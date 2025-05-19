Что такое "Пища жизни" и кто уже 10 лет кормит прифронтовые регионы: наш репортаж из Донбасса - 19.05.2025 Украина.ру
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Что такое "Пища жизни" и кто уже 10 лет кормит прифронтовые регионы: наш репортаж из Донбасса
Что такое "Пища жизни" и кто уже 10 лет кормит прифронтовые регионы: наш репортаж из Донбасса - 19.05.2025 Украина.ру
Что такое "Пища жизни" и кто уже 10 лет кормит прифронтовые регионы: наш репортаж из Донбасса
Корреспондент Украина.ру Роман Гнатюк провёл один день в роли волонтёра донецкого отделения благотворительного фонда "Пища жизни"
2025-05-19T14:51
2025-05-19T14:51
видео
донбасс
роман гнатюк
селидово
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Уже более 10 лет люди, которых привели к волонтёрской деятельности самые разные пути, кормят людей в наиболее пострадавших, наиболее нуждающихся и наиболее опасных регионах. Для многих такая помощь буквально жизненно необходима. Сегодня вы вместе с нами поучаствуете в раздаче пищи в посёлке городского типа Кураховка, расположенном неподалёку от Селидово и Красноармейска (Покровска). Мы записали для вас весь процесс "от и до" и подготовили большой репортаж об этом. Здесь всё - от приготовления пищи ранним утром до её раздачи и общения с местными жителями.
донбасс
селидово
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+7 495 645 66 01
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, донбасс, роман гнатюк, селидово, видео
Видео, Донбасс, Роман Гнатюк, Селидово

Что такое "Пища жизни" и кто уже 10 лет кормит прифронтовые регионы: наш репортаж из Донбасса

14:51 19.05.2025
 
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Корреспондент Украина.ру Роман Гнатюк провёл один день в роли волонтёра донецкого отделения благотворительного фонда "Пища жизни"
Уже более 10 лет люди, которых привели к волонтёрской деятельности самые разные пути, кормят людей в наиболее пострадавших, наиболее нуждающихся и наиболее опасных регионах. Для многих такая помощь буквально жизненно необходима.
Сегодня вы вместе с нами поучаствуете в раздаче пищи в посёлке городского типа Кураховка, расположенном неподалёку от Селидово и Красноармейска (Покровска).
Мы записали для вас весь процесс "от и до" и подготовили большой репортаж об этом. Здесь всё - от приготовления пищи ранним утром до её раздачи и общения с местными жителями.
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