https://ukraina.ru/20250518/1046197087.html

"Русский танк", который не был танком: 110 лет "Вездеходу" Пороховщикова

"Русский танк", который не был танком: 110 лет "Вездеходу" Пороховщикова - 18.05.2025 Украина.ру

"Русский танк", который не был танком: 110 лет "Вездеходу" Пороховщикова

Ещё 10-20 лет назад среди военных теоретиков модными были рассуждения относительно того, что танки устарели, в условиях обилия противотанковых средств они не могут быть эффективными. Даже в последние годы слышались заявления, что "джавелины" (уже подзабытые) и БПЛА нивелируют превосходство российской армии в танках

2025-05-18T08:00

2025-05-18T08:00

2025-05-18T07:54

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Однако СВО наглядно показало – без танка эффективные наступательные действия по-прежнему невозможны. Лёгкая бронетехника их ни в коей мере не заменяет. Если танки и выйдут из моды, то не сейчас.Днём рождения российского танка считается 18 мая 1915 года, когда начались ходовые испытания "Вездехода" русского изобретателя, мастера Русско-Балтийского машиностроительного завода в Риге Александра Пороховщикова. Правда, танком эта машина не была, да и вообще эта авантюрная история ждёт своих Ильфа и Петрова.Пороховщиков (кстати — дед замечательного советского актёра Александра Шалвовича Пороховщикова) был типичным для своего времени изобретателем, который занимался самыми разнообразными проектами — автомобилями, самолётами… В 1919-1923 годах выпускались учебные самолёты его конструкции — П-IV бис, П-IV 2бис, П-VI бис. Он изготовил собственную композитную броню — два слоя специально закалённого котельного железа с прокладкой из морской травы (при испытаниях выяснилось, что эффект от войлока ровно такой же, а сама броня ни в чём не превосходит обычную, цельную).В августе 1914 года Пороховщиков обратился в ставку Верховного главнокомандования и в Особый комитет по усилению флота, обещая создать вездеходную машину на гусеничном ходу.В январе 1915 года он представил чертежи и смету постройки боевой машины, называемой "Вездеход". Ему было выделено финансирование (почти 10 тыс. рублей), а также 50 солдат и рабочих.В мае 1915 года машина была построена. Её длина составляла 3,6 метра, ширина — 2, а высота — 1,5 метра. Вес предполагался равным 3,5-4,0 тонны, экипаж — 1 человек. Двигатель мощностью 10 лошадиных сил обеспечивал скорость 25 и даже 40 км/ч. Последняя цифра представляется нереальной, и как именно первая была достигнута — вопрос. Похоже, что под уклон.Самым интересным в машине была ходовая часть. У "Вездехода" была одна широкая гусеница из прорезиненной ткани, натянутая на четыре полых барабана. Для поворота использовались два колеса, размещённые спереди. Машина была колёсно-гусеничной — на шоссе передний нижний барабан поднимался, и машина катилась на заднем барабане и двух управляемых колёсах. На грунте машина должна была поворачивать при помощи тех же колёс, которые работали, как рули у корабля. Естественно, из этой задумки ничего не вышло — в мягком грунте колёса вязли без какого-либо эффекта. На практике машина поворачивалась оглоблей, которой водитель упирался в землю. Изобретатель сделал корпус водонепроницаемым, но испытания на воде не проводились.В целом, по итогам испытаний было сочтено, что "при движении по обычной дороге "Вездеход" перед обычным автомобилем не имеет никаких преимуществ, а, наоборот, имеет только недостатки, как-то: отсутствие дифференциала, наличие одной ленты вместо двух и прочее, а при движении по рыхлой почве автомобиль вовсе не пойдёт, ввиду наличия массы различных препятствий, вытекающих из несовершенства конструкции, неминуемого проскальзывания ленты по барабану и невозможности поворотов".Новый интерес к "Вездеходу" возник после того, как 8 октября 1916 года газета "Новое время" напечатала заметку о первом боевом применении британских танков на Сомме. Уже 12 октября Пороховщиков опубликовал в той же газете статью "Сухопутный флот — русское изобретение". В ней утверждалось, что разработанный автором "Вездеход" — первый образец танка, и только косность военного ведомства не дала запустить его изобретение в производство раньше, чем английскую "лохань" (так тогда переводили английское слово "tank").В январе 1917 года Пороховщиков представил новый проект, в котором были уже четыре колеса сравнительно большого диаметра. При движении на колесах барабан с гусеницей земли не касался. Также у этой машины была башня оригинальной конструкции с пулемётом. Но и этот проект поддержки не получил.После Великой Отечественной войны, на волне борьбы с безродным космополитизмом, теория Пороховщикова оказалась востребованной советской пропагандой. Правда, его фамилию вспомнили не сразу — он был расстрелян по обвинению в шпионаже и антисоветской агитации в июле 1941 года и реабилитирован только в 1955-м.Появились совершенно фантастические сведения о намерении установить пулемётное вооружение в башне (это нововведение планировалось на второй версии машины, но она дошла только до стадии описания) и даже… бортовые фрикционы! Об этом, кстати, можно и в "Википедии" прочитать, хотя зачем, простите, нужны фрикционы машине с одной (!) гусеницей? Утверждалось и то, что корпус "Вездехода" был бронирован, хотя никаких сведений об этом в результатах испытаний нет, а броня Пороховщикова испытывалась на обычном автомобиле.В 1979 году журнал "Техника-молодёжи" предложил даже такую вот реконструкцию внешности "Вездехода" с башней, в которой мог бы поместиться второй член экипажа. Это чистый вымысел замечательного художника Михаила Петровского – ничего такого в описаниях "Вездехода" от участников событий нет, а оригинальные чертежи и эскизы, увы, не найдены.По сей день "Вездеход" фигурирует в популярной литературе как первый танк, хотя на самом деле это был именно вездеход, проект же танка (впрочем, неудачный) появился у Пороховщикова уже после боевого использования английских машин. Тогда уж первым вездеходом был полугусеничный трактор Хольта, серийно выпускавшийся с 1892 года.***Между тем, машины, которые признанно считаются первыми танками – британские Mark I (испытания начались в январе 1916 года), всё же имеют отношение к России, пусть и косвенное. В видах секретности их официально именовали баками (танками) для воды, предназначенными для России. Чтобы ввести в заблуждение кайзеровскую разведку, на них даже делали путанные кириллические надписи.Обратите внимание на колёса сзади – их назначение было таким же, как в "Вездехода". Очень быстро выяснилось, что они не увеличивают манёвренность машины, а притормаживание одной гусеницы по тракторному эффективнее.

https://ukraina.ru/20230915/1049306972.html

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история, военная техника, танки, россия, российская империя, первая мировая война