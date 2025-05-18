Переговоры тут не причем: Анпилогов объяснил, почему продвижение ВС РФ замедлилось
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРСЗО "Град" группировки "Центр" ВС РФ на Красноармейском направлении СВО
Никакого торможения боевых операций не было. Были объективные факторы: затянувшаяся распутица из-за дождливой холодной весны и логистические вопросы, которые нужно было решать созданием защищенных коридоров
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов.
По его словам, переговоры никак не повлияли на боевые действия. Создание защищенных коридоров для решения логистических вопросов уже начало приносить свои плоды, отметил эксперт. Он заявил, что сейчас большое количество этих коридоров прикрыто защищенными сетями и средствами РЭБ.
“Это очень серьезные инвестиции в тыловое обеспечение, без которых эффективное движение вперед невозможно. Кроме того, мы запустили железнодорожные ветки до станций, которые служат сейчас нашими основными логистическими узлами”, — отметил Анпилогов.
Он подчеркнул, что ВС РФ проделали большой объем инженерных и организационных мероприятий в тылу, которые и дальше будут проводиться, чтобы следовать за наступающей армией России.
“А этот оперативный тыл не может меняться так же быстро, как меняется линия соприкосновения при успешных прорывах наших вооруженных сил”, — заключил собеседник издания.
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