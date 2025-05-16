https://ukraina.ru/20250516/igor-yushkov-o-tom-pochem-amerikantsy-derzhatsya-za-zaes-1063199585.html
Игорь Юшков о том, почем американцы держатся за ЗАЭС
Игорь Юшков о том, почем американцы держатся за ЗАЭС - 16.05.2025 Украина.ру
Игорь Юшков о том, почем американцы держатся за ЗАЭС
Украина.ру, 16.05.2025
2025-05-16T17:42
2025-05-16T17:42
2025-05-16T17:42
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/10/1063199479_0:0:1129:635_1920x0_80_0_0_20e7ddf50106d02ab1a1ea728d3d65b7.jpg.webp
2025
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/10/1063199479_0:0:847:635_1920x0_80_0_0_6e8f3352cfb291d08012721e40db1117.jpg.webp
видео, игорь юшков, запорожская аэс
Видео, Игорь Юшков, Запорожская АЭС, АЭС, атомная энергетика, переговоры, переговоры по Украине 2025, новости о переговорах России и Украины, СВО
Игорь Юшков о том, почем американцы держатся за ЗАЭС
Подписывайся на
Больше материалов по теме:Игорь ЮшковЗапорожская АЭС