что они делают. Как говорят сами американцы: “Только бизнес. Ничего личного.”
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