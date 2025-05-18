Переговоры тут не причем: Анпилогов объяснил, почему продвижение ВС РФ замедлилось - 18.05.2025 Украина.ру
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Переговоры тут не причем: Анпилогов объяснил, почему продвижение ВС РФ замедлилось
Переговоры тут не причем: Анпилогов объяснил, почему продвижение ВС РФ замедлилось - 18.05.2025 Украина.ру
Переговоры тут не причем: Анпилогов объяснил, почему продвижение ВС РФ замедлилось
Никакого торможения боевых операций не было. Были объективные факторы: затянувшаяся распутица из-за дождливой холодной весны и логистические вопросы, которые нужно было решать созданием защищенных коридоров
2025-05-18T07:15
2025-05-18T07:15
новости
россия
днепропетровск
алексей анпилогов
украина.ру
вс рф
переговоры
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов.По его словам, переговоры никак не повлияли на боевые действия. Создание защищенных коридоров для решения логистических вопросов уже начало приносить свои плоды, отметил эксперт. Он заявил, что сейчас большое количество этих коридоров прикрыто защищенными сетями и средствами РЭБ.Он подчеркнул, что ВС РФ проделали большой объем инженерных и организационных мероприятий в тылу, которые и дальше будут проводиться, чтобы следовать за наступающей армией России.“А этот оперативный тыл не может меняться так же быстро, как меняется линия соприкосновения при успешных прорывах наших вооруженных сил”, — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Россия подтянула тылы и обходит стены украинских дронов по всему фронту читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250504/statsenko-mizernoe-prodvizhenie-vs-rf-opredelyaet-buduschee-rossii-na-sotni-let-1062841182.html
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новости, россия, днепропетровск, алексей анпилогов, украина.ру, вс рф, переговоры
Новости, Россия, Днепропетровск, Алексей Анпилогов, Украина.ру, ВС РФ, переговоры

Переговоры тут не причем: Анпилогов объяснил, почему продвижение ВС РФ замедлилось

07:15 18.05.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРСЗО "Град" группировки "Центр" ВС РФ на Красноармейском направлении СВО
РСЗО Град группировки Центр ВС РФ на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Никакого торможения боевых операций не было. Были объективные факторы: затянувшаяся распутица из-за дождливой холодной весны и логистические вопросы, которые нужно было решать созданием защищенных коридоров
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов.
По его словам, переговоры никак не повлияли на боевые действия. Создание защищенных коридоров для решения логистических вопросов уже начало приносить свои плоды, отметил эксперт. Он заявил, что сейчас большое количество этих коридоров прикрыто защищенными сетями и средствами РЭБ.
“Это очень серьезные инвестиции в тыловое обеспечение, без которых эффективное движение вперед невозможно. Кроме того, мы запустили железнодорожные ветки до станций, которые служат сейчас нашими основными логистическими узлами”, — отметил Анпилогов.
Он подчеркнул, что ВС РФ проделали большой объем инженерных и организационных мероприятий в тылу, которые и дальше будут проводиться, чтобы следовать за наступающей армией России.
“А этот оперативный тыл не может меняться так же быстро, как меняется линия соприкосновения при успешных прорывах наших вооруженных сил”, — заключил собеседник издания.
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Стаценко: мизерное продвижение ВС РФ определяет будущее России на сотни летЕсли бы продвижение армии РФ на фронте было более динамично, у России были бы огромные перспективы получить больше влияния в будущем переустройстве. Но, к сожалению, продвижение ВС РФ мизерное. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и публицист Алексей Стаценко
Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Россия подтянула тылы и обходит стены украинских дронов по всему фронту читайте на сайте Украина.ру.
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