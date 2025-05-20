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20 мая - день основания Екатеринослава. Один из

20 мая - день основания Екатеринослава. Один из - 20.05.2025 Украина.ру

20 мая - день основания Екатеринослава. Один из

20 мая 1787 года во время путешествия по вновь обретённым российским землям Екатерина Великая заложила первый камень в строительство Преображенского собора на месте, которое вскоре станет губернским городом Екатеринославом. Однако в разные годы жители этого города, несколько раз менявшего имя, отмечали разные годовщины его основания

2025-05-20T16:00

2025-05-20T16:00

2025-05-20T16:00

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днепропетровск

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Украинские историки вспоминают и поселения, раскопанные археологами. Со времён верхнего палеолита на территории этого города селились люди и даже задерживались там надолго. Но лишь после того, как благодаря победам фельдмаршала Миниха граница империи пересекла днепровские пороги, люди стали поселяться в тех краях всерьёз и надолго.Сначала это были сёла – Романково, Тритузное (1740), Мануйловка (1744), будущая родина Л.И. Брежнева Каменское (Днепродзержинск, 1750), Сухачёвка (1770), Диёвка (1775). Возле Кодака появилось селение лоцманов – Лоцманская Каменка (известно с 1750 года), хутор Чапли (с 1760-х), Одинковка (1776). Ныне эти поселения входят в состав Днепра и Каменского, а на месте бывшей казацкой слободы Половицы (1743-95 годы) находится исторический центр Днепропетровска-Екатеринослава.Но как вообще считать момент основания города?С того самого момента, когда было принято решение о закладке или присвоении статуса. Разумеется, при условии его дальнейшего существования на этом месте. Некоторые города, правда, ведут свою историю от появления села или завода, но это, скорей, исключения из общего правила. Так вот, у Екатеринослава есть несколько дат закладки и два присвоения статуса города.В 1775 году Запорожское войско было ликвидировано, его земли переданы в состав Новороссийской губернии с центром в городе Кременчуге, а из самой губернии выделена Азовская. Временно (в 1776-78 годах) резиденцией губернатора, до строительства губернского города, служила Белёвская крепость (ныне город Красноград Харьковской области).Для управления присоединёнными при Анне Иоанновне и осваиваемыми при Елизавете Петровне землями требовался административный центр, который решено было основать в устье реки Кильчень при впадении в реку Самара. Он был основан в 1776 году и назван Екатеринославом в честь императрицы Екатерины II и её небесной покровительницы — святой великомученицы Екатерины Александрийской.Место для нового города выбирал губернатор созданной в феврале 1775 года Азовской губернии Василий Алексеевич Чертков. В его письме Г.А. Потёмкину от 23 апреля 1776 года говорится: "проект на построение губернского города Екатеринослава на речке Кильчене, недалеко от впадения её в реку Самару, с подлежащим планом, профилями, фасадами и со сметами". К письму прилагалась смета строительства города на общую сумму 137 140 рублей 32,5 копейки.Чертков нашел место для губернского города рядом с селением Лошаковка близ существовавшей с аннинских времен Богородицкой крепости, впервые поставленной ещё в 1688 году, но позднее срытой.7 декабря 1972 года в газете "Днепр Вечерний" вышла статья репортера Виктора Фермана "Как установили юбилейную дату", где впервые 1776 год назван датой основания Днепропетровска и провозглашена подготовка к 200-летнему юбилею города. В 1976 году город отметил 200-летний юбилей. И до сих пор принята именно она, несмотря на усилия Института национальной памяти.В городе на Кильчени до 1781 года по проекту выпускника Петербургской Академии Художеств Н.Я. Алексеева были построены крепость, дом губернатора, губернская канцелярия, два училища, церкви, католический костёл, жилые дома, казармы. 20 июля 1778 года Сенат повелел перевести в Екатеринослав губернские учреждения из Белёвской крепости.В 1777 году город уже фиксируется как "живой". Этим годом датируется основание города в работах Александра Егорова "Екатеринославское блукание" (1887), Дмитрия Багалея "Колонизация Новороссийского края и первые шаги его по пути культуры" (1889), "Книжка к плану города Екатеринослава" (1898), в книге Сергея Ревского "Екатеринослав Кильченский" (1974).1778 год как дату основания Екатеринослава предлагают очерк Юрия Немченко "О.С. Пушкін в Катеринославі" (1959), книги "Днепропетровщина: Природа и экономика" (1959), "Россия в эпоху Екатерины Великой" Исабель де Мадариаги (1982). Её же утверждает энциклопедия "Брокгауз и Ефрон" (1894). Раньше всех 1778 год назвал датой основания Екатеринослава "Словарь географический Российского государства, описывающий азбучным порядком" (Москва, 1804, часть 2).А вот что пишет историк Дмитрий Яворницкий, создатель местного музея:"Мая 10 числа 1778 года архиереем Евгением Булгарисом была заложена в указанном месте церковь в память Сошествия Святого Духа на апостолов, которая сооружалась казёнными людьми из казённого леса и была окончена октября 14 дня. В начале июня того же 1778 года губернатор В.А. Чертков перебрался в новый город со всеми отделениями азовской губернской канцелярии.В 1782 году город Екатеринослав считал в себе 2194 души населения, имел четыре церкви — русскую, греческую, католическую и армянскую, имел два училища для детей дворян и разночинцев, которые обучались в них российской грамматике, катехизису, немецкому, французскому и турецкому языкам, затем — арифметике, геометрии, истории, инструментальной и вокальной музыке. Для привлечения в город торговых людей открыты были четыре ярмарки. Кроме того, по воскресным дням дозволено было устраивать торги, на которые приезжали не только окрестные жители, но и продавцы из Крымского полуострова".Город Екатеринослав на этом месте просуществовал недолго. Места оказались нездоровыми, талые воды превращали территорию в болото, люди болели. К тому же его удаленность плохо подходила для функционирования "южной столицы", которую желал видеть Потемкин. Архитектор Матвей Казаков дал экспертное заключение о целесообразности переноса города другое место.В 1783 году указом Екатерины II вместо двух губерний (Азовской и Новороссийской) было создано Екатеринославское наместничество с центром в Кременчуге. Часть губернских учреждений временно перевели в Новые Кайдаки (Кодаки). Чертков же к тому времени был переведен генерал-губернатором в Харьков.Указом от 22 января 1784 года Екатерина II повелела: "Городу под названием Екатеринослав быть по лучшей удобности на правой стороне реки Днепр… там, где укажет его светлость генерал-губернатор Екатеринославский, Саратовский и Астраханский князь Г.А. Потёмкин".Будущий светлейший князь, как писал Яворницкий в своем труде "История города Екатеринослава", "выбрал место для Екатеринослава на правом берегу Днепра, там, где была запорожская слобода Половица, между слободами Новым и Старым Кодаками".Первоначальный Екатеринослав был переименован в уездный город Новомосковск, который также был переведён отсюда — на сей раз выше по р. Самара в 1794 году. Затем освободившиеся земли были отданы немецким колонистам, которые использовали валы крепости как ограждение при выпасе скота. Сейчас на месте Екатеринослава-Кильченского на северо-восточной окраине Днепропетровска сохранились оплывшие крепостные земляные валы.Потёмкин строил планы возведения "Южной Пальмиры". 6 октября 1786 года он подготовил "Начертание города Екатеринослава". Здесь были перечислены главные здания будущего города: "храм великолепный… посвященный Преображению Господню… Судилище наподобие древних базилик… Лавки полукружием на подобие пропилей или преддверия Афинского с биржею и театром по средине. Палаты Государския, где жить и генерал губернатору… Архиепископия… Дом Губернаторской; вице-губернаторской, дом дворянской и аптека…" Эти объекты и постарался начертать на своем генплане французский архитектор Клод Геруа, приглашённый самим Потемкиным.Однако реалии отставали от планов. Первый историограф Новороссии и Екатеринослава архиепископ Гавриил (Розанов) свидетельствовал, что, когда в новоучреждённую Екатеринославскую епархию прибыл в начале января 1787 года Екатеринославский архиепископ Амвросий (Серебренников), сам город ещё не начали строить.20 мая 1787 года Екатерина II, император Священной Римской империи Иосиф II и Потёмкин, ставший полтора месяца спустя светлейшим князем Таврическим, заложили первые камни Преображенского собора, а вместе с ним и всего города. С тех пор Екатеринослав с днепровского правобережья больше никуда не перемещался, а только рос вширь.Иван Старов разработал два варианта генплана Екатеринослава. Первый вариант утвердил князь Потёмкин в 1790 году, а второй, усовершенствованный, – императрица Екатерина II в 1792 году. Основа генплана Старова — это две планировочные оси, пересекающиеся под прямым углом. Зодчий заимствовал принцип древнеримского градостроительства, где большинство городов формировались пересечением двух главных улиц, называвшихся "кардо" и "декуманус". На плане Старова пересекаются "Гульбище Средней улицы" и "большая дорога". Когда Потёмкин скончался в 1791 году, главные идеи архитектора по строительству Екатеринослава были заморожены, и государыня утвердила его в усечённом виде.Что же представлял собой город вскоре после закладки?В 1887 году выходит в свет "Екатеринославский юбилейный листок", посвященный столетию города. В тринадцатом номере этого периодического издания опубликованы воспоминания И.М. Станиславского:"Отец мой, Моисей, в 1790 году прибыл в Екатеринослав из города Станислава в Галиции, по названию которого и присвоил себе фамилию "Станиславский". В то время Екатеринослав представлял скорее деревню, нежели город. Отец мой прибыл сюда со средствами и купил себе дом… Вскоре после этого центр города стал сосредотачиваться на той улице, где теперь мой дом, отец мой купил этот дом в 1805 году за 2550 рублей ассигнациями. В этом доме и родился я, в 1817 году. В то время каменных домов в Екатеринославе не было. Первый каменный дом построил купец Герш Луцкий, тесть Кранцфельда, — тот самый дом, в котором ныне помещается городская управа. На горе, на ярмарочной площади, домов вовсе не было, а был там тогда базар".За время, прошедшее от приезда отца до рождения сына Станиславского, город успел дважды сменить название. При Павле он побыл Новороссийском, а Александр Благословенный вернул ему имя своей любимой бабушки. И просуществовал город как Екатеринослав вплоть до 1926 года, когда стал Днепропетровском. Но это уже тема совсем другой статьи.

https://ukraina.ru/20240502/1023471544.html

https://ukraina.ru/20231016/1050199524.html

https://ukraina.ru/20231105/1050725979.html

https://ukraina.ru/20230520/1046378941.html

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Дмитрий Губин

история, новороссия, екатерина ii, григорий потемкин, xviii век, екатеринослав, история новороссии, днепр, днепропетровск, российская империя