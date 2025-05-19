Военный эксперт Владислав Угольный: России после взятия Богатыря нужно доломать ВСУ в Алексеевке и Комаре - 19.05.2025 Украина.ру
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Военный эксперт Владислав Угольный: России после взятия Богатыря нужно доломать ВСУ в Алексеевке и Комаре
Военный эксперт Владислав Угольный: России после взятия Богатыря нужно доломать ВСУ в Алексеевке и Комаре - 19.05.2025 Украина.ру
Военный эксперт Владислав Угольный: России после взятия Богатыря нужно доломать ВСУ в Алексеевке и Комаре
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный обозреватель, автор одноименного телеграм-канала Владислав Угольный в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-05-19T16:17
2025-05-19T16:17
эксклюзив
россия
днепропетровская область
алексеевка
денис пушилин
вооруженные силы украины
спецоперация
дроны
логистика
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Минобороны РФ официально подтвердило освобождение Богатыря – серьезного укрепрайона ВСУ. В ведомстве пояснили, что благодаря этому успеху в обороне противника на юго-западе Донбасса возникла серьезная брешь. Глава ДНР Денис Пушилин даже не исключил, что киевский режим для латания этой дыры будет вынужден снимать войска с Красноармейского направления, где наши войска освободили Новую Полтавку, которая находится уже за трассой "Покровск-Константиновка". В связи с этим надо понимать следующееМы пока еще не проломили весь укрепрайон ВСУ возле Богатыря. К северу от него противник еще удерживает Алексеевку, которая стоит на стыке наших группировок "Центр" и "Восток" и сдерживает их продвижение. Надеюсь, освобождение Богатыря поможет нам изолировать Алексеевку и быстро ее занять. Если это произойдет, мы сможем выйти на государственную границу и даже зайти в Днепропетровскую область в сторону Новопавловки.К тому же, к южнее Богатыря за противником остаются важные села Отрадное и Комар. Комар – это серьезный логистический центр ВСУ. Его тоже надо занять, чтобы развивать наступление на запад в сторону Днепропетровской области.Что касается освобождения Новой Полтавки и продвижения между Мирноградом и Константиновкой, то это одно из самых наших перспективных направлений. Темпы нашего наступления там регулярно растут. Наверняка именно туда украинское командование будет направлять свои резервы.Если мы выйдем севернее Русин Яра в сторону Долгой Балки, мы с помощью дронов сможем парализовать вражескую логистику на трассе Дружковка-Константиновка. К тому же, мы в перспективе можем выйти и к самой Дружковке. Я не знаю, можно ли уже говорить о Дружковском направлении, но в целом от наших передовых позиций до нее уже 19 километров. И в перспективе это делает украинскую оборону Часов Яра абсолютно бессмысленной. Противнику придется отступать с огромного количества территорий.
https://ukraina.ru/20240720/1056371781.html
https://ukraina.ru/20250515/1063162073.html
россия
днепропетровская область
алексеевка
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, днепропетровская область, алексеевка, денис пушилин, вооруженные силы украины, спецоперация, дроны, логистика
Эксклюзив, Россия, Днепропетровская область, Алексеевка, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Спецоперация, дроны, логистика

Военный эксперт Владислав Угольный: России после взятия Богатыря нужно доломать ВСУ в Алексеевке и Комаре

16:17 19.05.2025
 
© Украина.руВладислав Угольный (СВО)
Владислав Угольный (СВО) - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Украина.ру
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный обозреватель, автор одноименного телеграм-канала Владислав Угольный в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Минобороны РФ официально подтвердило освобождение Богатыря – серьезного укрепрайона ВСУ. В ведомстве пояснили, что благодаря этому успеху в обороне противника на юго-западе Донбасса возникла серьезная брешь. Глава ДНР Денис Пушилин даже не исключил, что киевский режим для латания этой дыры будет вынужден снимать войска с Красноармейского направления, где наши войска освободили Новую Полтавку, которая находится уже за трассой "Покровск-Константиновка". В связи с этим надо понимать следующее
Владислав Угольный интервью
20 июля 2024, 04:45
Владислав Угольный: кто онВоенный обозреватель, автор одноименного телеграм-канала
Мы пока еще не проломили весь укрепрайон ВСУ возле Богатыря. К северу от него противник еще удерживает Алексеевку, которая стоит на стыке наших группировок "Центр" и "Восток" и сдерживает их продвижение. Надеюсь, освобождение Богатыря поможет нам изолировать Алексеевку и быстро ее занять. Если это произойдет, мы сможем выйти на государственную границу и даже зайти в Днепропетровскую область в сторону Новопавловки.
К тому же, к южнее Богатыря за противником остаются важные села Отрадное и Комар. Комар – это серьезный логистический центр ВСУ. Его тоже надо занять, чтобы развивать наступление на запад в сторону Днепропетровской области.
Что касается освобождения Новой Полтавки и продвижения между Мирноградом и Константиновкой, то это одно из самых наших перспективных направлений. Темпы нашего наступления там регулярно растут. Наверняка именно туда украинское командование будет направлять свои резервы.
Если мы выйдем севернее Русин Яра в сторону Долгой Балки, мы с помощью дронов сможем парализовать вражескую логистику на трассе Дружковка-Константиновка. К тому же, мы в перспективе можем выйти и к самой Дружковке. Я не знаю, можно ли уже говорить о Дружковском направлении, но в целом от наших передовых позиций до нее уже 19 километров. И в перспективе это делает украинскую оборону Часов Яра абсолютно бессмысленной. Противнику придется отступать с огромного количества территорий.
Карта СВО
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Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
15 мая, 17:58
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются остановить наступление России на Сумы за счет очень коварных минЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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