С кем Зеленский поскандалил из-за наркотиков и что в итоге: Царёв о том, что скрывают на Украине - 17.05.2025 Украина.ру
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С кем Зеленский поскандалил из-за наркотиков и что в итоге: Царёв о том, что скрывают на Украине
С кем Зеленский поскандалил из-за наркотиков и что в итоге: Царёв о том, что скрывают на Украине - 17.05.2025 Украина.ру
С кем Зеленский поскандалил из-за наркотиков и что в итоге: Царёв о том, что скрывают на Украине
В контексте "кокаинового скандала" с участием Макрона и Мерца депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв, комментируя эту тему в интервью... Украина.ру, 17.05.2025
2025-05-17T14:05
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олег царев
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владимир зеленский
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В контексте "кокаинового скандала" с участием Макрона и Мерца депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв, комментируя эту тему в интервью Украина.ру, вспомнил интересную историю. Во время последних президентских выборов на Украине Владимир Зеленский и Пётр Порошенко* обвинили друг друга в употреблении наркотических веществ. Как это было и чем закончился тот скандал? Олег Царёв поделился инсайдерской информацией. *В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов ТГ-канал Олега Царёва: https://t.me/olegtsarov
https://ukraina.ru/20250517/proval-i-katastrofa-kak-zapadnye-smi-otreagirovali-na-peregovory-v-stambule-i-isteriku-zelenskogo-1063207862.html
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видео, украина, олег царев, петр порошенко, владимир зеленский, верховная рада, киев
Видео, Украина, Олег Царев, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Киев

С кем Зеленский поскандалил из-за наркотиков и что в итоге: Царёв о том, что скрывают на Украине

14:05 17.05.2025
 
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В контексте "кокаинового скандала" с участием Макрона и Мерца депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв, комментируя эту тему в интервью Украина.ру, вспомнил интересную историю.
Во время последних президентских выборов на Украине Владимир Зеленский и Пётр Порошенко* обвинили друг друга в употреблении наркотических веществ. Как это было и чем закончился тот скандал? Олег Царёв поделился инсайдерской информацией.
*В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
ТГ-канал Олега Царёва: https://t.me/olegtsarov
13:38
Провал и катастрофа: как западные СМИ отреагировали на переговоры в Стамбуле и истерику ЗеленскогоВладимира Зеленского "поджимает время". Для Украины все зависит от роли США в конфликте. Украинская делегация полностью проиграла России на переговорах в Стамбуле. Мирное урегулирование произойдет только на высшем уровне правительств Москвы и Вашингтона. Такие публикации появились 17 мая в западном и украинском сегменте интернета
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