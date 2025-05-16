Истерика, демагогия, капризы: российские политики об отказе Зеленского признать Крым частью РФ
07:14 16.05.2025 (обновлено: 07:23 16.05.2025)
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал истерикой заявление Владимира Зеленского об отказе признавать российский статус Крыма и новых регионов, передает РИА новости
"Зеленский продолжает устраивать истерику вместо признания очевидного и свершившегося факта", - сказал Константинов.
"Если бы он внимательно изучил конституцию Украины... дающую право крымскому народу на самоопределение, то не делал столь глупых заявлений. К тому же, не Зеленскому, наплевавшему на закон и узурпировавшему власть в стране, рассуждать о попранной и растоптанной им конституции. Но я так понимаю, что этот документ Зеленский не читал", - указал Константинов.
"Для нас важнее многомиллионное голосование жителей этих регионов на демократических референдумах за вхождение в Российскую Федерацию, чем мнение диктатора киевского режима", - сказал Ивлев
Он также отметил несостоятельность ссылки Зеленского на конституцию Украины.
А депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заверил, что капризы Зеленского никак не отразятся на российском статусе Крыма и четырех новых регионов.
"Зеленский не признает наши территории - это не вселенская катастрофа, они все равно останутся нашими, хочет он этого или нет. Если глава киевского режима прибыл в Анкару для публикации своих капризов, то он точно прибыл зря", - заверил Белик.
По его словам, пока от украинской стороны в Турции в основном слышны только эмоции, а по делу - тишина.
"Россия не видит смысла обсуждать факт, который и так всем известен и в признаниях своих территорий Украиной не нуждается. Цель переговоров в Анкаре - окончание военного конфликта, а не обсуждение личного мнения Зеленского", - сказал Белик.
Ранее Зеленский на пресс-конференции в Анкаре заявил, что Крым – это украинский полуостров и обсуждение его территориальной принадлежности нарушает конституцию Украины. По его словам, Украина юридически не признает Крым и новые регионы частью России.
О более ранних высказываниях Зеленского по полуострову - в материале Зеленский признал, что Украина не способна вернуть Крым на сайте Украина.ру.
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