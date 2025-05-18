https://ukraina.ru/20250518/zapadnaya-ukraina-za-minuvshuyu-nedelyu-ocherednye-yazykovye-skandaly-i-ravvin-kotoryy-khotel-spasti-1063216891.html

Западная Украина за минувшую неделю: Очередные языковые скандалы и раввин, который хотел спасти уклониста

Западная Украина за минувшую неделю: Очередные языковые скандалы и раввин, который хотел спасти уклониста - 18.05.2025 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Очередные языковые скандалы и раввин, который хотел спасти уклониста

Полиция фабрикует дела в отношении священнослужителей, которые хотят помочь мужчинам уехать за границу. При этом раввин обошёлся штрафом, а вот клирики УПЦ МП могут много лет провести за решёткой.

2025-05-18T06:15

2025-05-18T06:15

2025-05-18T06:54

западная украина за неделю

эксклюзив

украина

западная украина

закарпатье

владимир путин

виктор цой

верховная рада

кабинет министров

"голос"

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В регионе – очередное обострение "языкового вопроса"На прошлой неделе сразу в нескольких областях Западной Украины произошли инциденты, связанные с языковой политикой в ​​государстве. Речь шла как о привычных уже ура-патриотических заявлениях отдельных "активистов", растиражированных СМИ, так и о чисто политических решениях и даже уголовном преследовании за "разжигание межнациональной розни" и "государственную измену".Так, в пятницу, 16 мая, Волынский областной совет поддержал обращение к Верховной Раде и Кабинету Министров Украины о необходимости внесения изменений в законопроект "О профессиональном образовании" в части обучения на языках нацменьшинств, заявив, что эти изменения "создают риски деукраинизации". Инициатором обращения стала фракция националистической партии "Свобода"."Время от времени Верховная Рада принимает законы, которые потенциально опасны для национальной безопасности и суверенитета. В частности, речь идет о законе о профтехобразовании в части обучения на языках нацменьшинств по заявлениям 8 студентов. Я сомневаюсь, что это поможет приобрести благосклонность друзей Путина. Но точно может помочь формированию пятой колонны на Украине", – заявил на сессии первый заместитель председателя Волынского облсовета Юрий Полищук, который сейчас фактически руководит работой этого органа местного самоуправления."В то время, когда украинский народ героически борется за свою свободу и независимость, вопрос поддержки и развития государственного языка приобретает особое значение. Язык – это не только средство коммуникации. Это оружие, формирующее национальное сознание, укрепляющее связь поколений и укрепляющее нашу устойчивость перед угрозами. Считаем, что предложенная в законопроекте норма о возможности обучения на языках национальных меньшинств, если этого пожелает группа студентов и примет решение учредитель заведения, создает угрозу размывания статуса украинского языка в образовательном процессе. Такое решение идет вразрез с действующим законодательством Украины, которое четко закрепляет обязательное применение украинского языка в образовательном процессе", – говорится в обращении депутатов Волынского облсовета.Они также предложили изъять положение, позволяющее проведение образовательного процесса на языках национальных меньшинств в учреждениях профессионального образования. "Образование на Украине должно осуществляться исключительно на государственном языке – на украинском. Это не просто формальный вопрос, а принципиальная основа сохранения нашей национальной идентичности, единства и безопасности", – говорится в документе.Стоит отметить, что соответствующие изменения в закон были внесены по требованию Европейского Союза, и украинские чиновники даже представляли их венгерской стороне как якобы "уважение к национальным меньшинствам на Украине". Однако в условиях очередного резкого ухудшения отношений между Киевом и Будапештом вряд ли в Венгрии будут реагировать на решения депутатов из Волыни – это всё же не Закарпатье, где живет автохтонная венгерская община. Правда, и среди закарпатских ура-патриотов хватает тех, кто готов убить за слово на иностранном языке. Пока это касается преимущественно русского языка, однако начав, можно не остановиться.К примеру, киевское издание "Украинская правда" опубликовало интервью с уроженцем Закарпатья, 23-летним ветеринаром Николаем Руснаком, который называет себя "парамедиком-добровольцем без официального статуса, льгот или обеспечения от государства". Интервью перепечатали также закарпатские СМИ, его название – "Еду в такси после ранения, а там играет русский шансон". Продолжение истории от ветеринара: "Говорю водителю: "Переключите", а он: "Да мне батя в детстве включал, вот я и слушаю". Мне всё равно, что слушал твой отец! Не может в стране, где ракеты убивают детей, играть эта хрень. Я бы очень не хотел возвращаться в общество, где нет элементарного уважения к людям, прошедшим войну". Закарпатские комментаторы, как правило, одобрительно отнеслись к позиции своего земляка.Еще одна профессиональная "борцица" за украинский язык, депутат Верховной Рады от Львова Наталья Пипа 16 мая похвасталась тем, что по ее доносу открыто уголовное производство в отношении блоггерши Анны Алхим (Буряченко). "Подала депутатское обращение в Службу безопасности и Национальную полицию из-за угрозы национальной безопасности. Требую расследования, предоставления правовой оценки и немедленной жесткой реакции", – написала Пипа. По словам депутата от партии "Голос", действия блоггерши противозаконны, она презирает Украину и распространяет нарративы российской пропаганды.Блогерша неоднократно заявляла, что требования разговаривать на украинском нарушают ее права и являются нацизмом по отношению к русскоязычным, а жителей Западной Украины назвала "заводом дебилов". Алхим также критиковала песни на украинском и признавалась, что предпочитает русские песни. А поводом для нового скандала и доноса стало её поведение на недавней вечеринке: девушку попросили спеть песню на украинском языке, однако она отказалась, закатила глаза и искривила лицо.После доноса депутата Департамент коммуникаций Национальной полиции сообщил: "Относительно Анны Буряченко открыли три уголовных производства по трём статьям – 111, 161 и 346 Уголовного кодекса Украины". Напомню, статья 161 – это "разжигание межнациональной розни", а статья 111 – "государственная измена", за нее можно получить даже пожизненное заключение.Это очевидный "карьерный рост" Пипы, ведь раньше депутат могла похвастаться только административным арестом подростка из Одессы за "хулиганство" два года назад. Вся "вина" парня заключалась в том, что он пел на улице Львова песни Виктора Цоя, – однако по доносу Пипы (кстати, у нее самой есть малолетние дети) его на несколько дней бросили за решетку.Раввин Черновицкой области обещал переправить уклониста за границуНа прошлой неделе стало известно о весьма странном решении Черновицкого районного суда по делу гражданина Израиля, главного раввина Черновицкой области и председателя правления Иудейской религиозной общины Буковины Менахема Глицнштейна. Тот за круглую сумму обещал помочь выехать в Израиль родственнику своей черновицкой знакомой, мужчине мобилизационного возраста, однако осудили раввина не за попытку незаконной переправки людей через границу, а за мошенничество, причем священнослужитель признал вину и раскаялся.Согласно материалам дела, к главному раввину Черновицкой области в конце 2024 года обратилась знакомая с просьбой помочь в выезде ее родственнику в Израиль (то есть, очевидно, речь шла о постоянной посетительнице синагоги). Следователи выяснили, что она якобы не знала, как проходит процедура выезда за границу, поэтому полностью полагалась на авторитет Глицнштейна."Обвиняемый решил этим воспользоваться, и путем злоупотребления доверием незаконно завладеть её деньгами, не собирался совершать никаких действий, направленных на помощь или содействие в выезде мужчины за пределы Украины", – говорится в материалах суда. После того, как раввин получил 10 тысяч долларов от женщины в кабинете синагоги, его задержали полицейские.Во время судебного заседания Глицнштейн свою вину признал полностью и объяснил, что к нему ежедневно обращаются за помощью и советом, в том числе и потерпевшая. Однако он подчеркнул, что не мог реально помочь мужчине уехать за границу, и не планировал этого делать. Сначала дело квалифицировали как незаконную переправку людей через границу, однако впоследствии изменили на обвинения в мошенничество. Никакой меры пресечения для раввина не избирали."Потерпевшая" не явилась в суд, подав заявление об отсутствии претензий к обвиняемому и просьбе рассматривать дело без её участия. Суд признал нецелесообразным детальное исследование доказательств, поскольку обвиняемый и стороны не оспаривали обстоятельства дела. Был проведен допрос Глицнштейна, исследованы письменные доказательства, характеризующие его личность, и учтено заявление потерпевшей.Учитывая искреннее раскаяние, сотрудничество со следствием и факт, что на иждивении у раввина находится шестеро несовершеннолетних детей, суд решил назначить ему не тюремное наказание, а штраф. Следовательно, Менхаем Глицнштейн должен оплатить 413 тысяч гривен, он освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком. Суд также снял арест с его автомобилей Mazda CX-7 и Toyota Sienna.Несмотря на приговор суда, Менхаем Глицнштейн продолжает возглавлять иудейскую религиозную общину Буковины. Судя по всему, дело не только в том, что он принадлежит чрезвычайно влиятельной ветви иудаизма – Любавичских хасидов (ХАБАД), но и в очевидной фабрикации дела со стороны украинских правоохранителей.Подобные дела они фабрикуют и в отношении священнослужителей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), однако им приходится куда труднее, чем буковинскому раввину. Так, 12 мая в Закарпатье суд взял под стражу 62-летнего священника и 43-летнего диакона УПЦ МП, якобы причастных к организации незаконной переправки военнообязанных мужчин через государственную границу Украины. Им грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.Как сообщили в полиции Закарпатской области, клириков задержали в селе Великие Комяты Береговского района сразу после получения ими 10 тысяч долларов от уклониста за трансфер в Румынию в обход официальных пунктов пропуска. То есть совпадает не только способ провокации, но и сумма, которую "подсадные утки" полицейских предлагают священнослужителям.Воловецкий районный суд избрал священнику и диакону УПЦ МП меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога в размере 243 и 212 тысяч гривен. Поскольку их община ощутимо беднее, чем буковинские иудеи, клирики пока остаются за решеткой.О причинах и особенностях украинской русофобии - в статье Вана Чарльза "Мир после СВО и четыре психо-политических источника роста русофобии"

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