https://ukraina.ru/20250516/1063199682.html
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. - 16.05.2025 Украина.ру
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2025-05-16T17:43
2025-05-16T17:43
2025-05-16T17:43
видео
игорь юшков
атомная электростанция
запорожье
запорожская область
энергодар
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запорожье
запорожская область
энергодар
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Видео, Игорь Юшков, атомная электростанция, Запорожье, Запорожская область, Энергодар
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