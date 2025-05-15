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Харьков и Одесса в судьбе нобелевского лауреата. К 180-летию Ильи Мечникова

Харьков и Одесса в судьбе нобелевского лауреата. К 180-летию Ильи Мечникова - 15.05.2025 Украина.ру

Харьков и Одесса в судьбе нобелевского лауреата. К 180-летию Ильи Мечникова

15 мая 1845 года в имении Ивановка Купянского уезда Харьковской губернии (ныне – Двуречанский район Харьковской области) появился на свет выдающийся микробиолог и эпидемиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине Илья Ильич Мечников

2025-05-15T20:44

2025-05-15T20:44

2025-05-15T20:44

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Под Спэтару-Мечниковых ведёт своё происхождение от морейской ветви Палеологов и молдавских бояр и там, в Молдове, именовался Милеску-Спафарий. Прозвище "Спафарий" — от молдавского "спэтару" — должности при дворе господаря, которая изначально предполагала несение меча и булавы правителя при церемониях, позднее — военачальник. Имя Милеску образовано от поместья Милешть.Первым прославившим его на международной арене был Николае Милеску — энциклопедист и полиглот, пришедший на службу к царю Алексею Михайловичу.В 1671 году Николай Милеску был направлен иерусалимским патриархом Досифеем II в Москву и остался там по приглашению боярина Артамона Матвеева. Написал ряд работ исторического и богословского характера, а также текст "Царского титулярника". Составил первое русское учебное пособие по арифметике "Арифмологион".В 1675-1678 годах Николай Спафарий возглавлял русское посольство в Пекин к богдыхану Канси. Всерьёз занялся изучением китайского языка, что позволило ему собрать много ценных сведений. В 1695 году участвовал в Азовском походе Петра I.После неудачного Прутского похода 1711 года в Россию бежал внучатый племянник Николая Милеску Георге (Юрий Стефанович).Его внук Евграф Ильич Мечников — сенатор, тайный советник и горный инженер, прадед Ильи Ильича. Именно он нашел месторождения золота на Урале и разработал план инфраструктуры Закавказья.Внук Евграфа Ильича Илья Иванович (1810-78) служил в Петербурге в гвардии, где женился не на ровне и даже не "по-соседски", а на дочери еврейского публициста из Варшавы, перешедшего в лютеранство, Эмилии Львовне Невахович (1814-79).Полковник Мечников разорился и был вынужден с семьей переехать в свое имение Ивановка Харьковской губернии. В столице родились старшие сестра и братья будущего нобелевского лауреата — Екатерина, Лев и Иван. Сам же Илья Ильич и его брат Николай появились на свет уже на Харьковщине.Первоначально образованием младших Мечниковых занимались родители, а затем отец отвёз Илью в Харьков, где тот поступил сразу во второй класс 2-й мужской гимназии.По воспоминаниям одного из учителей, будущего директора этой гимназии Григория Шведова, в среднем каждый гимназист раз в три года оставался на второй год, причём причину этого педагог видел не в малом радении учащихся, а в "многосложности гимназического курса, от которой проистекает поверхностность учения, и которая развивает умственную апатию и отвращение к науке". Но к Мечникову это не относилось.Хотел Мечников поступить в Вюрцбургский университет, но не смог. Пришлось учиться в Харькове у профессора Ивана Щелкова на естественном отделении.С книгой Дарвина "Происхождение видов" Мечников познакомился ещё до перевода на русский язык и с тех пор стал одним из адептов эволюционной теории. Университетский курс Мечников освоил за два года. Профессор Климент Тимирязев вспоминал, что в начале 60-х годов в ученых кругах Петербурга циркулировали слухи о появившемся в Харькове вундеркинде, который в своих статьях опровергал многие авторитетные мнения.Он хотел стажироваться за границей. И получил помощь. Вместе с официальным ходатайством хирурга Николая Ивановича Пирогова на стол министра народного просвещения легла неофициальная просьба его предшественника, а ныне — члена государственного совета Евграфа Петровича Ковалевского. Вскоре Илья получил письмо от самого министра, который извещал о зачислении его профессорским кандидатом на два года, начиная с 1865-го.За границей, куда он отправился за казённый счёт, он в 1864-67 годах работал в Гиссене, Геттингене и Мюнхене. И здесь же Мечников увлекся эмбриологией, продолжив исследования дерптского ученого Карла Бэра.Практика не мешала ему путешествовать по Европе. Во время поездки в Неаполь он познакомился с коллегой и будущим соавтором — Александром Онуфриевичем Ковалевским, а в Женеве брат Лев представил Илью Герцену. В Сорренто Мечников и Ковалевский посещают русского ученого Ивана Сеченова и анархиста Михаила Бакунина.После защиты магистерской диссертации в 1867 году Мечников был избран доцентом естественного факультета Новороссийского университета в Одессе.По воспоминаниям профессора Г.Е. Афанасьева, "Мечников был виртуоз, который говорил с такой кристаллической ясностью, что слушателю начинало казаться, что все это и он мог бы вперед сказать и что в этом и сомневаться невозможно".В следующем году Мечников перешел в Санкт-Петербургский университет, также приват-доцентом, там защитил диссертацию на степень доктора зоологии и получил звание экстраординарного профессора."К сожалению, условия, с которыми я там встретился, оказались далеко не благоприятными. В те времена при кафедре не было лаборатории, так что работать приходилось в нестерпимо холодном зимой помещении, среди двух шкафов зоологического музея", – писал он позже.Родителей очень беспокоило, что их третий сын не женат и переборчив. Они отправили Илью в семью профессора А.Н. Бекетова, брата харьковского профессора-химика в надежде, что тот женится на одной из его дочерей, но Мечников выбрал проживавшую там дальнюю родственницу Бекетовых. В 1869 году в Петербурге он обвенчался с Людмилой Федорович. Невеста была настолько слаба из-за туберкулёза, что в церковь, где проходило венчание, её внесли на стуле.Как и положено настоящему натуралисту, Илья Ильич исследовал свою избранницу в письме матери:"Факт положительный тот, и я забыть этого не могу, что всегда, когда я себя чувствовал почему-либо скверно, то она, т.е. сношения с нею меня успокаивали. Как бы мрачно я ни смотрел на будущее (а мой характер, как знаешь, не особенно побуждает меня смотреть сквозь розовые очки), все-таки я не могу не признавать того, что, живя вместе с Люсей, я, по крайней мере, на довольно долгое время сделаюсь спокойным и перестану страдать от той нелюдимости, которая на меня напала в последнее время".Мечников надеялся излечить любимую, но через четыре года Людмила Васильевна умерла. В отчаянии он выпил огромную порцию морфия. К счастью, доза оказалась слишком большой — его вырвало.После этого Мечников переезжает в Одессу. В 1872 году Илья Ильич был приглашен в Новороссийский университет ординарным профессором зоологии, где и проработал в течение десяти лет. Туда же он рекомендовал и другого видного ученого — Ивана Сеченова.Там он продолжал преподавать зоологию, одновременно вёл исследовательскую работу в области сравнительной эмбриологии и зоологии беспозвоночных. В 1875 году он открыл важную функцию внутриклеточного пищеварения — фагоцитарный (клеточный) иммунитет. В 1879 году предложил биологический метод защиты растений от вредителей.Во второй раз Мечников женился в Одессе в тридцать лет на 17-летней студентке Ольге Белокопытовой. Детей у них не было, но они воспитывали младших братьев и сестёр Белокопытовых.И снова брак привел Мечникова к попытке суицида, вызванной болезнью жены, — Ольга заразилась брюшным тифом. Мечников ввёл себе бактерии возвратного тифа. Но, тяжело переболев, он всё же выздоровел. Жена Ольга тоже. Более того, она переживёт супруга на 28 лет.После убийства Александра II университетские порядки ужесточились, и в следующем году Мечников уволился. Чаще всего говорят о том, что это был протест против "закручивания гаек", однако известный публицист М.Н. Катков высказался о том, что несколько профессоров не сработались с новым ректором.Сам учёный политику не жаловал: "убеждение в том, что занятие положительной наукой может принести больше пользы России, чем политическая деятельность, отвернуло меня от последней".После этого Илья Ильич то основывает частную бактериологическую лабораторию в Одессе, то отправляется работать в Мессину. В августе 1883 года в Одессе проходил съезд российских естествоиспытателей и врачей. Председателем съезда избирают Илью Мечникова.В Париже знаменитому микробиологу Луи Пастеру удалось спасти обреченного мальчика введением ему вакцины против бешенства собственного производства. В России впервые предметно заговорили о создании бактериологической станции типа пастеровской.Одесская городская управа нашла и средства, приобщились к делу уважаемые в городе благотворители. А когда возник вопрос о руководстве станции, единодушно высказались в пользу профессора Мечникова. Так они вместе с Николаем Гамалеей положили начало регулярным эпидемиологическим исследованиям. Его сотрудники работали также над вакцинами против холеры кур и сибирской язвы овец.Однако, его помощник привил от сибирской язвы овец помещика Панкеева. Он не сделал проб на нескольких животных и применил новый метод ко всему стаду. Через некоторое время 80% поголовья погибли. Следующие несколько дней газеты всей империи пестрели издевательскими карикатурами на учёного, и он вскоре уволился со станции.Пастер пригласил Мечникова к себе в институт. Выполненные в Париже работы Мечников послужили основой для многих фундаментальных открытий, касающихся природы иммунной реакции.В 1903 году он опубликовал книгу, в которой обосновывается необходимость употребления больших количеств простокваши, заквашенной с помощью болгарской палочки. Так имя Мечникова стало связано с популярным коммерческим способом изготовления кефира, однако ученый не получал за это никаких денег.Мечников совместно с Паулем Эрлихом был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине 1908 года. Все это время на международных конференциях он представлял Францию, но всегда подчеркивал, что не отказывался от подданства Российской империи. Поэтому, когда Мечников не смог приехать в Стокгольм за наградой, вместо лауреата её получал русский посол.В 1911 году Мечников возглавлял экспедицию Института Пастера в очаг чумы в России, при этом сделал важные наблюдения, касающиеся не только чумы, но и туберкулёза.Умер в Париже 15 июля 1916 года в возрасте 71 года, после нескольких инфарктов миокарда. Илья Мечников завещал своё тело на медицинские исследования с последующей кремацией и захоронением на территории Пастеровского института, что и было выполнено.В 1923 году, во время первого переименования одесских улиц, Херсонской дали имя не немецкого революционера, а французского микробиолога Луи Пастера, а вскоре Одесский университет стал носить имя Мечникова.В Харькове есть улица Мечникова, которая ведёт к памятнику великому русскому ученому и институту вакцин его имени. Летом 2018 года в райцентре Двуречная Харьковской области открыт музей Ильи Мечникова. Принадлежавших самому нобелевскому лауреату вещей среди экспонатов музея пока нет. Нобелевская медаль Ильи Мечникова хранится в Риге.

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