https://ukraina.ru/20250520/dlya-chego-boeviki-vsu-opyat-polezli-v-kurskuyu-oblast-gasparyan-o-glavnykh-tselyakh-ukrainy--1063275081.html
Для чего боевики ВСУ опять полезли в Курскую область: Гаспарян о главных целях Украины
Для чего боевики ВСУ опять полезли в Курскую область: Гаспарян о главных целях Украины - 20.05.2025 Украина.ру
Для чего боевики ВСУ опять полезли в Курскую область: Гаспарян о главных целях Украины
Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян рассказал, для чего боевики ВСУ идут на прорыв в Курской области и объяснил, Украина.ру, 20.05.2025
2025-05-20T17:03
2025-05-20T17:03
2025-05-20T17:03
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Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян рассказал, для чего боевики ВСУ идут на прорыв в Курской области и объяснил, какими могут быть последствия таких действий для других участков фронта.
https://ukraina.ru/20250520/dikie-gusi-pod-severskom-i-krasnoarmeyskom-vsu-grezit-o-kurse-frontovaya-svodka-1063261091.html
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Украина.ру
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