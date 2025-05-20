Для чего боевики ВСУ опять полезли в Курскую область: Гаспарян о главных целях Украины

"Дикие гуси" под Северском и Красноармейском, ВСУ грезят о Курске: фронтовая сводка Иностранные, в основном англоязычные, наемники замечены сразу на двух участках фронта: в районе Северска и под Красноармейском (Покровском). ВСУ не оставляют попыток прорваться в Курскую область, а также прилагают усилия к тому, чтобы отбить у ВС РФ село Зверево в Донецкой Народной Республике (ДНР). Однако успеха эти действия противника не имеют