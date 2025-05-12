https://ukraina.ru/20250512/esli-vy-nas-chitaete-vy-i-est-soprotivlenie-zamdykhanov-o-tg-kanale-ukrainaru-i-ego-podpischikakh---1063050982.html
Если вы нас читаете, вы и есть сопротивление: Замдыханов о ТГ-канале Украина.ру и его подписчиках
Если вы нас читаете, вы и есть сопротивление: Замдыханов о ТГ-канале Украина.ру и его подписчиках - 12.05.2025 Украина.ру
Если вы нас читаете, вы и есть сопротивление: Замдыханов о ТГ-канале Украина.ру и его подписчиках
В этом выпуске нашего проекта "Курсив авторский" - старший редактор телеграм-канала Украина.ру Рамиль Замдыханов
2025-05-12T09:32
2025-05-12T09:32
2025-05-12T09:32
рамиль замдыханов
владимир зеленский
украина
видео
канал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0c/1063050861_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_352658deeff55977821bda55cd4c30af.jpg
Он рассказал о том, как работает ТГ-канал нашего издания, каковы его особенности и кто составляет нашу аудиторию. Впрочем, даже если вы являетесь активным подписчиком ТГ-канала Украина.ру и отлично знакомы с этим ресурсом нашего издания, рекомендуем посмотреть данное интервью. 01:20 – О телеграм-канале Украина.ру: на чём основной акцент? 06:06 – Украинская аудитория; 10:16 – Портрет читателя канала; 13:51 – "Желтизна" и "хайп";16:23 – Санкции Зеленского и наше признание.
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0c/1063050861_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_21ec19d23c651b765bf0d523b0811829.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
рамиль замдыханов, владимир зеленский, украина, видео, канал, видео
Рамиль Замдыханов, Владимир Зеленский, Украина, Видео, канал
Если вы нас читаете, вы и есть сопротивление: Замдыханов о ТГ-канале Украина.ру и его подписчиках
В этом выпуске нашего проекта "Курсив авторский" - старший редактор телеграм-канала Украина.ру Рамиль Замдыханов
Он рассказал о том, как работает ТГ-канал нашего издания, каковы его особенности и кто составляет нашу аудиторию.
Впрочем, даже если вы являетесь активным подписчиком ТГ-канала Украина.ру и отлично знакомы с этим ресурсом нашего издания, рекомендуем посмотреть данное интервью.
01:20 – О телеграм-канале Украина.ру: на чём основной акцент?
06:06 – Украинская аудитория;
10:16 – Портрет читателя канала;
13:51 – "Желтизна" и "хайп";
16:23 – Санкции Зеленского
и наше признание.