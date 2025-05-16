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2025-05-16T17:43
2025-05-16T17:43
видео
игорь юшков
атомная электростанция
запорожье
запорожская область
энергодар
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запорожье
запорожская область
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+7 495 645 66 01
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, игорь юшков, атомная электростанция, запорожье, запорожская область, энергодар, видео
Видео, Игорь Юшков, атомная электростанция, Запорожье, Запорожская область, Энергодар

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17:43 16.05.2025
 
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ВидеоИгорь Юшковатомная электростанцияЗапорожьеЗапорожская областьЭнергодар
 
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Заголовок открываемого материала
17:43.
17:42Игорь Юшков о том, почем американцы держатся за ЗАЭС
17:37ЕС лишит себя газа, никеля и удобрений, а Россию - лекарств. Москву стращают "тотальным эмбарго"
17:11"Россия не хочет прекращения огня": Макрон в гневе, Зеленский требует "решительной реакции"
17:10Американская парадигма: Трамп, желая встретиться с Путиным, не дал Украине отказаться от переговоров с РФ
17:00Славянск, жди! О прорыве России под Покровском и преодолении "дронового щита" ВСУ – Алёхин
16:57"Рамзай": вэсэушники сдают "экзамены", атакуя гражданские объекты
16:44Обмен пленными и продолжение контакта: итоги переговоров в Стамбуле
16:41Зеленский позвонил Трампу в окружении своей "свиты"
16:21Фронт ВСУ трескается в Донбассе во время сложных переговоров в Стамбуле – "Фигаро"
16:15Зеленский потребовал от Путина "предоставить своей делегации реальные полномочия"
15:49НАТО объявило России танкерную войну. К чему приведет "пиратская дипломатия" Европы?
15:34В камуфляже, но по-русски? СМИ сообщают о паузе в переговорах Москвы и Киева
15:10Слуга Молоха и личный палач Зеленского. С кем приходится вести переговоры в Стамбуле
14:53Российская делегация запросила прямые переговоры без присутствия делегаций США и Турции
14:19"Незнание российских реалий": французский эксперт оценил упования на встречу Зеленского с Путиным
13:57Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным
13:56“Хорошая традиция": Рогов о потере Украиной очередного F-16
13:29"НАТО фактически воюет с Российской Федерацией" - Песков
13:14Кремль заявил о необходимости встречи Путина и Трампа
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