https://ukraina.ru/20250519/1063248932.html

Военный эксперт Владислав Угольный: России после взятия Богатыря нужно доломать ВСУ в Алексеевке и Комаре

Военный эксперт Владислав Угольный: России после взятия Богатыря нужно доломать ВСУ в Алексеевке и Комаре - 19.05.2025 Украина.ру

Военный эксперт Владислав Угольный: России после взятия Богатыря нужно доломать ВСУ в Алексеевке и Комаре

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный обозреватель, автор одноименного телеграм-канала Владислав Угольный в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-05-19T16:17

2025-05-19T16:17

2025-05-19T16:17

эксклюзив

россия

днепропетровская область

алексеевка

денис пушилин

вооруженные силы украины

спецоперация

дроны

логистика

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Минобороны РФ официально подтвердило освобождение Богатыря – серьезного укрепрайона ВСУ. В ведомстве пояснили, что благодаря этому успеху в обороне противника на юго-западе Донбасса возникла серьезная брешь. Глава ДНР Денис Пушилин даже не исключил, что киевский режим для латания этой дыры будет вынужден снимать войска с Красноармейского направления, где наши войска освободили Новую Полтавку, которая находится уже за трассой "Покровск-Константиновка". В связи с этим надо понимать следующееМы пока еще не проломили весь укрепрайон ВСУ возле Богатыря. К северу от него противник еще удерживает Алексеевку, которая стоит на стыке наших группировок "Центр" и "Восток" и сдерживает их продвижение. Надеюсь, освобождение Богатыря поможет нам изолировать Алексеевку и быстро ее занять. Если это произойдет, мы сможем выйти на государственную границу и даже зайти в Днепропетровскую область в сторону Новопавловки.К тому же, к южнее Богатыря за противником остаются важные села Отрадное и Комар. Комар – это серьезный логистический центр ВСУ. Его тоже надо занять, чтобы развивать наступление на запад в сторону Днепропетровской области.Что касается освобождения Новой Полтавки и продвижения между Мирноградом и Константиновкой, то это одно из самых наших перспективных направлений. Темпы нашего наступления там регулярно растут. Наверняка именно туда украинское командование будет направлять свои резервы.Если мы выйдем севернее Русин Яра в сторону Долгой Балки, мы с помощью дронов сможем парализовать вражескую логистику на трассе Дружковка-Константиновка. К тому же, мы в перспективе можем выйти и к самой Дружковке. Я не знаю, можно ли уже говорить о Дружковском направлении, но в целом от наших передовых позиций до нее уже 19 километров. И в перспективе это делает украинскую оборону Часов Яра абсолютно бессмысленной. Противнику придется отступать с огромного количества территорий.

https://ukraina.ru/20240720/1056371781.html

https://ukraina.ru/20250515/1063162073.html

россия

днепропетровская область

алексеевка

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2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, россия, днепропетровская область, алексеевка, денис пушилин, вооруженные силы украины, спецоперация, дроны, логистика