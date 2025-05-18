Рожин назвал ключ к дальнейшему продвижению ВС РФ на поле боя

"В сто раз больше, чем год назад": вэсэушник пожаловался на рои российских дронов

Российские войска стали применять дроны целыми роями, используя в "сотни" раз больше БПЛА, чем год назад. Такое заявление 14 мая сделал экс-депутат Верховной Рады, военнослужащий Украины Егор Фирсов. Его слова приводит издание "Страна.ua"