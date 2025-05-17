Кто снялся в новом фильме "Тимур и его команда" и почему его стоит посмотреть: интересные факты - 17.05.2025 Украина.ру
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Кто снялся в новом фильме "Тимур и его команда" и почему его стоит посмотреть: интересные факты
Кто снялся в новом фильме "Тимур и его команда" и почему его стоит посмотреть: интересные факты - 17.05.2025 Украина.ру
Кто снялся в новом фильме "Тимур и его команда" и почему его стоит посмотреть: интересные факты
Этим летом на российский экран выходит фильм "Тимур и его команда". Сняли его по мотивам одноимённой повести Аркадия Гайдара. О чём это кино и почему его... Украина.ру, 17.05.2025
2025-05-17T13:22
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видео
украина
украина.ру
фильм
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Этим летом на российский экран выходит фильм "Тимур и его команда". Сняли его по мотивам одноимённой повести Аркадия Гайдара. О чём это кино и почему его обязательно стоит увидеть, узнаете из репортажа корреспондента Украина.ру Татьяны Чугаенко. Смотрим "Тимур и его команда" вместе с Украина.ру в кинотеатрах нашей большой страны с 28 августа 2025 года.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Видео, Украина, Украина.ру, фильм

Кто снялся в новом фильме "Тимур и его команда" и почему его стоит посмотреть: интересные факты

13:22 17.05.2025
 
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Этим летом на российский экран выходит фильм "Тимур и его команда". Сняли его по мотивам одноимённой повести Аркадия Гайдара. О чём это кино и почему его обязательно стоит увидеть, узнаете из репортажа корреспондента Украина.ру Татьяны Чугаенко.
Смотрим "Тимур и его команда" вместе с Украина.ру в кинотеатрах нашей большой страны с 28 августа 2025 года.
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