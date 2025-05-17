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Рубрика "Вопрос — Ответ" с экспертами Украина.ру

Рубрика "Вопрос — Ответ" с экспертами Украина.ру - 17.05.2025 Украина.ру

Рубрика "Вопрос — Ответ" с экспертами Украина.ру

Друзья, хотим услышать вас! Запускаем новый формат: “Вопрос — Ответ”. Вы спрашиваете, наши аналитики и эксперты — отвечают. Просто, честно и по делу!

2025-05-17T14:02

2025-05-17T14:02

2025-05-17T14:02

украина

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У вас накопились вопросы в тематике Украины — острые, волнующие, запутанные? Или вы просто хотите понять, что там происходит? Кому это выгодно? И что же будет дальше?Присылайте любой вопрос, который вас волнует, к нам в бот @RUkrainarubot Самые интересные и важные темы попадут на сайт с разбором и комментарием.

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина