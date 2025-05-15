В концерне "Калашников" показали стрельбу из новейшего оружия АК-12К. Посмотрите эти кадры! - 15.05.2025 Украина.ру
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В концерне "Калашников" показали стрельбу из новейшего оружия АК-12К. Посмотрите эти кадры!
В концерне "Калашников" показали стрельбу из новейшего оружия АК-12К. Посмотрите эти кадры! - 15.05.2025 Украина.ру
В концерне "Калашников" показали стрельбу из новейшего оружия АК-12К. Посмотрите эти кадры!
В России появилось новое оружие. Укороченный вариант автомата АК-12К планируют начать поставлять в зону СВО уже весной 2025 года. Об этом заявил главный... Украина.ру, 15.05.2025
2025-05-15T17:49
2025-05-15T17:49
видео
россия
калашников
оружие
огнестрельное оружие
сво
впк
модернизация
спецоперация
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В России появилось новое оружие. Укороченный вариант автомата АК-12К планируют начать поставлять в зону СВО уже весной 2025 года. Об этом заявил главный конструктор по стрелковому оружию АО Концерн "Калашников" Сергей Уржумцев. По его словам, укороченные версии АК-12К уже получили положительные отзывы по результатам эксплуатации в ВС России. Малогабаритные версии автоматов АК-12 и АК-15 разработаны с учётом требований современного боя в условиях штурмовых действий. На видео - отработка стрельбы из АК-12К одного из инструкторов концерна "Калашников", а также корреспондента Украина.ру Полины Сергеевой.
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видео, россия, калашников, оружие, огнестрельное оружие, сво, впк, модернизация, спецоперация, видео
Видео, Россия, Калашников, оружие, огнестрельное оружие, СВО, ВПК, модернизация, Спецоперация

В концерне "Калашников" показали стрельбу из новейшего оружия АК-12К. Посмотрите эти кадры!

17:49 15.05.2025
 
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В России появилось новое оружие. Укороченный вариант автомата АК-12К планируют начать поставлять в зону СВО уже весной 2025 года. Об этом заявил главный конструктор по стрелковому оружию АО Концерн "Калашников" Сергей Уржумцев.
По его словам, укороченные версии АК-12К уже получили положительные отзывы по результатам эксплуатации в ВС России. Малогабаритные версии автоматов АК-12 и АК-15 разработаны с учётом требований современного боя в условиях штурмовых действий.
На видео - отработка стрельбы из АК-12К одного из инструкторов концерна "Калашников", а также корреспондента Украина.ру Полины Сергеевой.
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