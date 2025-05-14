https://ukraina.ru/20250514/1063122803.html

Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия готова оставить без снабжения ВСУ в Покровске и Константиновке

Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия готова оставить без снабжения ВСУ в Покровске и Константиновке - 14.05.2025 Украина.ру

Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия готова оставить без снабжения ВСУ в Покровске и Константиновке

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-05-14T15:59

2025-05-14T15:59

2025-05-14T15:59

эксклюзив

спецоперация

константиновка

россия

алексей анпилогов

вооруженные силы украины

днепропетровская область

донбасс

дроны

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За последнее время армия России освободила сразу несколько населенных пунктов, расположенных вдоль трассы и за трассой "Покровск-Константиновка" (Малиновка, Миролюбовка, Михайловка). В связи с этим надо понимать следующее.Сейчас идет обширный обхват большой Красноармейской агломерации с двух сторон.На западном фасе мы вплотную подошли к границе Днепропетровской области. Где-то до нее остались сотни метров. А на восточном фасе происходит наш прорыв вдоль трассы в сторону Константиновки. Наша задача максимум – перерезать железнодорожную ветку, которая уходит от Покровска на север.И если помимо уже де-факто перерезанного автомобильного шоссе произойдет прерывание железнодорожного сообщения (сначала в виде взятия под огневой контроль, а затем – установление физического контроля), для украинского гарнизона и Покровска, и Константиновки это создаст серьезную оперативную угрозу их снабжению.Эти города превратятся в большие укрепрайоны в полуохвате, что серьезно затруднит противнику их оборону.В то же время, это создаст серьезную гуманитарную проблему, поскольку в этих больших агломерациях еще остается немало гражданского населения. Но это уже вопрос к киевскому режиму, который использует городскую застройку в качестве удобной оборонительной позиции и не заботится о выживании собственных мирных жителей.Как быстро можно реализовать такие охваты?В текущей оперативной обстановке основным фактором стали фронтовые дроны: и на радиоканале, и на оптоволокне. Они действительно обеспечивают серьезный контроль серой зоны шириной в 15-20 километров от линии соприкосновения. Наши наступающие войска сталкиваются с тем, что ВСУ пытаются изолировать прорвавшиеся подразделения и затруднить им логистику.Тем не менее, мы, владея инициативой, предпринимаем больше оперативных действий. Мы ведем себя более гибко и варьируем удары. Именно поэтому нам удается медленное, но уверенное продвижение.Надо понимать, что ВСУ не могут везде выстроить эту непроницаемую стену дронов. Где-то ее нет, где-то она недостаточно плотная. Это и позволяет нам регулярно менять направления главного удара и обеспечивать продвижение в виде периодических скачков на разных участках линии соприкосновения. То же самое произошло сейчас.Уперевшись в Покровск и Мирноград в процессе лобового наступления, российская армия перешла к широкому охвату, растянув фронт на сотню километров и не позволив ВСУ выстроить эту стену дронов, на которую противник опирается как на последний оборонительный рубеж.

https://ukraina.ru/20220305/1033447461.html

https://ukraina.ru/20250513/1063096958.html

константиновка

россия

днепропетровская область

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, спецоперация, константиновка, россия, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, днепропетровская область, донбасс, дроны