https://ukraina.ru/20250512/esli-vy-nas-chitaete-vy-i-est-soprotivlenie-zamdykhanov-o-tg-kanale-ukrainaru-i-ego-podpischikakh---1063050982.html

Если вы нас читаете, вы и есть сопротивление: Замдыханов о ТГ-канале Украина.ру и его подписчиках

Если вы нас читаете, вы и есть сопротивление: Замдыханов о ТГ-канале Украина.ру и его подписчиках - 12.05.2025 Украина.ру

Если вы нас читаете, вы и есть сопротивление: Замдыханов о ТГ-канале Украина.ру и его подписчиках

В этом выпуске нашего проекта "Курсив авторский" - старший редактор телеграм-канала Украина.ру Рамиль Замдыханов

2025-05-12T09:32

2025-05-12T09:32

2025-05-12T09:32

рамиль замдыханов

владимир зеленский

украина

видео

канал

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Он рассказал о том, как работает ТГ-канал нашего издания, каковы его особенности и кто составляет нашу аудиторию. Впрочем, даже если вы являетесь активным подписчиком ТГ-канала Украина.ру и отлично знакомы с этим ресурсом нашего издания, рекомендуем посмотреть данное интервью. 01:20 – О телеграм-канале Украина.ру: на чём основной акцент? 06:06 – Украинская аудитория; 10:16 – Портрет читателя канала; 13:51 – "Желтизна" и "хайп";16:23 – Санкции Зеленского и наше признание.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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рамиль замдыханов, владимир зеленский, украина, видео, канал, видео