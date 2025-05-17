https://ukraina.ru/20250517/bespilotniki-vsu-atakovali-belgorodskuyu-oblast-bolee-100-raz-za-sutki--1063208727.html
Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область более 100 раз за сутки
Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область более 100 раз за сутки - 17.05.2025 Украина.ру
Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область более 100 раз за сутки
За минувшие сутки более 100 беспилотников ВСУ атаковали Белгородскую область. Об этом 17 мая заявил губернатора Вячеслав Гладков. В этот же день Минобороны России сообщило, что российские средства ПВО уничтожили три управляемые авиационные бомбы JDAM, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS
2025-05-17T14:18
2025-05-17T14:18
2025-05-17T14:18
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россия
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краснояружский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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беспилотники
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По словам Гладкова, больше всего налетов зафиксировано в Валуйском и Шебекинском муниципальных округах. Так, Валуйский округ атаковали 42 дрона, 11 из них были подавлены и сбиты. Шебекинский округ атаковали 45 беспилотников, 34 из которых силам ПВО удалось сбить и подавить. Один из дронов атаковал велосипедиста, он умер на месте. В Краснояружском районе зафиксировано 12 беспилотников, один из которых удалось сбить. Также ВСУ выпустили около 20 снарядов во время семи обстрелов.От одного до трех БПЛА атаковали Борисовский, Волоконовский, Красногвардейский, Белгородский районы. В поселке Борисовка дрон атаковал автомобильную стоянку, в результате пострадал один мужчина. Врачи диагностировали у него баротравму. Минобороны РФ опубликовало ежедневную сводку о ходе СВО и сообщило, что российские средства ПВО уничтожили три управляемые авиационные бомбы JDAM, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 80 беспилотников.По данным ведомства, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, объектам инфраструктуры военного аэродрома, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах.
https://ukraina.ru/20250517/ukraina-prigovorila-svoikh-soldat-k-smerti-anpilogov-o-voennoy-logike-vsu-1063184160.html
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новости, россия, белгородская область, краснояружский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, бпла, беспилотники
Новости, Россия, Белгородская область, Краснояружский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, БПЛА, беспилотники
Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область более 100 раз за сутки
За минувшие сутки более 100 беспилотников ВСУ атаковали Белгородскую область. Об этом 17 мая заявил губернатора Вячеслав Гладков. В этот же день Минобороны России сообщило, что российские средства ПВО уничтожили три управляемые авиационные бомбы JDAM, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS
По словам Гладкова, больше всего налетов зафиксировано в Валуйском и Шебекинском муниципальных округах. Так, Валуйский округ атаковали 42 дрона, 11 из них были подавлены и сбиты.
Шебекинский округ атаковали 45 беспилотников, 34 из которых силам ПВО удалось сбить и подавить. Один из дронов атаковал велосипедиста, он умер на месте. В Краснояружском районе
зафиксировано 12 беспилотников, один из которых удалось сбить. Также ВСУ
выпустили около 20 снарядов во время семи обстрелов.
От одного до трех БПЛА атаковали Борисовский, Волоконовский, Красногвардейский, Белгородский районы. В поселке Борисовка дрон атаковал автомобильную стоянку, в результате пострадал один мужчина. Врачи диагностировали у него баротравму.
Минобороны РФ опубликовало ежедневную сводку о ходе СВО и сообщило, что российские средства ПВО уничтожили три управляемые авиационные бомбы JDAM, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 80 беспилотников.
По данным ведомства, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, объектам инфраструктуры военного аэродрома, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах.