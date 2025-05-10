https://ukraina.ru/20250510/krysinye-tropy-kak-natsistskie-prestupniki-probiralis-v-ameriku-1063009757.html

"Крысиные тропы": как нацистские преступники пробирались в Америку

"Крысиные тропы": как нацистские преступники пробирались в Америку - 10.05.2025 Украина.ру

"Крысиные тропы": как нацистские преступники пробирались в Америку

Накануне 80-й годовщины Победы над нацизмом Аргентина рассекретила почти 1850 документов о нацистских преступниках, осевших в этой стране. Но гитлеровцы бежали как в Южную, так и в Северную Америку

2025-05-10T08:03

2025-05-10T08:03

2025-05-10T08:03

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Национальный архив Аргентины обнародовал почти 1850 документов, которые свидетельствуют о том, как нацистские преступники бежали в эту страну после Второй мировой войны. Они проливают свет на финансирование путей бегства нацистов, тысячи из которых после войны добрались до Южной Америки по так называемым "крысиным тропам", в основном через Испанию и Италию. Это название дали сами нацисты, не видевшие в нём ничего зазорного: для них чёрные и серые крысы олицетворяли цвет формы СС.Выложить документы в открытый доступ решил президент Аргентины Хавьер Милей – в том числе и для того, чтобы продолжить свою давнюю борьбу с наследием Хуана Доминго Перона, который занимал пост аргентинского президента в 1946-55 и 1973-74 годах. Именно под покровительством Перона – и, возможно, даже согласно его прямым поручениям, – большинство из сотен высокопоставленных нацистов, которым удалось бежать из Европы после Второй мировой, в итоге прибыли в Буэнос-Айрес и нашли убежище в Аргентине.Обнародованные документы подробно описывают результаты расследований аргентинских властей и главной разведывательной службы страны между 1950-ми и 1980-ми годами. Они являют собой смесь файлов полиции и разведывательных служб, а также сотни газетных вырезок. Кроме того, в открытый доступ выложено около 1300 ранее секретных исполнительных указов аргентинских властей.Большинство из аргентинских документов о нацистах уже было рассекречено в 1990-х, однако доступ к ним оставался очень ограниченным. Из можно было посмотреть только по предварительной записи в специально отведенной комнате в здании Национального архива Аргентины. Теперь все их можно просмотреть онлайн.Хотя в обнародованных документах не оказалось никаких сенсаций, сам факт их рассекречивания вызвал очередной всплеск интереса к конспирологическим теориям о гипотетическом бегстве в Южную Америку высших руководителей Третьего рейха. В первую очередь речь шла о судьбе Адольфа Гитлера, хотя и советские, и западные судмедэксперты давно подтвердили, что он покончил с собой 30 апреля 1945 года в своём бункере в Берлине.Масла в огонь подлили и рассекреченные в начале апреля 2025 года документы ЦРУ, согласно которым американские агенты продолжали поиски Гитлера в Южной Америке спустя десять лет после его официальной смерти. Так, в 1955 году ЦРУ получило сообщение от агента под псевдонимом CIMELODY-3, утверждавшего, что бывший офицер СС Филипп Ситроен, с которым он пересекался, рассказывал, что регулярно виделся с Гитлером, который жил в Колумбии.По словам информатора ЦРУ, фюрер якобы скрывался под именем Адольф Шриттельмайер и перебрался в Южную Америку через 10 дней после взятия Берлина Красной Армией. В качестве доказательств Ситроен предъявил совместную фотографию, на которой изображен постаревший Гитлер, сохранивший свои фирменные усы. А в январе 1955 года Гитлер якобы перебрался из Колумбии в Аргентину. Однако в итоге руководство американских спецслужб пришло к выводу, что сведения о побеге Гитлера в Южную Америку были ложными.Однако Боб Бэр, который в течение 21 года работал в ЦРУ, считает, что рассекречивание файлов правительством Аргентины может пролить свет на сеть укрытий, созданную для сокрытия нацистских лидеров в регионе Мисьонес. "Если бы вы хотели спрятать Гитлера, вы бы сделали это именно там", – сказал он в интервью британскому изданию Daily Mail.По словам Бэра, обнаружение в 2015 году в джунглях Мисьонес скрытого комплекса, оснащенного современными для своего времени удобствами, подтверждает вероятность того, что это было не просто убежище для нацистских преступников. Бывший агент ЦРУ также указал на поддержку президентом Аргентины Пероном проекта ядерного синтеза, возглавляемого нацистскими учёными на острове Уэмуль.Хотя в обнародованных аргентинскими властями документах не упоминается о побеге Гитлера, зато в них подробно описано задержание и допрос в 1960 году в провинции Буэнос-Айрес немца, жившего под именем Вальтер Флегель. Этого человека долгое время подозревали в том, что он мог быть Мартином Борманом, личным секретарём Адольфа Гитлера и начальником канцелярии нацистской партии. Как известно, Борман бесследно исчез в последние дни войны, что породило слухи о его возможном бегстве в Южную Америку.В записях аргентинской полиции относительно Флегеля есть отпечатки пальцев только одной руки, поскольку другая у него была ампутирована. Однако в итоге предположение о том, что Флегель мог быть Борманом, оказалось ложным. В 1998 году генетическое тестирование черепа, найденного в Берлине, подтвердило, что настоящий Мартин Борман совершил самоубийство вблизи бункера Гитлера в начале мая 1945-го.Однако в документах есть немало интересной информации о нацистских преступниках, которые реально оказались в Аргентине, и спокойно прожили там до самой смерти. Среди них – доктор Йозеф Менгеле, получивший кличку "Ангела смерти" за смертоносные медицинские эксперименты над узниками концлагеря Аушвиц-Биркенау.Менгеле прибыл в Аргентину на пароходе в 1949 году с паспортом "беженца" от Красного Креста, в котором значилось имя Гельмута Грегора. "Семь лет спустя безупречно одетый немец, имевший характерную улыбку со щелью между зубами, чувствовал себя достаточно комфортно, чтобы попросить местную полицию любезно использовать его настоящую фамилию в его удостоверении личности: тогда он стал известен как Хосе Менгеле", – пишет американское издание Time, ссылаясь на соответствующие архивные отчеты аргентинской полиции. Действительно, Менгеле в 1956 подал свое "легализованное свидетельство о рождении" с настоящей фамилией. Йозеф Менгеле умер своей смертью, от сердечного приступа, купаясь в Бразилии в 1979 году.В рассекреченных досье также есть несколько файлов по делу Адольфа Айхмана (Эйхмана)– оберштурмбанфюрера СС и одного из архитекторов Холокоста, который жил в Аргентине с 1950 года. Примечательно, что несколько лет перед приездом в Южную Америку он прятался по монастырям в Италии, пока не получил качественные документы на имя Рикардо Клемента. Кстати, компанию ему вполне мог составить создатель дивизии СС "Галичина" группенфюрер СС Отто Вехтер, который после войны также находился в Италии под покровительством Ватикана, но умер в 1949 году в монастырской больнице, случайно подхватив желтуху.Впоследствии Айхман дорос до руководителя отдела филиала Mercedes Benz в Буэнос-Айресе. Но в итоге эсэсовца схватила и похитила группа агентов израильских спецслужб в 1960 году. Израильские спецназовцы накачали его наркотиками и вывезли из страны под видом бортпроводника коммерческого рейса El Al. Айхмана судили в Иерусалиме в 1961-м, и казнили в следующем году. В документах также отмечено, что аргентинское правительство не было знакомо со сценарием этой операции Израиля.Кстати, ранее из рассекреченных документов ЦРУ стало известно, что всё время, пока Израиль разыскивал этого военного преступника, американские спецслужбы знали о его местонахождении. Но информацию от израильтян скрыли, опасаясь, что Эйхман поведает о нацистском прошлом Ганса Глобке, занимавшего тогда пост главы секретариата канцлера ФРГ Конрада Аденауэра, важного союзника США.Однако спецслужбы США занимались и прямым укрывательством нацистских преступников на территории своей страны. Об этом официально стало известно в 2010 году, когда издание The New York Times (NYT) опубликовало материалы из доклада Министерства юстиции США. Доклад готовился в течение нескольких лет, а затем еще в течение пяти лет Минюст противился его преданию гласности – уж слишком скандальными оказались сделанные выводы. "Америка, которая гордилась тем, что была в годы Второй мировой войны надежным прибежищем для преследуемых фашистами, стала надежным прибежищем также и для преследователей", – констатировали журналисты NYT.Особо выделяется сотрудничество с ЦРУ Отто фон Болшвинга, подручного Адольфа Айхмана, непосредственно принимавшего участие в разработке планов массового уничтожения евреев. В ЦРУ отлично знали, кем на самом деле является фон Болшвинг, однако его услугами не пренебрегли. Поскольку нацист опасался, что спецслужбы Израиля выкрадут его, так же как Айхмана, и ЦРУ взяло на себя заботу о его охране, а также об утаивании сведений о нём от Минюста США. Расследование по делу фон Болшвинга началось в США только в 1979 году, вопрос о его депортации был поставлен в 1981-м, но, пока суд да дело, бывший гитлеровец скончался в США от старости.Но если подробности работы Отто фон Болшвинга на США неизвестны, то ещё один подозреваемый в военных преступлениях нацист вошёл в узкий круг создателей американской лунной программы. Речь о члене НСДАП с 1931 года, одном из ближайших соратников Вернера фон Брауна – директоре по производству ракет Фау-2 Артуре Рудольфе. В США он работал на армию и NASA, руководил разработкой ряда систем, включая баллистическую ракету "Першинг-1А" и сверхтяжёлую ракету-носитель "Сатурн V", "отцом" которой его называют.Карьера ракетостроителя шла в гору, но в 1984 году оказалось, что сорок лет назад, руководя ракетным заводом Mittelwerk, Рудольф нес прямую ответственность за эксплуатацию труда заключенных и узников концлагерей. Он вынужден был отказаться от гражданства США и уехать в ФРГ, где прокуратура… не нашла оснований для его преследования. Артур Рудольф получил немецкое гражданство, и спокойно жил в Гамбурге до своей смерти в 1996 году.

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