Андрей Ганжа: он жил в другом мире, а умер в этом - 15.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250515/andrey-ganzha-on-zhil-v-drugom-mire-a-umer-v-etom-1063149751.html
Андрей Ганжа: он жил в другом мире, а умер в этом
Андрей Ганжа: он жил в другом мире, а умер в этом - 15.05.2025 Украина.ру
Андрей Ганжа: он жил в другом мире, а умер в этом
…Прошлое человека – это порой единственное убежище, где он может обрести счастье и покой. Потому что пережитые когда-то надежнее всего они сохраняются именно там, где все еще живы: и ушедшие друзья, и былые чувства.
2025-05-15T20:52
2025-05-15T20:52
мнения
семенов андрей
украина
михаил булгаков
ближний восток
богдан хмельницкий
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0f/1063150002_0:9:1311:746_1920x0_80_0_0_cc14def2049ebed324986989e9c4b43c.jpg
…Четыре года назад в ночь с 14 на 15 мая 2021 года в Киеве умер человек. Как о нем было сказано в одним из авторских анонсов, "Ганжа Андрей Иванович, 62 года. Киевлянин. Историк, кандидат исторических наук. Широкий круг интересов, но особая любовь — украинская судьба, Ближний Восток, железная поступь Китая и историческая публицистика на античные и средневековые темы".Другой человек о нем написал: "…Родился в 1958 году в Киеве в семье ученых. Среди его предков — уманский полковник Иван Ганжа, воевавший в армии Богдана Хмельницкого.С раннего возраста увлекался археологией, еще юношей принимал участие в археологических экспедициях в Ольвии — самом большом античном полисе Причерноморья. Позже он написал книгу "Буджакский излом", посвященную истории и современным проблемам юга-запада Одесской области. …В 1990-е занялся журналистикой и стал довольно известным публицистом. …Статьи Ганжи поражали обширностью знаний автора, глубиной понимания исторических и политических процессов, происходящих в стране и в мире. Андрей мог выдать серию проникновенных репортажей с Закарпатья и с не меньшей точностью рассказать о событиях на Ближнем Востоке. Андрей любил газетное дело, понимал его важность. Он писал для обычных людей, говорил о насущных, сложных проблемах бытия так мощно, так точно и в тоже время так просто и доходчиво, что это не могло не нравится читателю. Он был ЖУРНАЛИСТОМ с большой буквы. "Он был чистого слога слуга…" — это про него. Андрей был потрясающим стилистом"!А у меня тогда умер друг. Еще один. Его смерть не заметило практически ни одно более-менее заметное СМИ Украины. А ведь действительно ушел один из лучших, точнейших, грамотнейших и запредельно объективных и беспристрастных мастеров своего дела — анализа происходящего на Украине и в мире в контексте не только современности, но и всех исторических пластов, которые человечество по-всякому проковыляло на своём извилистом пути. Он не подстраивался и не попрошайничал в редакциях, поэтому был практически не востребован на Украине. Может быть, потому, что он сам писал не только дотошно и грамотно, с юмором и неизбывными аналогиями во времени, но редко и избирательно. И только то, о чем хотел, даже когда ему заказывали статьи на определенную тематику. Именно на тематику, а не по темникам с точной акцентуацией на том, что нужно сказать, а чего нельзя говорить.А может быть, — это точнее всего! — уровень украинской журналистики, редко когда блиставшей интеллектуальной возвышенностью, в последние годы пал еще ниже, и его просто не понимали в тех самых редакциях, где до сих пор утверждают, что занимаются аналитикой. Мы с ним во время одной из последних (теперь об этом уже можно говорить точно) встреч, еще когда был в Киеве, как-то смеялись, что какое все-таки на грех наводящее слово "аналитика" на Украине — по корневой основе очень близкое к довольно неприличному слову... ну, вы нас, надеюсь, поняли, к какому. А ведь правда же — читаешь иногда такую "аналитику", и хочется даже с головой помыться...Андрей ГанжаВ каком-то фильме с Аленом Делоном был такой показательный диалог. Герою Делона говорили: "Ну, будьте объективным: он был не очень хорошим человеком, чего о нём жалеть?". А тот по-делоновски отвечал: "Я не хочу быть объективным, он — мой друг".И я не хочу, но буду, постараюсь быть еще и объективным, вспоминая об Андрее.Да, я немного слукавил, что Андрей был беспристрастен. Точностью скальпеля хирурга-виртуоза он оперировал, когда анализировал что-либо в своих статьях. А по жизни он был человек крайне увлеченный, небезразличный и действительно как-то трепетно и одновременно безжалостно любящий свой Киев, свою Украину, свои профессии: основную — историка, благоприобретенную и вынужденную — журналиста.Я сам и историк, и журналист, и таких, как мы с Андреем, довольно много в масс-медийной среде. Но могу точно сказать, что в служении истории и журналистике Андрей Ганжа во многом был ходячей совестью. Он не изменил ни той, ни другой. Но это не была жизнь на две семьи, это была дружба, переросшая в классическую "l amour de trois" — "любовь трех".Не "на троих", как обычно язвят и ерничают, а именно трех: они – человек, история и журналистика – одинаково любили друг друга и безошибочно точно и всегда интересно одаривали плодами этого чудесного чувства и взаимодействия.А еще, конечно, Андрей — чисто булгаковский персонаж по духу и в плане оценок происходящего с Киевом. Может, в этом тоже есть какая-то мистика — он умер в день 130-летия со дня рождения Михаила Булгакова, который не смирился с тем, как в начале ХХ века на Украине "боролись за независимость" то Симон Петлюра, то гетман Павел Скоропадский, превращая Киев, который Булгаков уважительно называл "Город" с заглавной буквы, в местечково-сельский низкопробный по замыслам и по делам жлобятник.И Андрей Ганжа точно так же не принимал превращение Киева, этой "матери городов русских" в какой-то отстойник для упырей, и свинарник для людей, которые дурной запах стараются перекрыть или скрыть бурными словесными извержениями на патриотическую украинофильскую тематику. Под видом борьбы за "национальное возрождение украинской нации". Андрей точно знал цену и нации, и борьбе, и тому, как это "нациеборчество" пользуют все, кому не лень, во вред людям — украинцам, киевлянам.Он верил, что Киев может измениться. Даже на выборах, на которых может победить здравый смысл. И потому как-то в одной из своих статей сделал реверанс в сторону Киева: "Мы и сегодня работаем с теми людьми, которые власть контролируют, ну а после выборов, конечно, будем работать и с вновь избранными структурами".При определенной доле фантазии такую фразу можно было рассматривать как надежду на любую новую власть. Но в Украине, увы, все и всегда больше напоминало деда Короля из "Обыкновенного чуда" Евгения Шварца: "Когда при нем душили его любимую жену, он стоял возле да уговаривал: потерпи, может быть, все обойдется".Что изменилось в Украине за последние годы, когда события в ней и вокруг нее развиваются так бурно, что порой напоминают весенний нужник, куда кто-то цинично бросил дрожжи? Видимость движухи есть, запах не оставляет сомнений в сути происходящего, а так Украину душат в первую очередь изнутри, но при этом приговаривают: "...Потерпи, может быть, все обойдется".Не обойдется. Теперь это уже точно известно. А Андрей это знал всегда. И об этом писал. Честно, открыто, понятно. За это нынешние власти и их прислуга и ненавидели его. И вычеркивали из жизни при жизни……Когда-то Владимира Высоцкого спросили, что такое, по-твоему, дружба? Он ответил: "Когда можно сказать человеку все, даже самое отвратительное о себе". Мы с Андреем, надеюсь, могли запросто повторить эти слова о себе. И хотя жили в Киеве близко, виделись нечасто. Но точечно, когда нельзя было не встретиться. И говорили, говорили, говорили... А потом расходились, унося с собой облегчение, что порой оказывалось, во всяком случае, для меня, важнее всего. Начать новый день с облегченной душой — это в Киеве и сейчас, и тогда было такой роскошью!Я очень хочу вернуться в наш с Андреем Киев. Но не могу — он тоже не советовал это делать. "Зачем тебе в тюрьму? Не надо, не стоит...", — говорил он. А теперь я вот все чаще и чаще задаю вопрос: а зачем возвращаются? Ведь люди возвращаются не только куда-то, но еще и к кому-то, к тем, кто делает место дорогим и желанным, наполняет его смыслом. А у меня в Киеве все чаще и чаще умирают друзья и пустеют его улицы. Только за последние годы вынужденной эмиграции: Борис Клименко, Марта Коломиец, Дмитро Понамарчук, Александр Мартыненко. Такие разные, но друзья. Без них обеднел не только я...…А еще Андрей немного жил в выдуманном мире. Он любил археологию, и высшее отдохновение от суеты повседневности находил в раскопках Ольвии, античной, если кто не знает, греческой колонии VI века до н.э. — III века н.э. на правом берегу Днепро-Бугского лимана к югу от современного села Парутино Очаковского района Николаевской области на Украине. Это был его мир тоже. Он ездил туда часто, как на место силы. На источник даже не вдохновения, а чего-то большего — может, стимула жить и разгадывать загадки и прошлого, и настоящего. Туда многие со всего мира за этим ездят.В ОльвииДа, остается память, но она жива и в эмиграции (ведь Москва для меня — это не изгнание). Равно как и время проходит, но не лечит, а просто припорашивает боль.Андрей говорил друзьям, что хочет после смерти быть кремированным, чтобы прах можно было развеять над Ольвией. И я понимал его: был в Ольвии и тоже копал почти рядом, на черноморском острове Березань, поселение на котором и вдохновило древних ольвийцев на целый город-полис.Там друзья установили Андрею небольшой памятник. И мне кажется, я знаю, как мы, друзья Андрея, можем с ним встретиться. В августе-сентябре в тех местах на Черном море его волны удивительно фосфоресцируют, светятся мириадами искрящихся золотым звездочек. Набираешь воду в руки, поднимаешь, а она ниспадает вниз золотыми потоками……А вдруг это рассеянные в них мудрость и ирония, задор и пытливость, привет и послания. И Андрея, и всех, кто ушел от нас так рано? Хотя почему рано? Он уже в Ольвии, а нам еще тянуть эту лямку. Хотелось бы достойно...
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
украина
ближний восток
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0f/1063150002_86:0:1161:806_1920x0_80_0_0_837e5a59882842d4a4800463690c5919.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мнения, семенов андрей, украина, михаил булгаков, ближний восток, богдан хмельницкий, киев
Мнения, Семенов Андрей, Украина, Михаил Булгаков, Ближний Восток, Богдан Хмельницкий, Киев

Андрей Ганжа: он жил в другом мире, а умер в этом

20:52 15.05.2025
 
© cont.ws
© cont.ws
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
…Прошлое человека – это порой единственное убежище, где он может обрести счастье и покой. Потому что пережитые когда-то надежнее всего они сохраняются именно там, где все еще живы: и ушедшие друзья, и былые чувства.
…Четыре года назад в ночь с 14 на 15 мая 2021 года в Киеве умер человек. Как о нем было сказано в одним из авторских анонсов, "Ганжа Андрей Иванович, 62 года. Киевлянин. Историк, кандидат исторических наук. Широкий круг интересов, но особая любовь — украинская судьба, Ближний Восток, железная поступь Китая и историческая публицистика на античные и средневековые темы".
Другой человек о нем написал: "…Родился в 1958 году в Киеве в семье ученых. Среди его предков — уманский полковник Иван Ганжа, воевавший в армии Богдана Хмельницкого.
С раннего возраста увлекался археологией, еще юношей принимал участие в археологических экспедициях в Ольвии — самом большом античном полисе Причерноморья. Позже он написал книгу "Буджакский излом", посвященную истории и современным проблемам юга-запада Одесской области. …В 1990-е занялся журналистикой и стал довольно известным публицистом. …Статьи Ганжи поражали обширностью знаний автора, глубиной понимания исторических и политических процессов, происходящих в стране и в мире. Андрей мог выдать серию проникновенных репортажей с Закарпатья и с не меньшей точностью рассказать о событиях на Ближнем Востоке. Андрей любил газетное дело, понимал его важность. Он писал для обычных людей, говорил о насущных, сложных проблемах бытия так мощно, так точно и в тоже время так просто и доходчиво, что это не могло не нравится читателю. Он был ЖУРНАЛИСТОМ с большой буквы. "Он был чистого слога слуга…" — это про него. Андрей был потрясающим стилистом"!
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
А у меня тогда умер друг. Еще один. Его смерть не заметило практически ни одно более-менее заметное СМИ Украины. А ведь действительно ушел один из лучших, точнейших, грамотнейших и запредельно объективных и беспристрастных мастеров своего дела — анализа происходящего на Украине и в мире в контексте не только современности, но и всех исторических пластов, которые человечество по-всякому проковыляло на своём извилистом пути. Он не подстраивался и не попрошайничал в редакциях, поэтому был практически не востребован на Украине. Может быть, потому, что он сам писал не только дотошно и грамотно, с юмором и неизбывными аналогиями во времени, но редко и избирательно. И только то, о чем хотел, даже когда ему заказывали статьи на определенную тематику. Именно на тематику, а не по темникам с точной акцентуацией на том, что нужно сказать, а чего нельзя говорить.
А может быть, — это точнее всего! — уровень украинской журналистики, редко когда блиставшей интеллектуальной возвышенностью, в последние годы пал еще ниже, и его просто не понимали в тех самых редакциях, где до сих пор утверждают, что занимаются аналитикой. Мы с ним во время одной из последних (теперь об этом уже можно говорить точно) встреч, еще когда был в Киеве, как-то смеялись, что какое все-таки на грех наводящее слово "аналитика" на Украине — по корневой основе очень близкое к довольно неприличному слову... ну, вы нас, надеюсь, поняли, к какому. А ведь правда же — читаешь иногда такую "аналитику", и хочется даже с головой помыться...
© antifashist.com
© antifashist.com
Андрей Ганжа
В каком-то фильме с Аленом Делоном был такой показательный диалог. Герою Делона говорили: "Ну, будьте объективным: он был не очень хорошим человеком, чего о нём жалеть?". А тот по-делоновски отвечал: "Я не хочу быть объективным, он — мой друг".
И я не хочу, но буду, постараюсь быть еще и объективным, вспоминая об Андрее.
Да, я немного слукавил, что Андрей был беспристрастен. Точностью скальпеля хирурга-виртуоза он оперировал, когда анализировал что-либо в своих статьях. А по жизни он был человек крайне увлеченный, небезразличный и действительно как-то трепетно и одновременно безжалостно любящий свой Киев, свою Украину, свои профессии: основную — историка, благоприобретенную и вынужденную — журналиста.
Я сам и историк, и журналист, и таких, как мы с Андреем, довольно много в масс-медийной среде. Но могу точно сказать, что в служении истории и журналистике Андрей Ганжа во многом был ходячей совестью. Он не изменил ни той, ни другой. Но это не была жизнь на две семьи, это была дружба, переросшая в классическую "l amour de trois" — "любовь трех".
Не "на троих", как обычно язвят и ерничают, а именно трех: они – человек, история и журналистика – одинаково любили друг друга и безошибочно точно и всегда интересно одаривали плодами этого чудесного чувства и взаимодействия.
А еще, конечно, Андрей — чисто булгаковский персонаж по духу и в плане оценок происходящего с Киевом. Может, в этом тоже есть какая-то мистика — он умер в день 130-летия со дня рождения Михаила Булгакова, который не смирился с тем, как в начале ХХ века на Украине "боролись за независимость" то Симон Петлюра, то гетман Павел Скоропадский, превращая Киев, который Булгаков уважительно называл "Город" с заглавной буквы, в местечково-сельский низкопробный по замыслам и по делам жлобятник.
И Андрей Ганжа точно так же не принимал превращение Киева, этой "матери городов русских" в какой-то отстойник для упырей, и свинарник для людей, которые дурной запах стараются перекрыть или скрыть бурными словесными извержениями на патриотическую украинофильскую тематику. Под видом борьбы за "национальное возрождение украинской нации". Андрей точно знал цену и нации, и борьбе, и тому, как это "нациеборчество" пользуют все, кому не лень, во вред людям — украинцам, киевлянам.
Он верил, что Киев может измениться. Даже на выборах, на которых может победить здравый смысл. И потому как-то в одной из своих статей сделал реверанс в сторону Киева: "Мы и сегодня работаем с теми людьми, которые власть контролируют, ну а после выборов, конечно, будем работать и с вновь избранными структурами".
При определенной доле фантазии такую фразу можно было рассматривать как надежду на любую новую власть. Но в Украине, увы, все и всегда больше напоминало деда Короля из "Обыкновенного чуда" Евгения Шварца: "Когда при нем душили его любимую жену, он стоял возле да уговаривал: потерпи, может быть, все обойдется".
Что изменилось в Украине за последние годы, когда события в ней и вокруг нее развиваются так бурно, что порой напоминают весенний нужник, куда кто-то цинично бросил дрожжи? Видимость движухи есть, запах не оставляет сомнений в сути происходящего, а так Украину душат в первую очередь изнутри, но при этом приговаривают: "...Потерпи, может быть, все обойдется".
Не обойдется. Теперь это уже точно известно. А Андрей это знал всегда. И об этом писал. Честно, открыто, понятно. За это нынешние власти и их прислуга и ненавидели его. И вычеркивали из жизни при жизни…
…Когда-то Владимира Высоцкого спросили, что такое, по-твоему, дружба? Он ответил: "Когда можно сказать человеку все, даже самое отвратительное о себе". Мы с Андреем, надеюсь, могли запросто повторить эти слова о себе. И хотя жили в Киеве близко, виделись нечасто. Но точечно, когда нельзя было не встретиться. И говорили, говорили, говорили... А потом расходились, унося с собой облегчение, что порой оказывалось, во всяком случае, для меня, важнее всего. Начать новый день с облегченной душой — это в Киеве и сейчас, и тогда было такой роскошью!
Я очень хочу вернуться в наш с Андреем Киев. Но не могу — он тоже не советовал это делать. "Зачем тебе в тюрьму? Не надо, не стоит...", — говорил он. А теперь я вот все чаще и чаще задаю вопрос: а зачем возвращаются? Ведь люди возвращаются не только куда-то, но еще и к кому-то, к тем, кто делает место дорогим и желанным, наполняет его смыслом. А у меня в Киеве все чаще и чаще умирают друзья и пустеют его улицы. Только за последние годы вынужденной эмиграции: Борис Клименко, Марта Коломиец, Дмитро Понамарчук, Александр Мартыненко. Такие разные, но друзья. Без них обеднел не только я...
…А еще Андрей немного жил в выдуманном мире. Он любил археологию, и высшее отдохновение от суеты повседневности находил в раскопках Ольвии, античной, если кто не знает, греческой колонии VI века до н.э. — III века н.э. на правом берегу Днепро-Бугского лимана к югу от современного села Парутино Очаковского района Николаевской области на Украине. Это был его мир тоже. Он ездил туда часто, как на место силы. На источник даже не вдохновения, а чего-то большего — может, стимула жить и разгадывать загадки и прошлого, и настоящего. Туда многие со всего мира за этим ездят.
В Ольвии
Да, остается память, но она жива и в эмиграции (ведь Москва для меня — это не изгнание). Равно как и время проходит, но не лечит, а просто припорашивает боль.
Андрей говорил друзьям, что хочет после смерти быть кремированным, чтобы прах можно было развеять над Ольвией. И я понимал его: был в Ольвии и тоже копал почти рядом, на черноморском острове Березань, поселение на котором и вдохновило древних ольвийцев на целый город-полис.
Там друзья установили Андрею небольшой памятник. И мне кажется, я знаю, как мы, друзья Андрея, можем с ним встретиться. В августе-сентябре в тех местах на Черном море его волны удивительно фосфоресцируют, светятся мириадами искрящихся золотым звездочек. Набираешь воду в руки, поднимаешь, а она ниспадает вниз золотыми потоками…
…А вдруг это рассеянные в них мудрость и ирония, задор и пытливость, привет и послания. И Андрея, и всех, кто ушел от нас так рано? Хотя почему рано? Он уже в Ольвии, а нам еще тянуть эту лямку. Хотелось бы достойно...
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
МненияСеменов АндрейУкраинаМихаил БулгаковБлижний ВостокБогдан ХмельницкийКиев
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:13Торги на восточном тракте. Зеленский - это война
21:06Только личная встреча Трампа и Путина решит украинскую проблему – Госдеп США
20:53Путин предпочёл встретиться с Фрадковым и обсудить ОПК
20:52Андрей Ганжа: он жил в другом мире, а умер в этом
20:30Огромная логистическая задача: эксперт рассказал про переброску военных из КНДР в Курскую область
20:20Путин продлил План обороны России
20:15Анпилогов: ВС России вышли к Днепропетровской области и с двух сторон берут в клещи Красноармейск
20:04Британия обвинила президента России в затягивании переговоров по Украине
19:50"Герани" и "Ланцеты" на Параде Победы: эксперт о том, как были представлены войска беспилотных систем
19:42Не управлять, а собирать прибыль. Почему американцы держатся за Запорожскую АЭС
19:30Копылов о том, почему на Параде Победы не показали "Армату", бронеавтомобили и танки с "мангалами"
19:16Ищенко о сельских переселенцах на Украине: говорить по-русски они научились быстрее, чем думать
19:05Зеленский сообщил главное направление удара армии России
18:46Одобрение Зеленским инициативы России и давление США: первые заявления РФ и Украины в Турции
18:33Готовность к компромиссам и рабочий настрой в Стамбуле. Итоги 15 мая
18:31Попала на фронт только с третьей попытки: военврач "Мещёра" о работе, первом обстреле и материнстве
18:26Захарова: решение Трампа прижать биологическое "детище" Байдена правильное, но этого мало
18:23Эрдоган заявил о готовности устроить переговоры Зеленского и Путина
18:07"Направление избрано правильно": Зеленский похвалил Путина
17:58Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются остановить наступление России на Сумы за счет очень коварных мин
Лента новостейМолния