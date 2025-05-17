Рубрика "Вопрос — Ответ" с экспертами Украина.ру - 17.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250517/rubrika-vopros--otvet-s-ekspertami-ukrainaru-1063195094.html
Рубрика "Вопрос — Ответ" с экспертами Украина.ру
Рубрика "Вопрос — Ответ" с экспертами Украина.ру - 17.05.2025 Украина.ру
Рубрика "Вопрос — Ответ" с экспертами Украина.ру
Друзья, хотим услышать вас! Запускаем новый формат: “Вопрос — Ответ”. Вы спрашиваете, наши аналитики и эксперты — отвечают. Просто, честно и по делу!
2025-05-17T14:02
2025-05-17T14:02
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/10/1063194807_72:0:1978:1072_1920x0_80_0_0_603b7c771669f4c99b8c9b219a297c30.jpg
У вас накопились вопросы в тематике Украины — острые, волнующие, запутанные? Или вы просто хотите понять, что там происходит? Кому это выгодно? И что же будет дальше?Присылайте любой вопрос, который вас волнует, к нам в бот @RUkrainarubot Самые интересные и важные темы попадут на сайт с разбором и комментарием.
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/10/1063194807_310:0:1739:1072_1920x0_80_0_0_133b55edb6ad2f738710428f20ce301b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина
Украина

Рубрика "Вопрос — Ответ" с экспертами Украина.ру

14:02 17.05.2025
 
© Украина.руРубрика "Вопрос - Ответ"
Рубрика Вопрос - Ответ
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Друзья, хотим услышать вас! Запускаем новый формат: “Вопрос — Ответ”. Вы спрашиваете, наши аналитики и эксперты — отвечают. Просто, честно и по делу!
У вас накопились вопросы в тематике Украины — острые, волнующие, запутанные? Или вы просто хотите понять, что там происходит? Кому это выгодно? И что же будет дальше?
Присылайте любой вопрос, который вас волнует, к нам в бот @RUkrainarubot
Самые интересные и важные темы попадут на сайт с разбором и комментарием.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:54"Стамбул" или все же "Гомель"? Кто победил в переговорах на первом этапе 2025-го года
15:33Почему армия России медленно продвигается и что сделать, чтобы ускорить победу. Мнения бойцов СВО
15:14Первый тур президентских выборов в Польше: борьба за четвёртое место
14:18Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область более 100 раз за сутки
14:05С кем Зеленский поскандалил из-за наркотиков и что в итоге: Царёв о том, что скрывают на Украине
14:02Рубрика "Вопрос — Ответ" с экспертами Украина.ру
13:56Зеленский призвал Запад надавить на Россию
13:38Провал и катастрофа: как западные СМИ отреагировали на переговоры в Стамбуле и истерику Зеленского
13:22Кто снялся в новом фильме "Тимур и его команда" и почему его стоит посмотреть: интересные факты
13:13Условия для встречи Путина и Зеленского, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 17 мая
12:30В Кремле ответили, при каких условиях Путин встретится с Зеленским
12:11Второй раунд переговоров, состав делегации РФ и формат встреч с Киевом. Песков ответил на главные вопросы
11:43Константинов предрек возвращение Украины в "Русский дом"
11:14Эрдоган "в шоколаде", а Трамп почти получил Нобелевскую премию. Грег Вайнер о переговорах в Стамбуле
10:55Украинской делегации не стоило полагаться на буффонаду Зеленского на переговорах — СМИ
10:17Reuters: после переговоров в США усилились разговоры о санкциях против РФ
10:09Западные СМИ опубликовали список требований РФ на переговорах с Украиной в Стамбуле
09:50Что будет с украинцами, когда закончим СВО и кто будет жить на Украине: Гаспарян о "ждунах" и не только
09:47Разумный компромисс. Главное на утро 17 мая
09:43"Хорошие отношения" с Путиным: Трамп утверждает, что не намерен прибегать к санкциям в отношении РФ
Лента новостейМолния