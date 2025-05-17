https://ukraina.ru/20250517/s-kem-zelenskiy-poskandalil-iz-za-narkotikov-i-chto-v-itoge-tsarv-o-tom-chto-skryvayut-na-ukraine-1063208575.html

С кем Зеленский поскандалил из-за наркотиков и что в итоге: Царёв о том, что скрывают на Украине

С кем Зеленский поскандалил из-за наркотиков и что в итоге: Царёв о том, что скрывают на Украине - 17.05.2025 Украина.ру

С кем Зеленский поскандалил из-за наркотиков и что в итоге: Царёв о том, что скрывают на Украине

В контексте "кокаинового скандала" с участием Макрона и Мерца депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв, комментируя эту тему в интервью... Украина.ру, 17.05.2025

2025-05-17T14:05

2025-05-17T14:05

2025-05-17T14:05

видео

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владимир зеленский

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киев

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В контексте "кокаинового скандала" с участием Макрона и Мерца депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв, комментируя эту тему в интервью Украина.ру, вспомнил интересную историю. Во время последних президентских выборов на Украине Владимир Зеленский и Пётр Порошенко* обвинили друг друга в употреблении наркотических веществ. Как это было и чем закончился тот скандал? Олег Царёв поделился инсайдерской информацией. *В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов ТГ-канал Олега Царёва: https://t.me/olegtsarov

https://ukraina.ru/20250517/proval-i-katastrofa-kak-zapadnye-smi-otreagirovali-na-peregovory-v-stambule-i-isteriku-zelenskogo-1063207862.html

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видео, украина, олег царев, петр порошенко, владимир зеленский, верховная рада, киев