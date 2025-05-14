Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия готова оставить без снабжения ВСУ в Покровске и Константиновке - 14.05.2025 Украина.ру
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Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия готова оставить без снабжения ВСУ в Покровске и Константиновке
Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия готова оставить без снабжения ВСУ в Покровске и Константиновке - 14.05.2025 Украина.ру
Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия готова оставить без снабжения ВСУ в Покровске и Константиновке
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-05-14T15:59
2025-05-14T15:59
эксклюзив
спецоперация
константиновка
россия
алексей анпилогов
вооруженные силы украины
днепропетровская область
донбасс
дроны
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За последнее время армия России освободила сразу несколько населенных пунктов, расположенных вдоль трассы и за трассой "Покровск-Константиновка" (Малиновка, Миролюбовка, Михайловка). В связи с этим надо понимать следующее.Сейчас идет обширный обхват большой Красноармейской агломерации с двух сторон.На западном фасе мы вплотную подошли к границе Днепропетровской области. Где-то до нее остались сотни метров. А на восточном фасе происходит наш прорыв вдоль трассы в сторону Константиновки. Наша задача максимум – перерезать железнодорожную ветку, которая уходит от Покровска на север.И если помимо уже де-факто перерезанного автомобильного шоссе произойдет прерывание железнодорожного сообщения (сначала в виде взятия под огневой контроль, а затем – установление физического контроля), для украинского гарнизона и Покровска, и Константиновки это создаст серьезную оперативную угрозу их снабжению.Эти города превратятся в большие укрепрайоны в полуохвате, что серьезно затруднит противнику их оборону.В то же время, это создаст серьезную гуманитарную проблему, поскольку в этих больших агломерациях еще остается немало гражданского населения. Но это уже вопрос к киевскому режиму, который использует городскую застройку в качестве удобной оборонительной позиции и не заботится о выживании собственных мирных жителей.Как быстро можно реализовать такие охваты?В текущей оперативной обстановке основным фактором стали фронтовые дроны: и на радиоканале, и на оптоволокне. Они действительно обеспечивают серьезный контроль серой зоны шириной в 15-20 километров от линии соприкосновения. Наши наступающие войска сталкиваются с тем, что ВСУ пытаются изолировать прорвавшиеся подразделения и затруднить им логистику.Тем не менее, мы, владея инициативой, предпринимаем больше оперативных действий. Мы ведем себя более гибко и варьируем удары. Именно поэтому нам удается медленное, но уверенное продвижение.Надо понимать, что ВСУ не могут везде выстроить эту непроницаемую стену дронов. Где-то ее нет, где-то она недостаточно плотная. Это и позволяет нам регулярно менять направления главного удара и обеспечивать продвижение в виде периодических скачков на разных участках линии соприкосновения. То же самое произошло сейчас.Уперевшись в Покровск и Мирноград в процессе лобового наступления, российская армия перешла к широкому охвату, растянув фронт на сотню километров и не позволив ВСУ выстроить эту стену дронов, на которую противник опирается как на последний оборонительный рубеж.
https://ukraina.ru/20220305/1033447461.html
https://ukraina.ru/20250513/1063096958.html
константиновка
россия
днепропетровская область
донбасс
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, константиновка, россия, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, днепропетровская область, донбасс, дроны
Эксклюзив, Спецоперация, Константиновка, Россия, Алексей Анпилогов, Вооруженные силы Украины, Днепропетровская область, Донбасс, дроны

Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия готова оставить без снабжения ВСУ в Покровске и Константиновке

15:59 14.05.2025
 
© Украина.ру / serafima091999Алексей Анпилогов (СВО)
Алексей Анпилогов (СВО) - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Украина.ру / serafima091999
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
За последнее время армия России освободила сразу несколько населенных пунктов, расположенных вдоль трассы и за трассой "Покровск-Константиновка" (Малиновка, Миролюбовка, Михайловка). В связи с этим надо понимать следующее.
Алексей Анпилогов - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта 2022, 07:13
Алексей Анпилогов: кто онПолитолог, публицист
Сейчас идет обширный обхват большой Красноармейской агломерации с двух сторон.
На западном фасе мы вплотную подошли к границе Днепропетровской области. Где-то до нее остались сотни метров. А на восточном фасе происходит наш прорыв вдоль трассы в сторону Константиновки. Наша задача максимум – перерезать железнодорожную ветку, которая уходит от Покровска на север.
И если помимо уже де-факто перерезанного автомобильного шоссе произойдет прерывание железнодорожного сообщения (сначала в виде взятия под огневой контроль, а затем – установление физического контроля), для украинского гарнизона и Покровска, и Константиновки это создаст серьезную оперативную угрозу их снабжению.
Эти города превратятся в большие укрепрайоны в полуохвате, что серьезно затруднит противнику их оборону.
В то же время, это создаст серьезную гуманитарную проблему, поскольку в этих больших агломерациях еще остается немало гражданского населения. Но это уже вопрос к киевскому режиму, который использует городскую застройку в качестве удобной оборонительной позиции и не заботится о выживании собственных мирных жителей.
Как быстро можно реализовать такие охваты?
В текущей оперативной обстановке основным фактором стали фронтовые дроны: и на радиоканале, и на оптоволокне. Они действительно обеспечивают серьезный контроль серой зоны шириной в 15-20 километров от линии соприкосновения. Наши наступающие войска сталкиваются с тем, что ВСУ пытаются изолировать прорвавшиеся подразделения и затруднить им логистику.
Тем не менее, мы, владея инициативой, предпринимаем больше оперативных действий. Мы ведем себя более гибко и варьируем удары. Именно поэтому нам удается медленное, но уверенное продвижение.
Надо понимать, что ВСУ не могут везде выстроить эту непроницаемую стену дронов. Где-то ее нет, где-то она недостаточно плотная. Это и позволяет нам регулярно менять направления главного удара и обеспечивать продвижение в виде периодических скачков на разных участках линии соприкосновения. То же самое произошло сейчас.
Уперевшись в Покровск и Мирноград в процессе лобового наступления, российская армия перешла к широкому охвату, растянув фронт на сотню километров и не позволив ВСУ выстроить эту стену дронов, на которую противник опирается как на последний оборонительный рубеж.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Вчера, 16:42
Полковник Геннадий Алехин: Из-за курской авантюры ВСУ Безлюдовское кладбище в Харькове стало бескрайнимЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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ЭксклюзивСпецоперацияКонстантиновкаРоссияАлексей АнпилоговВооруженные силы УкраиныДнепропетровская областьДонбассдроны
 
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