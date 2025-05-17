https://ukraina.ru/20250517/kto-snyalsya-v-novom-filme-timur-i-ego-komanda-i-pochemu-ego-stoit-posmotret-interesnye-fakty-1063207761.html

Кто снялся в новом фильме "Тимур и его команда" и почему его стоит посмотреть: интересные факты

Кто снялся в новом фильме "Тимур и его команда" и почему его стоит посмотреть: интересные факты - 17.05.2025 Украина.ру

Кто снялся в новом фильме "Тимур и его команда" и почему его стоит посмотреть: интересные факты

Этим летом на российский экран выходит фильм "Тимур и его команда". Сняли его по мотивам одноимённой повести Аркадия Гайдара. О чём это кино и почему его... Украина.ру, 17.05.2025

2025-05-17T13:22

2025-05-17T13:22

2025-05-17T13:22

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Этим летом на российский экран выходит фильм "Тимур и его команда". Сняли его по мотивам одноимённой повести Аркадия Гайдара. О чём это кино и почему его обязательно стоит увидеть, узнаете из репортажа корреспондента Украина.ру Татьяны Чугаенко. Смотрим "Тимур и его команда" вместе с Украина.ру в кинотеатрах нашей большой страны с 28 августа 2025 года.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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