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Иван Паскевич: первый после Суворова

Иван Паскевич: первый после Суворова - 19.05.2025 Украина.ру

Иван Паскевич: первый после Суворова

В истории России было всего четыре полных кавалера ордена Св. Георгия: генерал-фельдмаршал светлейший князь Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов-Смоленский; генерал-фельдмаршал князь Михаил Богданович Барклай-де-Толли; генерал-фельдмаршал граф Иван Иванович Дибич-Забалканский и генерал от инфантерии граф Иван Фёдорович Паскевич-Эриванский

2025-05-19T08:00

2025-05-19T08:00

2025-05-19T08:00

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Иван Паскевич родился 19 мая 1782 года в Полтаве, в семье богатого полтавского помещика Фёдора Григорьевича Паскевича.Дед знаменитого военачальника Григорий Иванович Паскевич, прежде чем стать в 1787 году надворным советником, был сперва войсковым, а затем бунчужным товарищем.Для получения дворянского статуса требовалось подтвердить благородное происхождение фамилии. Тогда, видимо, и появилось предание о том, что живший в конце XVII века казак Полтавского полка Фёдор Цаленко был польским шляхтичем. В биографиях фельдмаршала часто встречается упоминание, что его предок состоял в войске Богдана Хмельницкого, но это невозможно чисто хронологически. Его сын Яков носил прозвище Пасько, а внук Иван стал первым Паскевичем.Ивана Паскевича с братом Степаном после начального домашнего образования в 1793 году отправили в столицу — учиться в пажеском корпусе.В 1800 году восемнадцатилетний Иван Паскевич был произведён в поручики лейб-гвардии Преображенского полка и стал флигель-адъютантом императора Павла. Однако его придворная карьера оборвалась, едва начавшись, — на престол взошёл новый император Александр I.Военную карьеру Иван Паскевич начал адъютантом белорусского губернатора Ивана Михельсона, который командовал армией, собранной на западной границе. В 1806 году его войска заняли Молдавское княжество, начав тем самым новую войну с османами.Реальные боевые действия на дунайском театре начались весной 1807 года, и молодой адъютант сразу же отличился под Журжей, за что удостоился своей первой награды — ордена Святого Владимира 4-й степени. Первое боевое крещение Паскевич вскоре получил под Турбатом в составе корпуса другого полтавского дворянина — генерала Милорадовича. За бой под Измаилом он получил золотую шпагу "За храбрость".Уже при новом командующем, генерале Прозоровском, Паскевич совершил несколько рискованных дипломатических визитов в Константинополь и там получил свою первую иностранную награду — орден Полумесяца от самого султана.В русско-турецкую войну Паскевич был серьёзно ранен, назначен командиром полка (Смоленского, затем Витебского), получил в свои 28 лет все максимально возможные для полковника ордена и, наконец, был произведён в генерал-майоры.В 1810 году Паскевич был отозван с турецкого фронта и направлен в Киев, где должен был сформировать новый полк, получивший наименование Орловского. Вскоре он стал одним из лучших пехотных подразделений русской армии. Летом Паскевич получает повышение, став во главе 1-й бригады 26-й пехотной дивизии.Позже молодой генерал тяжело заболел, был при смерти, но уже в начале 1812 года был назначен командовать 26-й пехотной дивизией, помимо его Орловского включавшей в себя еще пять полков: Полтавский, Ладожский, Нижегородский, пехотные и 5-й и 42-й егерские.Отечественную войну дивизия начинала в составе 7-го пехотного корпуса генерала Раевского, входившего во 2-ю Западную армию князя Багратиона. Дивизия Паскевича прикрывала отступление армии в сражении под Салтановкой (где Раевский, по красивой легенде, ходил в атаку с сыновьями), успех в котором сорвал планы французов разбить русские армии порознь.Русские армии объединились под Смоленском, где именно Паскевич предложил дать сражение не в чистом поле, а втянуть противника в городские бои. При Бородино дивизия Паскевича прикрывала батарею Раевского и понесла тяжелейшие потери, а затем, сформированная фактически заново, участвовала в преследовании французов и отличилась под Красным и на Березине.В декабре 1812 году в Вильно Кутузов представил Паскевича царю, как одного из лучших русских генералов.В январе 1813 году Паскевич сменил Раевского и продолжил преследование Наполеона уже во главе корпуса. В Германии он был произведён в генерал-лейтенанты за отличие в Битве народов под Лейпцигом и затем принял командование 2-й Гренадерской дивизией, с которой дошёл до Парижа.После войны Паскевич был поставлен во главе элитной 1-й Гренадерской дивизии, в которой под его началом служил и великий князь Николай Павлович. С тех пор будущий император называл генерала "отцом-командиром".Помимо военной службы Иван Фёдорович проявил себя и как гражданский администратор. Он был направлен царём для разбирательств по т.н. Липецкому делу — крестьянским волнениям, возникшим на почве налоговых злоупотреблений. Паскевич разобрался в ситуации и принял сторону крестьян. А следующим судебным разбирательством, в котором пришлось участвовать генералу, стал суд над декабристами. Новый император назначил его членом трибунала.Ещё до коронации Николая Паскевич был направлен на Кавказ, где начиналась война с Персией.В июле 1826 году персы развернули наступление на Тифлис, а уже в сентябре Отдельный Кавказский корпус Паскевича нанёс шахским войскам решающее поражение при Елизаветполе (совр. г. Гянджа, Азербайджан).Героические страницы войны в Закавказье омрачены конфликтом двух выдающихся русских военачальников — Алексея Ермолова и со временем сменившего его Ивана Паскевича.Денис Давыдов приводит характеристику, которую сообщил в личной беседе Грибоедов: "Паскевич несносный дурак, одаренный лишь хитростью, свойственной хохлам". Сам Давыдов писал: "отличаясь лишь посредственным умом, он, подобно всем землякам своим малороссиянам, обладает необыкновенною хитростью".В марте 1827 года генерал Паскевич был назначен главнокомандующим и наместником в Кавказском крае, сменив Ермолова, а в октябре он взял Эривань и развернул наступление через иранский Азербайджан прямо на Тегеран. Персы запросили мира, который был заключён в селении Туркманчай. Иран признавал все прежние и новые территориальные приобретения России в Закавказье (Эриванское и Нахичеванское ханства) и выплачивал контрибуцию в 20 миллионов рублей.Известие о заключении договора доставил императору Грибоедов, который был автором документа. Паскевич был пожалован титулом графа Ереванского и неслыханных размеров материальным вознаграждением — миллионом рублей ассигнациями.Всего через месяц Паскевич, оставаясь на Кавказе, оказался на новой войне — на этот раз с Турцией. И снова он провёл победоносную кампанию, венцом которой стало взятие Эрзерума — столицы Анатолии. Непосредственным результатом его действий стало присоединение к России Анапы и Поти по Адрианопольскому мирному договору 1829 года.За эту войну Паскевич был награжден орденом Святого Георгия 1-й степени и произведен в генерал-фельдмаршалы. Ему исполнилось 47 лет, а высшие военные и государственные награды Российской империи уже кончились.В 1830 году началось восстание в Царстве Польском. Паскевич разгромил поляков за три месяца — 31 июня 1831 года прибыл к войскам, 26 августа взял штурмом Варшаву, после чего основные силы мятежников были вытеснены в Пруссию. Несмотря на фельдмаршальский чин и солидный возраст, Паскевич при штурме польской столицы находился на передовой и был ранен ядром в плечо.Кампания Паскевича вызвала небывалый патриотический подъем в России и крайне негативную реакцию либералов — как за границей, так и внутри страны.Вдохновившись взятием Варшавы Паскевичем, А.С. Пушкин написал стихотворение "Бородинская годовщина", строки которого местами выглядят как геополитический трактат."Куда отдвинем строй твердынь?За Буг, до Ворсклы, до Лимана?За кем останется Волынь?За кем наследие Богдана?Признав мятежные права,От нас отторгнется ль Литва?Наш Киев дряхлый, златоглавый,Сей пращур русских городов,Сроднит ли с буйною ВаршавойСвятыню всех своих гробов?"За эту победу полководец получил титул светлейшего князя Варшавского и пост наместника Царства Польского, который занимал до конца своих дней.В 1848 году Иван Паскевич вновь выступит с войсками на подавление восстания — на этот раз выручать союзного австрийского императора, против которого поднялась Венгрия. Официальные просьбы о военной поддержке сопровождались слезными мольбами закарпатских русин, которых революционные венгерские националисты первым делом принялись жестоко притеснять.Появление в регионе победоносных русских войск стало толчком к пробуждению русского национального самосознания у закарпатских восточных славян. Поскольку награждать Паскевича в России было уже просто нечем, Николай I приказал воздавать своему любимому полководцу императорские почести.Очередная война с Турцией, начавшаяся в 1853 году, обернулась противостоянием с небывалой европейской коалицией из Великобритании, Франции и Сардинского королевства при фактическом предательстве Австрии и враждебности Пруссии.Первоначальный план императора Николая I предполагал наступление на Балканах вплоть до Константинополя. Именно на этот фронт был направлен в 1854 году 72-летний фельдмаршал. Прибыв к войскам, он вновь лично повел их в наступление и был тяжело контужен под стенами крепости Силистрия. После этого Паскевич был вынужден отбыть в Яссы, но и оттуда руководил войсками дистанционно.Однако кампания очевидно не заладилась. Вскоре русские войска сняли осаду Силистрии, а затем и вовсе оставили Валахию.Эта неудача открыла союзникам путь в Крым. Война была перенесена на русскую землю.Оправившись от контузии, Иван Федорович продолжил управление Царством Польским, но удары преследовали его один за другим. Он тяжело пережил смерть императора, с которым его связывали близкие личные отношения, а сдача Севастополя просто добила старого воина. Он скончался 1 февраля 1856 года в Варшаве.В 2012 году в Полтаве была открыта скромная мемориальная доска. В 2022 году она была демонтирована.

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история, кавказ, запорожское казачество, xix век, русско-турецкая война, история малороссии, полтава, российская империя