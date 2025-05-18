Рожин назвал ключ к дальнейшему продвижению ВС РФ на поле боя
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРСЗО "Град" группировки "Центр" ВС РФ на Красноармейском направлении СВО
Ключ к дальнейшему продвижению российской армии — кратное увеличение применения российских дронов, выбивание вражеских операторов БПЛА, изоляция поля боя и прерывание логистики
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.
По его словам, сейчас армия РФ борется с вражескими дронами разными способами.
“Есть свой РЭБ. Какой-то эффективный, какой-то — нет. К тому же, оптоволоконным дронам и дронам с машинным зрением на РЭБ вообще плевать. Поэтому остаются средства защиты вроде козырьков, "мангалов", сеток бойцов с ружьями или ружьями-излучателями, чтобы сажать обычные квадрокоптеры”, — пояснил эксперт.
Он отметил, что в этом противостоянии снаряд резко превосходит броню. Дроны обеим сторонам с каждым разом будут создавать все больше трудностей, подчеркнул собеседник издания.
“И ключ к дальнейшему продвижению — кратное увеличение применения наших дронов, выбивание вражеских операторов БПЛА, изоляция поля боя и прерывание логистики”, — резюмировал Рожин.
14 мая, 17:06"В сто раз больше, чем год назад": вэсэушник пожаловался на рои российских дронов Российские войска стали применять дроны целыми роями, используя в "сотни" раз больше БПЛА, чем год назад. Такое заявление 14 мая сделал экс-депутат Верховной Рады, военнослужащий Украины Егор Фирсов. Его слова приводит издание "Страна.ua"
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