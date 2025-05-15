https://ukraina.ru/20250515/v-kontserne-kalashnikov-pokazali-strelbu-iz-noveyshego-oruzhiya-ak-12k-posmotrite-eti-kadry-1063160710.html

В концерне "Калашников" показали стрельбу из новейшего оружия АК-12К. Посмотрите эти кадры!

В концерне "Калашников" показали стрельбу из новейшего оружия АК-12К. Посмотрите эти кадры! - 15.05.2025 Украина.ру

В концерне "Калашников" показали стрельбу из новейшего оружия АК-12К. Посмотрите эти кадры!

В России появилось новое оружие. Укороченный вариант автомата АК-12К планируют начать поставлять в зону СВО уже весной 2025 года. Об этом заявил главный... Украина.ру, 15.05.2025

2025-05-15T17:49

2025-05-15T17:49

2025-05-15T17:49

видео

россия

калашников

оружие

огнестрельное оружие

сво

впк

модернизация

спецоперация

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В России появилось новое оружие. Укороченный вариант автомата АК-12К планируют начать поставлять в зону СВО уже весной 2025 года. Об этом заявил главный конструктор по стрелковому оружию АО Концерн "Калашников" Сергей Уржумцев. По его словам, укороченные версии АК-12К уже получили положительные отзывы по результатам эксплуатации в ВС России. Малогабаритные версии автоматов АК-12 и АК-15 разработаны с учётом требований современного боя в условиях штурмовых действий. На видео - отработка стрельбы из АК-12К одного из инструкторов концерна "Калашников", а также корреспондента Украина.ру Полины Сергеевой.

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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видео, россия, калашников, оружие, огнестрельное оружие, сво, впк, модернизация, спецоперация, видео