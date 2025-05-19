Военный эксперт Владислав Угольный: России после взятия Богатыря нужно доломать ВСУ в Алексеевке и Комаре
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный обозреватель, автор одноименного телеграм-канала Владислав Угольный в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Минобороны РФ официально подтвердило освобождение Богатыря – серьезного укрепрайона ВСУ. В ведомстве пояснили, что благодаря этому успеху в обороне противника на юго-западе Донбасса возникла серьезная брешь. Глава ДНР Денис Пушилин даже не исключил, что киевский режим для латания этой дыры будет вынужден снимать войска с Красноармейского направления, где наши войска освободили Новую Полтавку, которая находится уже за трассой "Покровск-Константиновка". В связи с этим надо понимать следующее
Мы пока еще не проломили весь укрепрайон ВСУ возле Богатыря. К северу от него противник еще удерживает Алексеевку, которая стоит на стыке наших группировок "Центр" и "Восток" и сдерживает их продвижение. Надеюсь, освобождение Богатыря поможет нам изолировать Алексеевку и быстро ее занять. Если это произойдет, мы сможем выйти на государственную границу и даже зайти в Днепропетровскую область в сторону Новопавловки.
К тому же, к южнее Богатыря за противником остаются важные села Отрадное и Комар. Комар – это серьезный логистический центр ВСУ. Его тоже надо занять, чтобы развивать наступление на запад в сторону Днепропетровской области.
Что касается освобождения Новой Полтавки и продвижения между Мирноградом и Константиновкой, то это одно из самых наших перспективных направлений. Темпы нашего наступления там регулярно растут. Наверняка именно туда украинское командование будет направлять свои резервы.
Если мы выйдем севернее Русин Яра в сторону Долгой Балки, мы с помощью дронов сможем парализовать вражескую логистику на трассе Дружковка-Константиновка. К тому же, мы в перспективе можем выйти и к самой Дружковке. Я не знаю, можно ли уже говорить о Дружковском направлении, но в целом от наших передовых позиций до нее уже 19 километров. И в перспективе это делает украинскую оборону Часов Яра абсолютно бессмысленной. Противнику придется отступать с огромного количества территорий.
15 мая, 17:58Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются остановить наступление России на Сумы за счет очень коварных минЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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