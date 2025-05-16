Истерика, демагогия, капризы: российские политики об отказе Зеленского признать Крым частью РФ - 16.05.2025 Украина.ру
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Истерика, демагогия, капризы: российские политики об отказе Зеленского признать Крым частью РФ
Истерика, демагогия, капризы: российские политики об отказе Зеленского признать Крым частью РФ - 16.05.2025 Украина.ру
Истерика, демагогия, капризы: российские политики об отказе Зеленского признать Крым частью РФ
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал истерикой заявление Владимира Зеленского об отказе признавать российский статус Крыма и новых регионов, передает РИА новости
2025-05-16T07:14
2025-05-16T07:23
крым
украина
россия
владимир зеленский
владимир константинов
госдума
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"Зеленский продолжает устраивать истерику вместо признания очевидного и свершившегося факта", - сказал Константинов.По его словам, ссылаясь на конституцию Украины в вопросе Крыма, Зеленский либо демонстрирует свое невежество, либо сознательно искажает факты."Если бы он внимательно изучил конституцию Украины... дающую право крымскому народу на самоопределение, то не делал столь глупых заявлений. К тому же, не Зеленскому, наплевавшему на закон и узурпировавшему власть в стране, рассуждать о попранной и растоптанной им конституции. Но я так понимаю, что этот документ Зеленский не читал", - указал Константинов.В свою очередь депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев отметил, что Россия не нуждается в демагогических признаниях Зеленского о территориальной принадлежности Крыма и новых регионов.Он также отметил несостоятельность ссылки Зеленского на конституцию Украины.А депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заверил, что капризы Зеленского никак не отразятся на российском статусе Крыма и четырех новых регионов."Зеленский не признает наши территории - это не вселенская катастрофа, они все равно останутся нашими, хочет он этого или нет. Если глава киевского режима прибыл в Анкару для публикации своих капризов, то он точно прибыл зря", - заверил Белик.По его словам, пока от украинской стороны в Турции в основном слышны только эмоции, а по делу - тишина. "Россия не видит смысла обсуждать факт, который и так всем известен и в признаниях своих территорий Украиной не нуждается. Цель переговоров в Анкаре - окончание военного конфликта, а не обсуждение личного мнения Зеленского", - сказал Белик.Ранее Зеленский на пресс-конференции в Анкаре заявил, что Крым – это украинский полуостров и обсуждение его территориальной принадлежности нарушает конституцию Украины. По его словам, Украина юридически не признает Крым и новые регионы частью России.О более ранних высказываниях Зеленского по полуострову - в материале Зеленский признал, что Украина не способна вернуть Крым на сайте Украина.ру.
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крым, украина, россия, владимир зеленский, владимир константинов, госдума
Крым, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Константинов, Госдума

Истерика, демагогия, капризы: российские политики об отказе Зеленского признать Крым частью РФ

07:14 16.05.2025 (обновлено: 07:23 16.05.2025)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал истерикой заявление Владимира Зеленского об отказе признавать российский статус Крыма и новых регионов, передает РИА новости
"Зеленский продолжает устраивать истерику вместо признания очевидного и свершившегося факта", - сказал Константинов.
По его словам, ссылаясь на конституцию Украины в вопросе Крыма, Зеленский либо демонстрирует свое невежество, либо сознательно искажает факты.
"Если бы он внимательно изучил конституцию Украины... дающую право крымскому народу на самоопределение, то не делал столь глупых заявлений. К тому же, не Зеленскому, наплевавшему на закон и узурпировавшему власть в стране, рассуждать о попранной и растоптанной им конституции. Но я так понимаю, что этот документ Зеленский не читал", - указал Константинов.
В свою очередь депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев отметил, что Россия не нуждается в демагогических признаниях Зеленского о территориальной принадлежности Крыма и новых регионов.
"Для нас важнее многомиллионное голосование жителей этих регионов на демократических референдумах за вхождение в Российскую Федерацию, чем мнение диктатора киевского режима", - сказал Ивлев
Он также отметил несостоятельность ссылки Зеленского на конституцию Украины.
А депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заверил, что капризы Зеленского никак не отразятся на российском статусе Крыма и четырех новых регионов.
"Зеленский не признает наши территории - это не вселенская катастрофа, они все равно останутся нашими, хочет он этого или нет. Если глава киевского режима прибыл в Анкару для публикации своих капризов, то он точно прибыл зря", - заверил Белик.
По его словам, пока от украинской стороны в Турции в основном слышны только эмоции, а по делу - тишина.
"Россия не видит смысла обсуждать факт, который и так всем известен и в признаниях своих территорий Украиной не нуждается. Цель переговоров в Анкаре - окончание военного конфликта, а не обсуждение личного мнения Зеленского", - сказал Белик.
Ранее Зеленский на пресс-конференции в Анкаре заявил, что Крым – это украинский полуостров и обсуждение его территориальной принадлежности нарушает конституцию Украины. По его словам, Украина юридически не признает Крым и новые регионы частью России.
О более ранних высказываниях Зеленского по полуострову - в материале Зеленский признал, что Украина не способна вернуть Крым на сайте Украина.ру.
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КрымУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВладимир КонстантиновГосдума
 
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