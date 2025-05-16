https://ukraina.ru/20250516/darnyy-kon-iz-kndr-i-prorochestvo-o-sumakh-chego-zhdat-na-fronte-etim-letom---kopylov-1063186679.html

"Дарёный конь из КНДР" и пророчество о Сумах: чего ждать на фронте этим летом - Копылов

"Дарёный конь из КНДР" и пророчество о Сумах: чего ждать на фронте этим летом - Копылов - 16.05.2025 Украина.ру

"Дарёный конь из КНДР" и пророчество о Сумах: чего ждать на фронте этим летом - Копылов

Историк, исследователь Первой мировой войны Кирилл Копылов в эфире Украина.ру объяснил, почему украинский военный акционизм в Курcкой области обернулся провалом Украина.ру, 16.05.2025

2025-05-16T12:37

2025-05-16T12:37

2025-05-16T12:37

видео

курская область

кндр

красная площадь

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сво

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Историк, исследователь Первой мировой войны Кирилл Копылов в эфире Украина.ру объяснил, почему украинский военный акционизм в Курcкой области обернулся провалом для ВСУ, а также рассказал, кому выгодно расширение линии фронта в зоне СВО и каковы перспективы летней военной кампании: 00:33 – Бегство ВСУ из Курской области и расширение линии фронта в зоне СВО; 12:02 – Парад Победы на Красной площади; 21:36 – Бойцы из КНДР в Курской области; 31:15 – Мирные переговоры;34:57 – Перспективы летней военной кампании. ТГ-канал Кирилла Копылова - https://t.me/Greatwarchannel

курская область

кндр

красная площадь

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