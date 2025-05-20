Для чего боевики ВСУ опять полезли в Курскую область: Гаспарян о главных целях Украины - 20.05.2025 Украина.ру
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Для чего боевики ВСУ опять полезли в Курскую область: Гаспарян о главных целях Украины
Для чего боевики ВСУ опять полезли в Курскую область: Гаспарян о главных целях Украины - 20.05.2025 Украина.ру
Для чего боевики ВСУ опять полезли в Курскую область: Гаспарян о главных целях Украины
Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян рассказал, для чего боевики ВСУ идут на прорыв в Курской области и объяснил, Украина.ру, 20.05.2025
2025-05-20T17:03
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курская область
украина
россия
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Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян рассказал, для чего боевики ВСУ идут на прорыв в Курской области и объяснил, какими могут быть последствия таких действий для других участков фронта.
https://ukraina.ru/20250520/dikie-gusi-pod-severskom-i-krasnoarmeyskom-vsu-grezit-o-kurse-frontovaya-svodka-1063261091.html
курская область
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видео, курская область, украина, россия, вооруженные силы украины, вс рф
Видео, Курская область, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Для чего боевики ВСУ опять полезли в Курскую область: Гаспарян о главных целях Украины

17:03 20.05.2025
 
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Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян рассказал, для чего боевики ВСУ идут на прорыв в Курской области и объяснил, какими могут быть последствия таких действий для других участков фронта.
РСЗО Град группировки Центр ВС РФ на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
11:05
"Дикие гуси" под Северском и Красноармейском, ВСУ грезят о Курске: фронтовая сводкаИностранные, в основном англоязычные, наемники замечены сразу на двух участках фронта: в районе Северска и под Красноармейском (Покровском). ВСУ не оставляют попыток прорваться в Курскую область, а также прилагают усилия к тому, чтобы отбить у ВС РФ село Зверево в Донецкой Народной Республике (ДНР). Однако успеха эти действия противника не имеют
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Заголовок открываемого материала
17:03Для чего боевики ВСУ опять полезли в Курскую область: Гаспарян о главных целях Украины
16:56Над украинцами в США нависла угроза. Трамп готов платить, лишь бы они уехали
16:14Александр Крамаренко: После разговора Трампа и Путина Украина останется один на один с Россией
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