https://ukraina.ru/20250514/1056200364.html

Наш ответ американскому империализму: 70 лет Организации Варшавского договора

Наш ответ американскому империализму: 70 лет Организации Варшавского договора - 14.05.2025 Украина.ру

Наш ответ американскому империализму: 70 лет Организации Варшавского договора

Семь десятилетий назад Россия, в форме СССР, уже сталкивалась с расширением на восток "миролюбивого" и "оборонительного" блока НАТО. Тогда ответом стало создание Организации Варшавского договора. ОВД официально прекратила своё существование в июле 1991 года, потерпев поражение не в военной, а в политической плоскости

2025-05-14T11:41

2025-05-14T11:41

2025-05-14T11:41

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В конце Второй мировой США, Великобритания и СССР договорились о послевоенном устройстве мира и поделили сферы влияния. А после окончательной победы над нацизмом отношения между вчерашними союзниками по антигитлеровской коалиции стали стремительно ухудшаться, и переросли в "холодную войну".Уже в апреле 1949 года Вашингтон создал свой военно-политический блок – Организацию североатлантического договора (North Atlantic Treaty Organization, NATO), куда кроме США вошли также Канада и десять европейских стран. Первый генсек нового союза, британский генерал Исмей Гастингс, так описал главные задачи НАТО в одной фразе: "держать американцев в Европе, русских – за её пределами, а немцев – в подчинении".Действительно, НАТО поначалу был оккупационным блоком по отношению к Западной Германии, ведь даже Федеративная республика Германия была провозглашена на территории американской, британской и французской оккупационных зон лишь в конце мая 1949 года.СССР не торопился создавать ответный союз, ведь Москва и так контролировала правительства соцстран Восточной и Центральной Европы. Советский Союз даже пошел на пропагандистский ход – в 1954 году подал заявку на вступление в НАТО. Разумеется, её никто не рассматривал всерьёз, ведь один из основных принципов Альянса – согласованное мнение всех членов. Если бы СССР вошел в состав НАТО, он мог бы блокировать любые решения и подорвать союз изнутри. Официально Советскому Союзу отказали на том основании, что его членство "противоречило бы демократическим и оборонительным целям Альянса". В ответ в Москве заявили, что "маски сорваны", и обвинили Запад в агрессивных планах.При этом свою агрессивность в НАТО особо и не скрывали, ведь блок сразу же начал расширение: в 1952 году в него вошли Греция и Турция. В октябре 1954-го в НАТО решили пригласить Западную Германию, и в мае следующего года ФРГ стала полноправным членом Альянса. Это стало последней каплей для нового советского лидера Никиты Хрущёва, хотя создание военного союза социалистических стран обсуждали ещё в годы правления Иосифа Сталина.На совещании генеральных секретарей компартий и военного руководства восточноевропейских стран, состоявшемся в Москве в январе 1951 года, начальник штаба Группы советских войск в Германии генерал армии Сергей Штеменко заговорил о необходимости создания военного союза братских социалистических стран – для прямого противостояния НАТО. Однако развития эта идея тогда не получила.Принятие же Западной Германии в НАТО Никита Хрущёв воспринял как попытку потеснить СССР на международной арене. Через пять дней после официального вступления ФРГ в Альянс, 11 мая 1954 года, в Варшаве открылось Совещание европейских государств по обеспечению мира и безопасности в Европе. На нём социалистические страны Восточной Европы подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.Военный союз получил название Организация Варшавского договора (ОВД) – чтобы лишний раз не подчёркивать доминирующую роль Москвы. Первой договор, в соответствии с алфавитным порядком, подписала Албания. Затем – Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия. Это произошло 14 мая 1955 года.Стоит отметить, что руководство Польши, Чехословакии и Восточной Германии не нужно было особо агитировать за участие в ОВД, ведь все эти страны реально опасались угрозы со стороны Западной Германии. Так, в ГДР не без оснований считали, что ФРГ при поддержке НАТО может рано или поздно поглотить Восточную Германию, в Польше опасались претензий единой Германии на бывшие немецкие земли, переданные в 1945 году Варшаве, а в Чехословакии – требования компенсаций за изгнание миллионов судетских немцев.Официальные задачи и цели ОВД были примерно такими же, как и у НАТО: страны-участницы обязались оказывать друг другу всю необходимую помощь, включая военную, в случае нападения на одну из них, а все международные споры решать "исключительно мирными средствами – таким образом, чтобы не ставить под угрозу международный мир и безопасность".При этом в военном плане два блока ощутимо отличались. В НАТО ключевую роль играли США, но и союзники вносили весомый вклад. Объединённое командование Альянса неизменно возглавляли американские генералы, но должности начальника штаба и генерального секретаря обычно занимали представители других стран. Все члены НАТО, кроме ФРГ, передавали в подчинение объединенного командования лишь часть своих вооружённых сил.Армии же соцстран входили в структуру Организации Варшавского договора целиком, а все руководящие должности занимали исключительно советские генералы. Штаб ОВД находился в Москве, вся основная документация организации велась на русском языке. Остальным союзникам давали понять, что помимо войск СССР в качестве сколько-нибудь серьёзного фактора рассматриваются только польская и восточногерманская армии.С самого начала, помимо противостояния НАТО, задачей ОВД была поддержка властей стран социалистического лагеря, в том числе и с помощью армии. Первую операцию с этой целью войска организации провели уже через год после подписания договора. В конце октября 1956 года в Венгрии началось антикоммунистическое восстание, но к началу ноября его подавили, в основном с помощью советских войск. В итоге в Венгрии восстановили режим, ориентированный на Москву.Следующим испытанием для советского блока стал так называемый "Берлинский кризис", вошедший в критическую фазу 5 августа 1961 года, когда консультативный комитет Организации Варшавского договора призвал ГДР принять меры против "подрывной деятельности" Западного Берлина.Президент США Джон Кеннеди в ответ приказал направить в Западный Берлин войсковой контингент численностью в 1,5 тысячи человек. В случае необходимости предполагалось направить в Берлин дополнительную американскую дивизию. В свою очередь, к разделительной линии между Восточным и Западным Берлином выдвинулись войска СССР и ГДР. Высшей точкой кризиса стал инцидент у КПП "Чарли" на Фридрихштрассе 27-28 октября 1961 года, где друг против друга на расстоянии не более сотни метров заняли боевые позиции американские и восточногерманские танки (это были новые Т-54, которые специально для блокады Западного Берлина были предоставлены Национальной народной армии ГДР советским командованием).Все танки были вооружены боевыми снарядами, и обеим сторонам была дана команда открывать незамедлительно огонь в случае, если огонь откроет противник. Напряжение между сторонами было очень высоким, поскольку все прекрасно понимали, что один выстрел из танкового орудия или из пулемёта может привести к Третьей мировой войне с обменом ядерными ударами между СССР и США.Противостояние продолжалось почти сутки, тем временем по дипломатическим каналам шли переговоры между Кеннеди и Хрущёвым. Первыми свои танки утром 28 октября начала отводить ННА. Через некоторое время Фридрихштрассе покинули и американские боевые машины. При этом новое военное противостояние между США и СССР не заставило себя долго ждать, оно произошло на следующий год и вошло в историю как "Карибский кризис". Хотя это было советско-американское противостояние, однако началось оно с размещения американских ракет в Турции как стране НАТО.В последующие годы войска НАТО и ОВД демонстрировали друг другу свои возможности на различных учениях, но именно советский блок первым получил возможность показать себя в деле. В августе 1968 года около полумиллиона военных СССР, Польши, Болгарии и Венгрии (при незначительном участии армии ГДР) вошли в Чехословакию, чтобы подавить "Пражскую весну" – попытку первого секретаря ЦК Компартии Чехословакии Александера Дубчека построить "социализм с человеческим лицом". Эта акция получила название Операция "Дунай".Именно после неё советский лидер, генеральный секретарь ЦК Компартии СССР Леонид Брежнев сказал новому руководству чехословацких коммунистов: "Чехословакия находится в пределах тех территорий, которые в годы войны освободил советский солдат. Границы этих территорий – это наши границы. И так будет всегда".А в ноябре 1968 года во время выступления на V съезде Польской объединенной рабочей партии в Варшаве Брежнев заявил, что "защита дела социализма есть общая проблема всех социалистических стран, которые вправе оказать военную помощь братской стране для пресечения угрозы социалистическому строю". На Западе эту политику назвали "доктриной Брежнева".Через два с половиной года после смерти Брежнева, в конце апреля 1985 года, действие Варшавского договора было продлено на двадцать лет. К тому времени в составе армий ОВД насчитывалось почти 8 миллионов военнослужащих. Однако избранный в том же месяце новым генсеком Михаил Горбачёв объявил курс на перестройку и фактическую ликвидацию социалистического блока. В следующие несколько лет в странах-участницах ОВД коммунистические режимы рухнули. Последней каплей стало падение Берлинской стены и поглощение Восточной Германии Западной.Существование Организации Варшавского договора как военно-политического блока соцстран потеряло смысл. 25 февраля 1991 года страны-участники ОВД ликвидировали её военные структуры, а 1 июля 1991-го окончательно прекратили действие договора. Меньше чем через полгода развалился и Советский Союз.Как писал российский историк Арсений Замостьянов, Варшавский договор, существовавший 36 лет, сыграл в истории Европы роль, которую забывать не стоит. "По крайней мере, для Старого Света это были мирные годы. Отчасти – благодаря ОВД", – отмечал он.Действительно, уже первое расширение НАТО после развала ОВД, когда весной 1999 года к Альянсу присоединились Венгрия, Польша и Чехия, ознаменовалось агрессией натовских войск против Югославии. Принятие в Альянс в 2004-м так называемой "Вильнюсской группы", состоящей из Албании, Хорватии, Болгарии, Эстонии, Латвии, Литвы, Румынии, Словакии и Словении, позволило увеличить за счёт их военных оккупационных контингент в Афганистане, командование которым с ноября 2003 года осуществлял НАТО. А уже после начала СВО на Украине в НАТО экстренно вступили Финляндия (2023) и Швеция (2024), не скрывающие, что этот шаг направлен против России.О попытке вступления СССР в НАТО можно прочитать в статье Василия Стоякина "Украина, НАТО и план несостоявшейся ядерной войны"

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