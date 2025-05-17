https://ukraina.ru/20250517/bespilotniki-vsu-atakovali-belgorodskuyu-oblast-bolee-100-raz-za-sutki--1063208727.html

Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область более 100 раз за сутки

Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область более 100 раз за сутки - 17.05.2025 Украина.ру

Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область более 100 раз за сутки

За минувшие сутки более 100 беспилотников ВСУ атаковали Белгородскую область. Об этом 17 мая заявил губернатора Вячеслав Гладков. В этот же день Минобороны России сообщило, что российские средства ПВО уничтожили три управляемые авиационные бомбы JDAM, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS

2025-05-17T14:18

2025-05-17T14:18

2025-05-17T14:18

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По словам Гладкова, больше всего налетов зафиксировано в Валуйском и Шебекинском муниципальных округах. Так, Валуйский округ атаковали 42 дрона, 11 из них были подавлены и сбиты. Шебекинский округ атаковали 45 беспилотников, 34 из которых силам ПВО удалось сбить и подавить. Один из дронов атаковал велосипедиста, он умер на месте. В Краснояружском районе зафиксировано 12 беспилотников, один из которых удалось сбить. Также ВСУ выпустили около 20 снарядов во время семи обстрелов.От одного до трех БПЛА атаковали Борисовский, Волоконовский, Красногвардейский, Белгородский районы. В поселке Борисовка дрон атаковал автомобильную стоянку, в результате пострадал один мужчина. Врачи диагностировали у него баротравму. Минобороны РФ опубликовало ежедневную сводку о ходе СВО и сообщило, что российские средства ПВО уничтожили три управляемые авиационные бомбы JDAM, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 80 беспилотников.По данным ведомства, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, объектам инфраструктуры военного аэродрома, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах.

https://ukraina.ru/20250517/ukraina-prigovorila-svoikh-soldat-k-smerti-anpilogov-o-voennoy-logike-vsu-1063184160.html

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новости, россия, белгородская область, краснояружский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, бпла, беспилотники