Рожин назвал ключ к дальнейшему продвижению ВС РФ на поле боя - 18.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250518/rozhin-nazval-klyuch-k-dalneyshemu-prodvizheniyu-vs-rf-na-pole-boya-1063194541.html
Рожин назвал ключ к дальнейшему продвижению ВС РФ на поле боя
Рожин назвал ключ к дальнейшему продвижению ВС РФ на поле боя - 18.05.2025 Украина.ру
Рожин назвал ключ к дальнейшему продвижению ВС РФ на поле боя
Ключ к дальнейшему продвижению российской армии — кратное увеличение применения российских дронов, выбивание вражеских операторов БПЛА, изоляция поля боя и прерывание логистики
2025-05-18T06:30
2025-05-18T06:30
новости
россия
украина
вс рф
бпла
дроны
беспилотники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/10/1063179445_0:119:3217:1929_1920x0_80_0_0_7183d97a441f1a91d3abc66b485d0135.jpg
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.По его словам, сейчас армия РФ борется с вражескими дронами разными способами.Он отметил, что в этом противостоянии снаряд резко превосходит броню. Дроны обеим сторонам с каждым разом будут создавать все больше трудностей, подчеркнул собеседник издания.“И ключ к дальнейшему продвижению — кратное увеличение применения наших дронов, выбивание вражеских операторов БПЛА, изоляция поля боя и прерывание логистики”, — резюмировал Рожин.Полный текст интервью Бориса Рожина: ВС РФ на фоне происходящего в Стамбуле охватывают Покровск и отправляют Украине "Бандероли" читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250514/v-sto-raz-bolshe-chem-god-nazad-veseushnik-pozhalovalsya-na-roi-rossiyskikh-dronov--1063127140.html
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/10/1063179445_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_b28642737245a31f893dace06a86815a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, вс рф, бпла, дроны, беспилотники
Новости, Россия, Украина, ВС РФ, БПЛА, дроны, беспилотники

Рожин назвал ключ к дальнейшему продвижению ВС РФ на поле боя

06:30 18.05.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРСЗО "Град" группировки "Центр" ВС РФ на Красноармейском направлении СВО
РСЗО Град группировки Центр ВС РФ на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Ключ к дальнейшему продвижению российской армии — кратное увеличение применения российских дронов, выбивание вражеских операторов БПЛА, изоляция поля боя и прерывание логистики
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.
По его словам, сейчас армия РФ борется с вражескими дронами разными способами.
“Есть свой РЭБ. Какой-то эффективный, какой-то — нет. К тому же, оптоволоконным дронам и дронам с машинным зрением на РЭБ вообще плевать. Поэтому остаются средства защиты вроде козырьков, "мангалов", сеток бойцов с ружьями или ружьями-излучателями, чтобы сажать обычные квадрокоптеры”, — пояснил эксперт.
Он отметил, что в этом противостоянии снаряд резко превосходит броню. Дроны обеим сторонам с каждым разом будут создавать все больше трудностей, подчеркнул собеседник издания.
“И ключ к дальнейшему продвижению — кратное увеличение применения наших дронов, выбивание вражеских операторов БПЛА, изоляция поля боя и прерывание логистики”, — резюмировал Рожин.
Расчет БПЛА ВС РФ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
14 мая, 17:06
"В сто раз больше, чем год назад": вэсэушник пожаловался на рои российских дронов Российские войска стали применять дроны целыми роями, используя в "сотни" раз больше БПЛА, чем год назад. Такое заявление 14 мая сделал экс-депутат Верховной Рады, военнослужащий Украины Егор Фирсов. Его слова приводит издание "Страна.ua"
Полный текст интервью Бориса Рожина: ВС РФ на фоне происходящего в Стамбуле охватывают Покровск и отправляют Украине "Бандероли" читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаВС РФБПЛАдроныбеспилотники
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:15Франция обещает "Задушить Россию", "пакетчица" Кая Каллас угрожает санкциями, а что на самом деле?
08:00Психолог Татьяна Белкина: Самое главное – это ловушка двойная
08:00"Русский танк", который не был танком: 110 лет "Вездеходу" Пороховщикова
07:45Симптоматика схожая: Вассерман о “наркотиках” Макрона и Мерца
07:30"Они это замутили": Кочетков о виновниках украинского конфликта
07:15Переговоры тут не причем: Анпилогов объяснил, почему продвижение ВС РФ замедлилось
07:00"Власть Зеленского начинает шататься". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране
06:45Бабич: “трусливый” Макрон поменял риторику не от хорошей жизни
06:30Рожин назвал ключ к дальнейшему продвижению ВС РФ на поле боя
06:15Западная Украина за минувшую неделю: Очередные языковые скандалы и раввин, который хотел спасти уклониста
06:00Бабич объяснил, почему России и Украине не удастся провернуть сценарий корейской заморозки
05:45Иванов: в территориальных вопросах Украина может пойти по пути Японии
05:30Вассерман объяснил, как война на Украине поможет избавиться от Трампа
05:15Фронтовые дроны подарили ВС РФ преимущество: Анпилогов о продвижении российской армии
18:36Россия и США договариваются, на Украине теряют сон. Итоги 17 мая
17:37Армия РФ создает мешок в районе Елизаветовки и усиливает давление в Константиновке. Фронтовая сводка
17:32"Лбом о бетонную стену". Что говорят украинские военные о ситуации на фронте
17:15Сальдо: вылазки ВСУ у Антоновского моста в Херсонской области обречены
17:15Мир после СВО и четыре психо-политических источника роста русофобии
16:32Спецоперация на минувшей неделе. Армия РФ давит на всех направлениях, но с учетом реалий современного боя
Лента новостейМолния