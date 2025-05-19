https://ukraina.ru/20250519/chto-takoe-pischa-zhizni-i-kto-uzhe-10-let-kormit-prifrontovye-regiony-nash-reportazh-iz-donbassa--1063243711.html

Что такое "Пища жизни" и кто уже 10 лет кормит прифронтовые регионы: наш репортаж из Донбасса

Что такое "Пища жизни" и кто уже 10 лет кормит прифронтовые регионы: наш репортаж из Донбасса - 19.05.2025 Украина.ру

Что такое "Пища жизни" и кто уже 10 лет кормит прифронтовые регионы: наш репортаж из Донбасса

Корреспондент Украина.ру Роман Гнатюк провёл один день в роли волонтёра донецкого отделения благотворительного фонда "Пища жизни"

2025-05-19T14:51

2025-05-19T14:51

2025-05-19T14:51

видео

донбасс

роман гнатюк

селидово

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/13/1063243584_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_07564760adc931f1692b0425b036e255.jpg

Уже более 10 лет люди, которых привели к волонтёрской деятельности самые разные пути, кормят людей в наиболее пострадавших, наиболее нуждающихся и наиболее опасных регионах. Для многих такая помощь буквально жизненно необходима. Сегодня вы вместе с нами поучаствуете в раздаче пищи в посёлке городского типа Кураховка, расположенном неподалёку от Селидово и Красноармейска (Покровска). Мы записали для вас весь процесс "от и до" и подготовили большой репортаж об этом. Здесь всё - от приготовления пищи ранним утром до её раздачи и общения с местными жителями.

донбасс

селидово

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, донбасс, роман гнатюк, селидово, видео