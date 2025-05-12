Если вы нас читаете, вы и есть сопротивление: Замдыханов о ТГ-канале Украина.ру и его подписчиках - 12.05.2025 Украина.ру
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Если вы нас читаете, вы и есть сопротивление: Замдыханов о ТГ-канале Украина.ру и его подписчиках
Если вы нас читаете, вы и есть сопротивление: Замдыханов о ТГ-канале Украина.ру и его подписчиках - 12.05.2025 Украина.ру
Если вы нас читаете, вы и есть сопротивление: Замдыханов о ТГ-канале Украина.ру и его подписчиках
В этом выпуске нашего проекта "Курсив авторский" - старший редактор телеграм-канала Украина.ру Рамиль Замдыханов
2025-05-12T09:32
2025-05-12T09:32
рамиль замдыханов
владимир зеленский
украина
видео
канал
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Он рассказал о том, как работает ТГ-канал нашего издания, каковы его особенности и кто составляет нашу аудиторию. Впрочем, даже если вы являетесь активным подписчиком ТГ-канала Украина.ру и отлично знакомы с этим ресурсом нашего издания, рекомендуем посмотреть данное интервью. 01:20 – О телеграм-канале Украина.ру: на чём основной акцент? 06:06 – Украинская аудитория; 10:16 – Портрет читателя канала; 13:51 – "Желтизна" и "хайп";16:23 – Санкции Зеленского и наше признание.
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рамиль замдыханов, владимир зеленский, украина, видео, канал, видео
Рамиль Замдыханов, Владимир Зеленский, Украина, Видео, канал

Если вы нас читаете, вы и есть сопротивление: Замдыханов о ТГ-канале Украина.ру и его подписчиках

09:32 12.05.2025
 
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В этом выпуске нашего проекта "Курсив авторский" - старший редактор телеграм-канала Украина.ру Рамиль Замдыханов
Он рассказал о том, как работает ТГ-канал нашего издания, каковы его особенности и кто составляет нашу аудиторию.
Впрочем, даже если вы являетесь активным подписчиком ТГ-канала Украина.ру и отлично знакомы с этим ресурсом нашего издания, рекомендуем посмотреть данное интервью.
01:20 – О телеграм-канале Украина.ру: на чём основной акцент?
06:06 – Украинская аудитория;
10:16 – Портрет читателя канала;
13:51 – "Желтизна" и "хайп";
16:23 – Санкции Зеленского и наше признание.
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