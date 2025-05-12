Томаш Мацейчук: Своими толерантными предложениями Арестович уже не вернет Крым и Донбасс. Поезд ушел - 12.05.2025 Украина.ру
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Томаш Мацейчук: Своими толерантными предложениями Арестович уже не вернет Крым и Донбасс. Поезд ушел
Томаш Мацейчук: Своими толерантными предложениями Арестович уже не вернет Крым и Донбасс. Поезд ушел - 12.05.2025 Украина.ру
Томаш Мацейчук: Своими толерантными предложениями Арестович уже не вернет Крым и Донбасс. Поезд ушел
Польский журналист высказал изданию Украина.ру свою версию того, почему Латынина радикально поменяла свою точку зрения на происходящие события на Украине, и чем отличаются южнорусские от северорусских
2025-05-12T07:07
2025-05-12T07:07
интервью
юлия латынина
алексей арестович
степан бандера
рпц
александр чаленко
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- Томаш, ты как поляк, который отрицательно относится к Бандере и Шухевичу, как относишься к тезису Алексея Арестовича, что нельзя Украину со всем ее лингвистическим, религиозным и прочим разнообразием представлять как "землянку УПА", и что это ни к чему хорошему не приведет?- Украина в какой-то момент действительно начала напоминать "землянку УПА", где либо принимаешь бандеровские нарративы, говоришь по-украински и ходишь в Православную церковь Украины, либо ты предатель и враг народа. В такой стране-землянке УПА человек выступающий против Бандеры, говорящий на русском языке и посещающий храмы Русской Православной Церкви считается потенциальным сепаратистом, или, как минимум, потенциальным шпионом или наводчиком.Сложно ожидать, чтобы люди, выступающие против Евромайдана и против евроинтеграции, на примере Одессы увидевшие, что с ними может случиться, захотели жить в этой стране и подчиняться новому правительству.Арестович прав. Он правильно замечает, что силы Евромайдана и Антимайдана порвали страну на куски. Не могло быть иначе, если одна часть страны тащит ее в Европу, а вторая - в Россию. Не могло быть иначе, если герои одних - это предатели и враги для других. Не могло быть иначе, если одни считают Россию своей матерью и защитницей, а другие палачом и тюрьмой народов. Не могло быть иначе, если одна часть требует, чтобы все жители страны говорили на ее языке, а вторая требует, чтобы главным языком был ее язык.Но, по моему мнению, Арестович и его предложения вести более толерантную политику в отношении к русскому языку, к РПЦ, к советскому наследию и так далее, это все интересно, но, увы, жителей Донбасса и Крыма он этим не вернет, даже если станет президентом и начнет вести самую нейтральную политику из всех возможных. Поезд ушел.Для тех, кто остался в Украине, вижу два варианта - выучить украинский язык и пользоваться им в школах и на работе, либо, если такого желания нет, тогда лучше для себя и для своих детей уехать в Европу или еще куда-то в другое место. Война привела к радикализации украинцев и русских, поэтому можно ожидать, что количество случаев насилия в отношении к людям, которых на Украине ассоциируют с русскостью, а в России с украинскостью, будет пока только расти.Но, вполне возможно, что через 50 лет украинцы и русские снова смогут дружить и жить мирно. Ведь история знает множество таких примеров - немцы и евреи, хорваты и сербы, поляки и украинцы, все они смогли отказаться от возмездия и насилия ради мирной жизни без войны. Христианство — если, конечно, в будущем и украинцы, и русские останутся христианами — может сыграть важную роль на пути к примирению и в процессе взаимного прощения.- Почему в последнее время вдруг резко поменялись взгляды писательницы Юлии Латыниной, которая была раньше заукраинкой? Теперь она считает, что ошибалась, считает, что у Путина есть свой обоснованный взгляд на расширение России, она вдруг стала против украинского национализма и президента Зеленского, против расчленения России и ее поражения в войне с Украиной, против российской пронатовской интеллигенции, против российских грантоедов, которых содержала USAID, против радио "Свобода"? Что с ней случилось?- Действительно, изменение взглядов Юлии Латыниной на войну в Украине и на всё, что с ней связано, в последнее время стало заметным и вызвало много обсуждений. Ещё недавно она была одним из самых последовательных и резких критиков Путина и горячо поддерживала Украину, но сегодня мы видим у неё более сдержанную, критическую позицию не только в отношении российской власти, но и в отношении украинского руководства, украинского национализма, а также самой западной поддержки Киева.Что произошло? На мой взгляд, это результат её личной переоценки ситуации. Латынина всегда была человеком рационального анализа, не склонным к эмоциональному лагерному мышлению. Сначала она, как и многие либералы, восприняла войну как абсолютную агрессию со стороны России и поддержала Украину без оговорок.Но со временем, наблюдая, как развиваются события, как ведёт себя украинская власть, как работает украинская пропаганда, как реагирует Запад — она, вероятно, начала задаваться вопросами. Особенно болезненно прозвучало её заявление о том, что украинская сторона использует трагедии, в том числе гибель детей, в информационной войне.Это вызвало бурную реакцию — её обвинили чуть ли не в предательстве. Но если вслушаться, она ведь не оправдывает российские действия — она просто говорит, что картина куда сложнее, чем "белые против чёрных".Латынина, скорее всего, почувствовала, что западная поддержка Украины ограничена, лицемерна и подчас цинична. А украинский национализм в его современной форме — не так уж далёк от того, с чем раньше боролись в самой России. Отсюда и её критика в адрес не только Зеленского, но и, например, западных грантовых структур, вроде USAID, и медиаресурсов вроде "Радио Свобода", которым она ранее симпатизировала.Это не означает, что она перешла на сторону Кремля. Это означает, что она больше не хочет быть частью лагеря, в котором не принято задавать неудобные вопросы, и где тебя сразу записывают в предатели, если ты выходишь за рамки допустимого. Возможно, она просто решила быть самой собой и говорить то, что считает правдой — пусть даже эта правда идёт вразрез с ожиданиями её прежней аудитории.-Ты какое-то время провел на Украине, несколько лет потом провел в Российской Федерации. Неплохо знаешь обе страны. Как ты считаешь, можно ли говорить о южнорусских людях, то есть в основной своей массе о русифицированных украинцах, которые по своей культуре и языку стали русскими, а по своему менталитету, психологии, энергетике являются украинцами (надднепрянскими русинами)? Существуют ли они? Отличаются ли они от всех остальных русских, или это полная чепуха? Есть ли какая-то разница между жителями Севера и Юга России?- Невозможно отрицать факт существования на Украине людей, принявших русский язык и русскую культуру. Они появились не из воздуха, а путем вполне естественного процесса адаптации "малороссийского" населения, который начался более 300 лет назад, в момент, когда земли левобережной Украины вошли в состав российского государства.Люди, проживающие на этих землях, желающие стать успешными, должны были знать русский язык и русский культурный код, и многие стремились к успеху, по пути входя в пространство русской цивилизации, а затем превращались в русских людей. Такие же процессы происходили с немцами в российской Прибалтике или в Литве и в Беларуси (Великое Княжество Литовское), где местное население принимало польский язык и польскую культуру, благодаря чему поляки могут сегодня городиться Адамом Мицкевичем, Генриком Сенкевичем, Тадеушем Костюшко, или отцом польского национализма Романом Дмовским, у которого были татарские корни, но предки которого успешно перешли в польскую идентичность и в польскую культуру.Мои предки тоже адаптировались и стали частью польской нации. И да, жители Подляшья, что в Северо-Восточной Польше, отличаются от жителей южного Кракова или западной Познани, что, к счастью, не мешает нам быть одной нацией и жить в одном государстве.Читайте также интервью, которое Александр Чаленко взял у донецкого штабиста с позывным "Оцелот" на тему внутренней ситуации на Украине Позывной "Оцелот": Само устройство СССР делало так, что житель УССР считал, что Россия – это только РСФСР
https://ukraina.ru/20250508/pozyvnoy-otselot-samo-ustroystvo-sssr-delalo-tak-chto-zhitel-ussr-schital-chto-rossiya--eto-tolko-rsfsr-1063007548.html
https://ukraina.ru/20250421/bogdan-bezpalko-russkaya-ideya-dolzhna-priobresti-kharakter-natsionalno-osvoboditelnogo-dvizheniya-1062609655.html
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Александр Чаленко
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интервью, юлия латынина, алексей арестович, степан бандера, рпц, александр чаленко
Интервью, Юлия Латынина, Алексей Арестович, Степан Бандера, РПЦ, Александр Чаленко

Томаш Мацейчук: Своими толерантными предложениями Арестович уже не вернет Крым и Донбасс. Поезд ушел

07:07 12.05.2025
 
© Фото : из личного архива Томаша МацейчукаТомаш Мацейчук интервью
Томаш Мацейчук интервью - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Фото : из личного архива Томаша Мацейчука
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Александр Чаленко авторы
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Польский журналист высказал изданию Украина.ру свою версию того, почему Латынина радикально поменяла свою точку зрения на происходящие события на Украине, и чем отличаются южнорусские от северорусских
- Томаш, ты как поляк, который отрицательно относится к Бандере и Шухевичу, как относишься к тезису Алексея Арестовича, что нельзя Украину со всем ее лингвистическим, религиозным и прочим разнообразием представлять как "землянку УПА", и что это ни к чему хорошему не приведет?
- Украина в какой-то момент действительно начала напоминать "землянку УПА", где либо принимаешь бандеровские нарративы, говоришь по-украински и ходишь в Православную церковь Украины, либо ты предатель и враг народа. В такой стране-землянке УПА человек выступающий против Бандеры, говорящий на русском языке и посещающий храмы Русской Православной Церкви считается потенциальным сепаратистом, или, как минимум, потенциальным шпионом или наводчиком.
Сложно ожидать, чтобы люди, выступающие против Евромайдана и против евроинтеграции, на примере Одессы увидевшие, что с ними может случиться, захотели жить в этой стране и подчиняться новому правительству.
Арестович прав. Он правильно замечает, что силы Евромайдана и Антимайдана порвали страну на куски. Не могло быть иначе, если одна часть страны тащит ее в Европу, а вторая - в Россию. Не могло быть иначе, если герои одних - это предатели и враги для других. Не могло быть иначе, если одни считают Россию своей матерью и защитницей, а другие палачом и тюрьмой народов. Не могло быть иначе, если одна часть требует, чтобы все жители страны говорили на ее языке, а вторая требует, чтобы главным языком был ее язык.
Позывной Оцелот
8 мая, 06:24
Позывной "Оцелот": Само устройство СССР делало так, что житель УССР считал, что Россия – это только РСФСР"Оказавшись в государстве Россия, украинцы и не только русскоязычные, и заметная часть украиноязычных кроме галичан со временем станут русскими в силу таких же причин, по которым они в УССР и на Украине становились украинцами", - не сомневается политолог и донецкий штабист с позывным "Оцелот", о чем он и рассказал в интервью изданию Украина.ру
Но, по моему мнению, Арестович и его предложения вести более толерантную политику в отношении к русскому языку, к РПЦ, к советскому наследию и так далее, это все интересно, но, увы, жителей Донбасса и Крыма он этим не вернет, даже если станет президентом и начнет вести самую нейтральную политику из всех возможных. Поезд ушел.
Для тех, кто остался в Украине, вижу два варианта - выучить украинский язык и пользоваться им в школах и на работе, либо, если такого желания нет, тогда лучше для себя и для своих детей уехать в Европу или еще куда-то в другое место. Война привела к радикализации украинцев и русских, поэтому можно ожидать, что количество случаев насилия в отношении к людям, которых на Украине ассоциируют с русскостью, а в России с украинскостью, будет пока только расти.
Но, вполне возможно, что через 50 лет украинцы и русские снова смогут дружить и жить мирно. Ведь история знает множество таких примеров - немцы и евреи, хорваты и сербы, поляки и украинцы, все они смогли отказаться от возмездия и насилия ради мирной жизни без войны. Христианство — если, конечно, в будущем и украинцы, и русские останутся христианами — может сыграть важную роль на пути к примирению и в процессе взаимного прощения.
- Почему в последнее время вдруг резко поменялись взгляды писательницы Юлии Латыниной, которая была раньше заукраинкой? Теперь она считает, что ошибалась, считает, что у Путина есть свой обоснованный взгляд на расширение России, она вдруг стала против украинского национализма и президента Зеленского, против расчленения России и ее поражения в войне с Украиной, против российской пронатовской интеллигенции, против российских грантоедов, которых содержала USAID, против радио "Свобода"? Что с ней случилось?
- Действительно, изменение взглядов Юлии Латыниной на войну в Украине и на всё, что с ней связано, в последнее время стало заметным и вызвало много обсуждений. Ещё недавно она была одним из самых последовательных и резких критиков Путина и горячо поддерживала Украину, но сегодня мы видим у неё более сдержанную, критическую позицию не только в отношении российской власти, но и в отношении украинского руководства, украинского национализма, а также самой западной поддержки Киева.
Что произошло? На мой взгляд, это результат её личной переоценки ситуации. Латынина всегда была человеком рационального анализа, не склонным к эмоциональному лагерному мышлению. Сначала она, как и многие либералы, восприняла войну как абсолютную агрессию со стороны России и поддержала Украину без оговорок.
Но со временем, наблюдая, как развиваются события, как ведёт себя украинская власть, как работает украинская пропаганда, как реагирует Запад — она, вероятно, начала задаваться вопросами. Особенно болезненно прозвучало её заявление о том, что украинская сторона использует трагедии, в том числе гибель детей, в информационной войне.
Это вызвало бурную реакцию — её обвинили чуть ли не в предательстве. Но если вслушаться, она ведь не оправдывает российские действия — она просто говорит, что картина куда сложнее, чем "белые против чёрных".
Латынина, скорее всего, почувствовала, что западная поддержка Украины ограничена, лицемерна и подчас цинична. А украинский национализм в его современной форме — не так уж далёк от того, с чем раньше боролись в самой России. Отсюда и её критика в адрес не только Зеленского, но и, например, западных грантовых структур, вроде USAID, и медиаресурсов вроде "Радио Свобода", которым она ранее симпатизировала.
Это не означает, что она перешла на сторону Кремля. Это означает, что она больше не хочет быть частью лагеря, в котором не принято задавать неудобные вопросы, и где тебя сразу записывают в предатели, если ты выходишь за рамки допустимого. Возможно, она просто решила быть самой собой и говорить то, что считает правдой — пусть даже эта правда идёт вразрез с ожиданиями её прежней аудитории.
Богдан Безпалько интервью - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
21 апреля, 11:56
Богдан Безпалько: Русская идея должна приобрести характер национально-освободительного движенияЧлен Совета при Президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в интервью Украине.ру рассказал о том, как он понимает "общерусскую идею", и о том, нужен ли украинский язык в Новороссии
-Ты какое-то время провел на Украине, несколько лет потом провел в Российской Федерации. Неплохо знаешь обе страны. Как ты считаешь, можно ли говорить о южнорусских людях, то есть в основной своей массе о русифицированных украинцах, которые по своей культуре и языку стали русскими, а по своему менталитету, психологии, энергетике являются украинцами (надднепрянскими русинами)? Существуют ли они? Отличаются ли они от всех остальных русских, или это полная чепуха? Есть ли какая-то разница между жителями Севера и Юга России?
- Невозможно отрицать факт существования на Украине людей, принявших русский язык и русскую культуру. Они появились не из воздуха, а путем вполне естественного процесса адаптации "малороссийского" населения, который начался более 300 лет назад, в момент, когда земли левобережной Украины вошли в состав российского государства.
Люди, проживающие на этих землях, желающие стать успешными, должны были знать русский язык и русский культурный код, и многие стремились к успеху, по пути входя в пространство русской цивилизации, а затем превращались в русских людей. Такие же процессы происходили с немцами в российской Прибалтике или в Литве и в Беларуси (Великое Княжество Литовское), где местное население принимало польский язык и польскую культуру, благодаря чему поляки могут сегодня городиться Адамом Мицкевичем, Генриком Сенкевичем, Тадеушем Костюшко, или отцом польского национализма Романом Дмовским, у которого были татарские корни, но предки которого успешно перешли в польскую идентичность и в польскую культуру.
Мои предки тоже адаптировались и стали частью польской нации. И да, жители Подляшья, что в Северо-Восточной Польше, отличаются от жителей южного Кракова или западной Познани, что, к счастью, не мешает нам быть одной нацией и жить в одном государстве.
Читайте также интервью, которое Александр Чаленко взял у донецкого штабиста с позывным "Оцелот" на тему внутренней ситуации на Украине Позывной "Оцелот": Само устройство СССР делало так, что житель УССР считал, что Россия – это только РСФСР
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